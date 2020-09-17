EOS Webcam Utility ile Web Kameranız Hazır

Canon, yeni EOS Webcam Utiliy yazılımı ile Canon fotoğraf makinesi kullanıcılarının web kamerası ihtiyacına yüksek teknolojili bir çözüm sunuyor. EOS Webcam Utility yazılımı sayesinde birer web kamerasına dönüşen Canon fotoğraf makineleri, kullanıcılara kaliteli sanal toplantı ve video konferans deneyimi sağlıyor.

Bu yazılım sayesinde kullanıcılar, uyumlu Canon DSLR ve PowerShot fotoğraf makinelerini bir Mac veya PC bilgisayara bağlayarak bir USB bağlantılı web kamerası olarak kullanabiliyor. Ek ekipman ihtiyacını ortadan kaldıran EOS Web Utility Yazılımı, kullanıcıların mevcut web kameralarının yerine Canon fotoğraf makinelerini kullanmalarına ve bu şekilde kaliteli sanal toplantı ve video konferans deneyimi yaşamalarına olanak tanıyor.

Salgın nedeniyle evlerden çalışma sistemine geçtiğimiz bu dönemde işletmeler, çalışanlarının video konferans deneyimini iyileştirmenin yeni yollarını arıyor. EOS Webcam Utility, yalnızca bir USB bağlantısı ve yazılımla uyumlu bir Canon fotoğraf makinesi ile bu talebi karşılıyor. Kullanımı basit ve ücretsiz bir yazılım olarak hizmete sunulan EOS Webcam Utility, Canon’un web sitesinden indirilebiliyor ve bir video konferans uygulamasıyla dakikalar içinde yapılandırılabiliyor. Şu an Windows tarafından desteklenen yazılım, kısa zaman içerisinde, MacOS işletim sistemi ile de uyumlu hale getirilerek birçok kişiye kullanım kolaylığı sağlayacak.

Bu yazılım, Canon’un optik mükemmellik ve yenilik mirasını kullanıcıların hizmetine sunarak, kullanıcıların toplantı ve video konferanslarda yüksek görüntü kalitesine sahip olmalarına olanak tanıyor. EOS Webcam Utility ve Canon’un EOS ve PowerShot serisindeki kusursuz sensör teknolojisi sayesinde kullanıcılar, düşük ışık performansı, renk ve alan derinliği gibi konularda yüksek kalite elde ediyor.