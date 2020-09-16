Sony Alpha 7C

Sony, büyük beğeni toplayan görüntüleme teknolojileri serisine eklediği Alpha 7C full-frame fotoğraf makinesi (model ILCE-7C), FE 28-60mm F4-5.6 (model SEL2860) zum lens ve ayrıca HVL-F28RM flaşa ait detayları kamuoyuyla paylaştı.

Alpha 7C, gelişmiş AF (otomatik netleme) yeteneği, yüksek çözünürlüklü 4K video kapasitesi ve daha pek çok özelliği ile performanstan ödün vermeyen, dünyanın en küçük ve en hafif full-frame fotoğraf makinesi gövdesi. Alpha 7C, dünyanın en küçük ve en hafif standart zum lensi FE 28-60mm F4-5.6 ile birlikte kullanıldığında bu maharetli ikili, taşıma kolaylığını ve çok yönlü kullanım becerisini en üst seviyeye çıkarırken full-frame görüntülemenin hiçbir avantajından ödün vermeksizin benzersiz bir deneyim sağlıyor. HVL-F28RM flaş ise, fotoğraf makinesinin yüz algılama teknolojisi ile bağlantılı akıllı aydınlatma yoğunluğu kontrolü özelliği ile kullanıcılarına fotoğrafik ifade biçimlerini genişletme olanağı sunuyor.

Kompakt bir Tasarımda Full-frame Performansı

Yeni Alpha 7C, Sony’nin full-frame görüntü kalitesini, gelişmiş AF yeteneklerini ve çok yönlü video çekim işlevlerini, şaşırtıcı derecede hafif ve kompakt bir tasarımda bir araya getiriyor. Yeni fotoğraf makinesi, 24.2MP (yaklaşık, efektif) 35mm full-frame arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS sensöre ve yüksek hassasiyet, çözünürlük, 15-stop geniş dinamik aralık ve yüksek hızda veri işleme kapasitesi ile BIONZ X görüntü işleme motoruna sahip.

124×71.1×59.7 mm boyutlarında ve sadece 509 gram ağırlığında olan Alpha 7C, bir APS-C fotoğraf makinesi ile benzer boyut ve ağırlıkta; Alpha 6600’den yalnızca %1 daha ağır. Alpha 7C, dünyanın en küçük ve en hafif kompakt fotoğraf makinesi gövdesi olma özelliği geliştirilmiş 5 eksenli optik yerleşik görüntü sabitleme sistemine, deklanşör ünitelerine ve genellikle otomobil ya da uçak gövdelerinde kullanılan monokok yapısına borçlu. Alpha 7C, kompakt bir gövdeye sahip olsa da tripod gereksinimi olmadan harika çekimler yapabilmeye imkân tanıyan 5 aşamalı sabitleme olanağı sunuyor. Ek olarak, yüksek kapasiteli NP-FZ100 pil, LCD ekranı kullanırken 740 kare ya da vizörü kullanırken 680 kare yakalamaya yetecek güç sağlayarak onu uzun çekimler için ideal kılıyor.

Yüksek Görüntü Kalitesi

Sony’nin yeni Alpha 7C fotoğraf makinesi, yüksek çözünürlük ile düşük gürültü seviyesini bir araya getirerek tüm hassasiyet ayarlarında kusursuz görüntü kalitesi sağlıyor ve kullanıcıya doğa, portre, spor ya da sokak fotoğrafçılığı gibi gündelik çekim türlerinde fotoğraf ve film çekerken olağanüstü görüntü kalitesi sunuyor. Standart ISO, 51,200’e kadar çıkıyor ve az ışıklı ve gürültülü çekimlerde ISO 50-204,800‘e kadar genişleyebiliyor. Alpha 7C aynı zamanda 16-bit görüntü işleme ve 14-bit RAW çıkışı ile doğal renk geçişlerini destekliyor.

Geliştirilmiş Otomatik Netleme

Alpha 7C’nin Gerçek Zamanlı Takip özelliği, Yapay Zekâ (AI) tarafından yönlendirilen fonksiyonları kullanarak deklanşöre yarım basıldığında otomatik olarak kesin bir netleme sağlıyor. Buna ek olarak, “Tracking On (Takip Açık) + AF-On (Otomatik Netleme Açık) özellikleri artık, sık kullanılan düğmelerden birine atanabiliyor. Ayrıca, “Dokunmatik Takip” özelliği menüden açık olarak ayarlandığında ister fotoğraf ister video çekiyor olun, hedeflenen nesneyi seçmek için yalnızca ekrana dokunmanız yeterli. Alpha 7C’nin AF fonksiyonları aynı zamanda, hızlı ve kesin netleme elde etmek üzere hem insanlar hem de hayvanlar için Gerçek Zamanlı Eye AF gerçekleştirebiliyor. Gerçek Zamanlı Takip özelliğini (“AF’de Yüz/Göz Önceliği” AÇIK konumdayken) bir insanı çekmek üzere kullanırken hedeflediğiniz kişinin gözü ve yüzü gerçek zamanlı olarak algılanır ve olağanüstü yüksek doğruluk oranıyla kilitlenme sağlanır.

Alpha 7C, görüntü alanının yaklaşık %93’ünü kapsayan 693 noktalı odak düzlemi aşama algılama AF sistemi ve kalabalık ortamlarda bile güvenilir netlemeyi garanti altına alan 425 ek kontrast algılama noktası sayesinde, hedeflenen nesneye anında ve netliği kaybetmeden geniş, hızlı ve güvenilir şekilde kilitlenen otomatik netleme olanağı sağlıyor.

Alpha 7C aynı zamanda yeni geliştirilen deklanşör ünitesini ve iyileştirilmiş görüntü işleme sistemini kullanarak AF/AE (otomatik pozlama) ile 10 fps’ye kadar kesintisiz çekim yapabilme imkânı veriyor. Aynı zamanda canlı izleme modunda da nesne hareketli olduğunda bile kolay, sabit kadraj elde etmek üzere asgari vizör/ekran gecikmesiyle 8 fps’ye kadar kesintisiz çekim yapmak mümkün. Alpha 7C, tek bir kesintisiz çekimde takribi 223 JPEG (Fine L) görüntü, 115 sıkıştırılmış RAW görüntü ya da 45 sıkıştırılmamış RAW görüntünün elde edilmesine imkân tanıyor ve EV-4‘ye kadar düşebilen aydınlatmada oldukça yüksek ve güvenilir AF kesinliği sağlıyor. Bu özellikler onun hızlı hareket eden nesneleri mutlak bir doğrulukla yakalayabilmesini kolaylaştırıyor.

Artırılmış Video Yetenekleri

Piksel gruplamasına ihtiyaç kalmadan full-frame tam piksel okuma özelliği, 4K video (QFHD: 3840 x 2160) için gereken veri miktarının iki katından fazla kayıt alabilmesini sağlıyor ve bu veriler daha sonra olağanüstü detaylı ve derinlikli 4K videolar için yüksek hızda örneklemeye tabi tutuluyor. Ayrıca, Alpha 7C, olağanüstü, yüksek kaliteli video çekimleri elde etmek üzere HDR (HLG) ve S-Log/S-Gamut profillerini, Ağır & Hızlı çekim, 120 fps ile yüksek hızda ful HD kayıt gibi diğer ileri teknoloji özelliklerini de destekliyor.

Tüm bunların yanı sıra Alpha 7C, video çekimlerinde Gerçek Zamanlı Eye AF (insan için) özelliğine sahip. Kullanıcının netleme işlemi yerine içeriğe odaklanabilmesi için göz, yüksek doğruluk ve güvenilirlik oranı ile otomatik olarak takip ediliyor. Kullanıcılar aynı zamanda AF Geçiş Hızı’nı yedi ayrı seviyede, AF Özne Değişme Hassasiyeti’ni beş ayrı seviyede, kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebiliyor. Dokunmatik Takip fonksiyonu, film çekiminde de geçerli.

Alpha 7C’nin yana açılan, değişken açılı LCD ekranı, özçekimleri, tepeden çekimleri, zemin seviyesi çekimleri ya da kullanıcının diğer ihtiyaçları doğrultusunda çekim yapabilmesini kolaylaştırıyor. FİLM düğmesi, özçekim modunda kayıt yaparken işlemi kolaylaştırmak için fotoğraf makinasının üst kısmına yerleştirilmiş durumda. Alpha 7C aynı zamanda sesi de tıpkı görüntü gibi yüksek kalitede kaydediyor ve ses-görüntü uyumunun sağlandığı yüksek kaliteli videolar çekebilme olanağı veriyor. Fotoğraf Makinesi’nin Çoklu Arayüz (MI) Yuvası’na bir dijital ses arayüzü eklendi. Bu sayede, daha net, daha temiz ses kayıtları elde etmek üzere dijital ses sinyallerini doğrudan MI yuvasına vermek için ECM-B1M Shotgun Mikrofon ya da XLR-K3M XLR Adaptör Kiti bağlantısı yapılabiliyor. Diğer MI yuvası aksesuarlarında olduğu gibi, film çekiminde sınırsız özgürlük sağlayacak şekilde, bunlar için de kablo ya da pil gerekmiyor. Kaydedilen sesi tam olarak denetleyebilmek için bir kulaklık ve mikrofon jakı da ayrıca sunuluyor ve fotoğraf makinesinde dikey olarak gerçekleştirilen film çekimine eklenen metadata, görüntünün bir akıllı telefona aktarılmasından sonra portre modunda yeniden oynatılmasına ve düzenlenmesine olanak tanıyor.

Güvenilir Kullanım

Alpha 7C, kullanıcı odaklı olarak tasarlandı. Yaklaşık 921 bin noktalık tip 3.0 geniş, dokunmatik panelli LCD ekran, parlak dış mekân koşullarında bile ideal görünürlük sağlıyor ve dokunarak gerçekleştirilen işlemlere karşılık veriyor. Alpha 7C’de aynı zamanda 2.35 megadot (yaklaşık) XGA OLED Tru-Finder EVF’nin yanı sıra daha detayları daha doğal ve daha berrak görebilmek için yüksek kaliteli bir izleme modu bulunuyor. Alpha 7C, Fn tuşuyla komutlarının kişiselleştirilmesi gibi, çekim sırasında ve sonrasında operasyonu kolaylaştıran çeşitli fonksiyonlar sunuyor. Makine aynı zamanda, zorlu ortamlarda çekim ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere toza ve neme karşı dayanıklı.

Wi-Fi uyumlu kablosuz iletişim fonksiyonları, iş akışı ihtiyaçlarını kolaylaştıracak şekilde, fotoğraf ve filmlerin, zahmetsizce paylaşılması, görüntülenmesi ya da kaydedilmesi için doğrudan bir akıllı telefona ya da tablete aktarılmasına olanak veriyor. Konvansiyonel 2.4GHz bandına ek olarak 11ac standardı desteklemesi, kullanıcıların düşük parazit ile yüksek hızda ve stabil aktarım seçeneğini tercih edebilmelerini sağlıyor. SuperSpeed USB 5Gbps’i (USB 3.2) destekleyen bir USB Type-C konnektör, PC Remote (bağlantılı) çekimler esnasında görüntülerin hızlı aktarılmasını ve harici mobil bataryalardan güç teminini mümkün kılıyor.