Sony FE 28-60mm f/4-5.6

Sony, en küçük ve hafif yeni full frame zoom objektifi FE 28-60mm f/4-5.6’yı duyurdu. Yeni objektif, yüksek çözünürlük kapasitesini ortaya koyan yüksek optik performans sunuyor. 3 asferik lens elemanının ideal şekilde düzenlenmiş olması, zoom kapsamı boyunca optik sapmaları etkin şekilde önlüyor ve köşeden köşeye yüksek çözünürlük elde edilmesini sağlıyor. Minimum 30cm (geniş açı) – 45cm (tele objektif) arası bir odak mesafesi ile yakın plan çekimlerin gerçekleştirilebiliyor olması onu günlük kullanım ya da bir gimbal veya çekim kolu ile vlogging için mükemmel kılıyor.

Katlanabilir yapıya sahip mekanik ve ideal optik tasarımının yanı sıra 167 gram ağırlığı ve 66.6×45 mm boyutlarıyla FE 28-60mm f/4-5.6, kullanıcıların her zaman kolaylıkla taşıyabilecekleri şekilde kompakt ve hafif. Gündelik çekimlerden manzara, portre ve seyahat çekimlerine çok çeşitli ortamlarda her türlü aktif çekim için ideal bir lens. Alpha 7C ile bir arada kullanıldığında bu kombinasyon, dünyanın en küçük ve hafif full-frame fotoğraf makinesi ve lens sistemi olarak full frame performansı sağlıyor. Kompakt boyutuna ve hafifliğine rağmen yeni objektif toza ve neme karşı dayanıklı ve çeşitli 40.5mm filtrelerle uyumlu.

FE 28-60mm f/4-5.6, Gerçek Zamanlı Takip ve Gerçek Zamanlı Eye AF’ye olanak tanıyan yüksek hızlı, yüksek kesinlikli AF özelliğini bir lineer motor kullanarak elde ediyor. Sony’nin gelişmiş AF kapasitesine ek olarak FE 28-60mm f/4-5.6’nın ayrıca lens uzunluğunu, netleme hareketi ve yakın plan çekimler sırasında sabit tutan bir yerleşik odak tasarımına sahip olması, kullanıcıların normal bir film çekiminden konforlu vlogging çekimlerine kadar çok çeşitli içerikleri kolaylıkla gerçekleştirebilmesini sağlıyor.