Olympus ve Atomos İşbirliği

Olympus, Olympus OM-D E-M1X ve E-M1 Mark III’ten Atomos Ninja V HDR monitör kayıt cihazına RAW video verilerinin çıkışını sağlayan yeni bir aygıt yazılımının geliştirildiğini duyurdu. Ürün yazılımının 2020 kışında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Yazılım geliştirme, Atomos ile işbirliği içinde devam ediyor. Veriler, esnek görüntü düzenleme için Atomos Ninja V’ye Apple ProRes RAW olarak kaydedilir. Bu, pozlamayı ayarlama ve kaydedilen çekimleri renk derecelendirme gibi profesyonel video prodüksiyonu sonrası işleme görevlerine daha fazla esneklik sağlar.