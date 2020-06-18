BenQ uzaktan eğitim çözümü: EZWrite Live

Global ekran üreticisi BenQ, en son interaktif beyaz tahta çözümünü, web tabanlı ücretsiz bir platform olan EZWrite Live’ı başlattı. Evden çalışma veya evden öğrenme kavramlarının küresel olarak uygulandığı bu günlerde, EZWrite Live dünyanın herhangi bir yerindeki bir web tarayıcısından birden fazla kullanıcı arasında işbirliğine izin vererek uzaktan öğrenmeyi kolaylaştırır.

Bir web tarayıcısına erişimi olan herhangi bir cihazdan tamamen erişilebilir olan ağırlıklı olarak eğitim için tasarlanan en yeni beyaz tahta çözümüyle her zamankinden daha fazla insanın etkileşimde bulunmasını sağlıyor. EZWrite Live, kullanıcıların bulut üzerinden saniyeler içinde sanal bir beyaz tahta üzerinde belgeler oluşturmalarına, paylaşmalarına ve ortak çalışmaya başlamalarına olanak tanır.

“Yayınla ve birlikte yarat”; işte bu iki modla öğretmenler görsel anlatımlar veya etkileşimli dersler arasında geçiş yapabilir, bu da öğrencileri ek açıklamaları kullanmaya ve içerik üzerinde gerçek zamanlı olarak yapışkan not özelliklerini kullanmaya teşvik eder. Yerleşik video konferans uygulaması ile canlı oturumlar yapılabilir.

Ders kaydı ve dosya paylaşımı gibi ek araçlar, öğretmenlerin dersi ileride başvurmak üzere kaydetmelerine veya derse farklı nesneler ve görüntüler eklemelerine olanak tanır. Ayrıca öğrencileri dersle ilgili açıklama eklemeleri için belgeler, görüntüler veya fikirler getirmelerine teşvik eder. Öğretmenler dersi anlatmak için yerleşik şablonları kullanabilir veya kendi şablonlarını yükleyebilirler.

Web tabanlı olan EZWrite Live, öğretmenlerin dünyanın herhangi bir yerinden katılan öğrencilere dersleri sınıftaymış gibi anlatmalarına ve kaydetmelerine olanak tanır. Öğrenciler, bir QR kodunu tarayarak veya bağlantıyı tıklayarak, bulundukları yerden güvenli bir şekilde derslere katılabilirler.

Beyaz tahtayı buradan deneyebilirsiniz: https://ezwrite.benq.com/live#/

Daha fazla bilgi için: https://www.benq.com/tr-tr/campaign/distance-learning-ezwritelive.html