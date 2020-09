Huawei, mobil üretkenliğin önem kazandığı günümüzde şık tasarımı, yenilikçi teknolojisi ve sunduğu akıllı deneyimiyle öne çıkan HUAWEI MateBook Serisi’nin en son üyesi HUAWEI MateBook X’i duyurdu.

Ultra taşınabilir deneyim, 1 kg ağırlığında ultra hafif ve inceliği yalnızca 13,6 mm olan gövdede bir araya gelen kompakt dizüstü bilgisayar ile yeniden tanımlanıyor. Hafif dizüstü bilgisayar, 13 inçlik gövdesi ile bir dergi gibi herhangi bir sırt çantasına kolayca sığıyor.

En yeni Huawei dizüstü bilgisayarın ince form faktörü, dayanıklılık açısından hiçbir ödün vermiyor. CNC kesim işlemiyle üretilen hafif magnezyum alüminyum yekpare gövdeye sahip ultra taşınabilir HUAWEI MateBook X, sağlamlık düşünülerek üretildi. Yüzeyde pürüzsüz görünüm elde etmek için gelişmiş bir püskürtme işlemi de uygulanıyor ve bu da cihaza zarif bir stil katıyor.

Parıltılı sedef ve sim tozundan esinlenen HUAWEI MateBook X, CMF tasarımını dört parıltılı renk grubuyla bir sanat formuna yükseltiyor: Silver Frost, Forest Green, Interstellar Blue ve Sakura Pink.

3K Sonsuz FullView Ekran

Yeni HUAWEI MateBook X, yüzde 90 ekran / gövde oranı sunan çerçevesiz bir tasarımla üretilen Sonsuz FullView Ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayar. Çerçevesiz ekran, kullanıcı ister çalışsın ister içerik oluştursun, isterse de filmlerle uğraşıyor olsun, sürükleyici bir deneyim sunuyor.

LTPS ekranı, mükemmel ayrıntı ve renk canlılığı ile inanılmaz bir görsel deneyim sunmak için yüzde 100 sRGB renk gamını ve 3K çözünürlüğü (3000×2000) destekliyor. Kullanıcılar daha fazla içerik görüntüleyen 3:2 ekran oranıyla daha verimli çalışabiliyor. Ekran ayrıca, kullanıcıların bir akıllı telefonda olduğu kadar kolay bir şekilde üç parmakla aşağı kaydırarak ekran görüntüsü almasına olanak tanıyan Parmak Hareketleri Ekran Görüntüsü gibi hareket desteğiyle birlikte çoklu dokunma özelliğine sahip. Dokunma aynı zamanda çoklu cihaz kullanıcı deneyimine yeni bir boyut katıyor. Çoklu Ekran İş Birliği kurulumuyla, bir Huawei akıllı telefonunu PC’de kontrol etmek, fiziksel cihazda olduğu kadar sezgisel.

Daha akıllı cihazlar arası deneyim

Huawei Share’deki Çoklu Ekran İş Birliği özelliği, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar arasında sorunsuz iş birliği sağlıyor. Bir akıllı telefon HUAWEI MateBook X’e bağlandığında, akıllı telefon ekranı bir resim içinde resim penceresi ile dizüstü bilgisayara entegre ediliyor. Kolay sürükle ve bırak dosya aktarımına ek olarak, bu özellik PC’nin akıllı telefondaki dosyaları doğrudan açmasına ve düzenlemesine olanak tanıyor. Instant Hotspot, tethering aracılığıyla İnternet’e tek adımda erişim sağlıyor. Kullanıcılar, dizüstü bilgisayardan rahatlıkla arayarak görüntülü veya sesli olarak aileleri ve arkadaşları ile görüşebiliyorlar.

Her zaman ve her yerde yaratıcılık

Şık ve taşınabilir HUAWEI MateBook X, tüketicilerin günlük görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmek için ihtiyaç duydukları performansı sunuyor. 10. Nesil Intel Core işlemci ve 16 GB’a kadar RAM içeren HUAWEI MateBook X, tipik üretkenlik ve multimedya kullanım durumlarında sorunsuz bir deneyimi için gerekli performansı sunuyor. Wi-Fi 6 desteği, Wi-Fi 5’in üç katına varan hızlarla, kalabalık yerlerde bile internet bağlantısının hızlı ve sabit kalmasını sağlıyor.

İnanılmaz derecede kompakt olan HUAWEI MateBook X, Huawei’nin akıllı pil yönetimi çözümüyle birlikte çalışan 42 Wh pili ile inanılmaz pil ömrü sunmaya devam ediyor. HUAWEI MateBook X ile standart olarak gelen ultra taşınabilir 65W adaptörü, dizüstü bilgisayar ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip cihazları destekliyor. Dizüstü bilgisayarın yan tarafındaki bağlantı noktaları dizisi, her ikisi de iki yönlü veri aktarımını, şarjı ve her türlü kullanıcının ihtiyacına uyacak çevre birimi bağlantısını destekleyen çok yönlü USB C Tipi bağlantı noktası içeriyor.

Daha akıllı deneyimler için geliştirilmiş inovasyon

HUAWEI MateBook X, HUAWEI Free Touch özellikli bir dokunmatik yüzeye sahip ilk cihaz. Geliştirilmiş dokunmatik yüzey, gezinme ve yaratıcı ifadeler için daha geniş bir alan sunarken, daha dokunsal bir deneyim için tam dokunsal geri bildirimi destekliyor. Huawei Share etiketi artık dokunmatik yüzeye dahil edildiği için, Çoklu Ekran İş Birliği özelliğine kolay erişim sağlıyor. Yeni tam boyutlu klavye, gece geç saatlerde kullanım için tuş aydınlatması sağlayan klavye aydınlatmasına ve yazmayı keyifli hale getirmek için 1,3 mm tuş hareketi sunan makas anahtarlarına sahip.

Kullanıcı gizliliği, cihaz açıldığında kullanıcı kimliğini güvenli bir şekilde doğrulamak için parmak izi okuyucuyu güç düğmesiyle birleştiren ve Windows Karşılama ekranındaki oturum açma parolasını etkin bir şekilde değiştiren Parmak İzi Güç Düğmesi ile korunuyor. Gizliliğin yanı sıra, benzersiz gömme kamera tasarımı, kamerayı kolayca erişilebilen ve yalnızca kullanıcıların ihtiyacı olduğunda açılan bir anahtar kapağa yerleştirerek güvenliği üst seviyeye çıkartıyor.