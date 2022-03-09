Apple yeni Mac Studio ve Studio Display’i tanıttı

Apple kullanıcılara rüyalarındaki stüdyoyu yaratmaları için gereken her şeyi sağlamak üzere tasarlanan yeni Mac masaüstü bilgisayar Mac Studio’yu ve Studio Display ekranı duyurdu.

M1 Max ve yeni M1 Ultra çipe sahip Mac Studio, benzersiz performans ve geniş bağlantı seçeneklerini inanılmaz kompakt bir tasarımla sunuyor. Studio Display ise geniş bir 27 inç 5K Retina ekrana, Ana Sahne özellikli gelişmiş bir kameraya ve yüksek ses kalitesine sahip.

Apple kullanıcılara rüyalarındaki stüdyoyu yaratmaları için gereken her şeyi sağlamak üzere tasarlanan yepyeni Mac masaüstü bilgisayar Mac Studio’yu ve Studio Display ekranı duyurdu. Kişisel bilgisayar deneyiminde çığır açan Mac Studio, gücünü M1 Max’ten ve kişisel bilgisayarlar için dünyanın en güçlü çipi olan yeni M1 Ultra’dan alıyor. Mac Studio, benzersiz bir performans düzeyini, çok çeşitli bağlantı seçeneklerini ve yepyeni özellikleri inanılmaz derecede kompakt bir tasarımla masanızın üzerinde ve elinizin altında buluşturan ilk bilgisayar. Mac Studio ile kullanıcılar, devasa 3D ortamlar için render alma ve 18 adet ProRes video akışını oynatma gibi, hiçbir masaüstü bilgisayarda mümkün olmayan işlemleri yapabiliyor. Mac Studio’yu tamamlayan Studio Display, tüm Mac’lerle de kusursuz şekilde eşleşiyor. Studio Display geniş bir 27 inç 5K Retina ekrana, Ana Sahne özellikli 12 MP Ultra Geniş kameraya ve uzamsal ses özellikli, yüksek kaliteli ses sunan altı hoparlörlü ses sistemine sahip. Mac Studio ve Studio Display bir araya geldiğinde her çalışma alanını yaratıcı bir güç merkezine dönüştürüyor.

Mac Studio

Mac Studio çığır açıcı performansı, çevre birimleri için çok çeşitli bağlantı seçenekleri ve mükemmel bir yerleşim oluşturmayı sağlayan modüler sistemiyle, yaratıcılıklarının sınırlarını zorlamak isteyen kullanıcılara daha da fazla özellik sunuyor.

Apple çipin gücüne ve verimliliğine sahip Mac Studio, yüksek performanslı bir masaüstü bilgisayarın görünümünü bütünüyle yeniden tanımlıyor. Mac Studio’nun içindeki her bileşen, M1 Max ve M1 Ultra’nın performansını optimize etmek üzere tasarlandı. Böylece masa üzerine yerleşebilen özel formunda benzersiz bir güç ve özellikler sunabiliyor.

Tek parça alüminyum kalıptan üretilen Mac Studio, yalnızca 19,5 santimetre kenarlı kare yüzeyi ve 9,4 cm yüksekliğiyle çok az yer kaplıyor ve çoğu ekranın altına kusursuz şekilde sığıyor. Mac Studio ayrıca olağanüstü bir performansa imkan veren yenilikçi bir termal tasarıma sahip. Benzersiz çift taraflı fan sistemi, hassas bir biçimde yerleştirilmiş hava akış kanalları ve kasanın hem arka hem de alt kısmında yer alan delikler, havayı dahili bileşenler arasından dışarıya yönlendirerek yüksek performanslı çiplerin soğumasına yardımcı oluyor. Üstelik Apple çipin verimliliği sayesinde Mac Studio, en ağır iş yüklerinin altındayken bile son derece sessiz kalıyor.

M1 Max ve M1 Ultra ile Oyunun Kurallarını Değiştiren Performans

Gücünü M1 Max veya M1 Ultra çipten alan Mac Studio olağanüstü CPU ve GPU performansa, diğer tüm Mac’lere göre daha fazla birleşik belleğe ve başka hiçbir masaüstü bilgisayarın erişemediği yeni özelliklere sahip. M1 Max ile kullanıcılar, yaratıcı iş akışlarını yepyeni seviyelere taşıyabiliyor. Apple çip açısından devasa bir ilerleme olan M1 Ultra ise daha da fazla işlem gücüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için Mac Studio’ya nefes kesici bir performans sunuyor. M1 Max’i temel alan M1 Ultra’da, yepyeni UltraFusion mimarisi bulunuyor. Bu mimari, iki M1 Max çip kalıbını birbirine bağlayarak bir “system on a chip” (SoC) oluşturuyor. Benzersiz bir performansı ve özellikleri olan bu sistem, 114 milyar transistörle bir kişisel bilgisayar çipindeki en yüksek transistör sayısına da sahip.

Gücünü M1 Max’ten alan Mac Studio şunlara olanak sağlıyor:

En hızlı 10 çekirdekli işlemciye sahip 27 inç iMac’e göre 2,5 kata kadar daha hızlı CPU performansı.

16 çekirdekli Xeon işlemciye sahip Mac Pro’ya göre yüzde 50’ye kadar daha hızlı CPU performansı.

27 inç iMac’e göre 3,4 kata kadar, en popüler grafik kartına sahip Mac Pro’ya göre ise 3 kattan daha hızlı grafik performansı.

27 inç iMac’e göre 7,5 kata kadar, 16 çekirdekli Mac Pro’ya göre 3,7 kata kadar daha hızlı video kodu dönüştürme işlemleri.

Gücünü M1 Ultra’dan alan Mac Studio şunlara olanak sağlıyor:

En hızlı 10 çekirdekli işlemciye sahip 27 inç iMac’e göre 3,8 kata kadar daha hızlı CPU performansı.

16 çekirdekli Xeon işlemciye sahip Mac Pro’ya göre yüzde 90’a kadar daha hızlı CPU performansı.

28 çekirdekli Mac Pro’ya göre yüzde 60’a kadar daha hızlı CPU performansı.

27 inç iMac’e göre 4,5 kata kadar, şu anda piyasada bulunan en hızlı Mac grafik kartına göre ise yüzde 80’e kadar daha hızlı grafik performansı.

27 inç iMac’e göre 12 kata kadar, 28 çekirdekli Mac Pro’ya göre 5,6 kata kadar daha hızlı video kodu dönüştürme işlemleri.

M1 Ultra çipe sahip Mac Studio, son derece güçlü Media Engine’i sayesinde dünyada hiçbir bilgisayarın yapamadığını başararak 18 adet 8K ProRes video akışını oynatabiliyor. Mac Studio, M1 Max çiple 64 GB’a kadar, M1 Ultra çiple ise 128 GB’a kadar sistem üzerinde birleşik bellek sunarak masaüstü bilgisayarlarda grafik belleğinin sınırlarını da alt üst ediyor. Bugün piyasada bulunan en güçlü iş istasyonu grafik kartının yalnızca 48 GB video belleği sunduğu düşünüldüğünde, bu kadar geniş bir belleğe sahip olmak profesyonel iş yüklerinde oyunun kurallarını değiştiriyor. Mac Studio’daki SSD ise 7.4 GBps’ye kadar performans ve 8 TB’a kadar kapasite sunarak kullanıcıların çok büyük projeler üzerinde inanılmaz bir hız ve performansla çalışmasını sağlıyor.

Bağlantı Seçeneklerine Kolay Erişim

Mac Studio’nun kompakt tasarımı sayesinde çok çeşitli temel bağlantı seçeneklerine kolayca erişilebiliyor. Mac Studio’nun arkasında, ekranları ve yüksek performanslı aygıtları bağlamak için dört adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası, bir adet 10 Gb Ethernet bağlantı noktası, iki adet USB-A bağlantısı noktası, bir adet HDMI bağlantı noktası ve yüksek empedanslı kulaklıklar veya harici amplifikatörlü hoparlörler için bir adet profesyonel ses jakı bulunuyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 bağlantıları da yerleşik olarak yer alıyor.

Kullanıcıların, taşınabilir depolama aygıtı gibi sıklıkla bağlayıp çıkardıkları aygıtlar için Mac Studio’nun ön tarafında daha rahat erişim sunan bağlantı noktaları bulunuyor. İki ayrı USB-C bağlantı noktası; M1 Max çipte 10 GBps, M1 Ultra çipte ise 40 GBps Thunderbolt 4 bağlantısını destekliyor. Ön taraftaki SD kart yuvasıyla fotoğraf ve videolar kolayca aktarılabiliyor. Mac Studio ayrıca, dört adede kadar Pro Display XDR’a ek olarak bir adet 4K TV için geniş ekran desteği sunarak yaklaşık 90 milyon piksele güç sağlayabiliyor.

Studio Display

Yepyeni Studio Display, Mac Studio’yu kusursuz şekilde tamamlarken tüm Mac modelleriyle de mükemmel biçimde eşleşiyor. Alanında benzersiz olan Studio Display, 27 inç 5K Retina ekranı, heyecan verici kamerası ve ses sistemiyle Mac kullanıcılarının çok sevdiği entegre deneyimi sunuyor.

İnce Alüminyum Tasarım

Studio Display, dar kenarlara sahip büyüleyici bir tam ekran tasarımın yanı sıra ince tasarımına gelişmiş özellikler sığdıran göz alıcı, tamamen alüminyum bir kasaya sahip. Yerleşik stant sayesinde kullanıcılar ekranı 30 dereceye kadar eğebiliyor. Farklı çalışma alanlarının gereksinimlerini karşılayabilmek için Studio Display ile birlikte eğimi ve yüksekliği ayarlanabilen bir stant seçeneği de sunuluyor. Bu stant, ekran ayarlanırken ağırlığı hissettirmeyen bir dengeleme koluna sahip. Ayrıca sunulan VESA montaj adaptörü seçeceği ise yatay ve dikey kullanımı destekleyerek daha fazla esneklik sağlıyor.

Etkileyici 27 inç 5K Retina Ekran

Studio Display, 14,7 milyondan fazla piksele sahip bir 27 inç 5K Retina ekran sunuyor. 600 nit parlaklık, P3 geniş renk yelpazesi ve bir milyardan fazla renk desteği sayesinde görüntüler büyüleyici detaylarla hayat buluyor. True Tone teknolojisi, renk sıcaklığını ortama göre değiştirerek daha doğal bir izleme deneyimi yaşatıyor. Sektör lideri yansıma önleyici kaplama, son derece düşük yansıma sağlayarak konforu ve okunabilirliği artırıyor. Studio Display, güneş ışığı gibi parlak ışık kaynaklarıyla aydınlanan çalışma alanları için ise yenilikçi bir nano-texture cam seçeneğiyle geliyor. İlk kez Pro Display XDR’da sunulan nano-texture cam, ışığı dağıtarak parlamayı daha da azaltırken olağanüstü görüntü kalitesi sunuyor.

Bağlantı özellikleri

Studio Display; ağ bağlantısı, yüksek hızlı çevre birimleri ve depolama aygıtlarının doğrudan ekrana bağlanabilmesi için hızları 10 GBps’ye kadar çıkan üç adet USB-C bağlantı noktasına sahip. Thunderbolt bağlantı noktasıyla kullanıcılar Studio Display’i ve takılı tüm çevre birimlerini tek bir kabloyla Mac’lerine bağlayabiliyor. Aynı kablo bir Mac dizüstü bilgisayara da 96 W güç sağlayabiliyor. Böylece Studio Display, 14 inç MacBook Pro’yu bile hızlı şarj edebiliyor. Ayrıca, MacBook Pro’ya üç adede kadar Studio Display bağlayarak güçlü bir kurgu masası veya animasyon çalışma alanı yaratılabiliyor.

Stüdyo Kurulumu

Mac Studio ve Studio Display yaratıcı profesyonellere hayallerindeki stüdyoyu yaratma esnekliğini ve yaratıcılıklarını yeni seviyelere taşımalarını sağlıyor.

Müzisyenler ve prodüktörler tümü gerçek zamanlı çalınan yüzlerce parça, eklenti ve sanal müzik aletleriyle en karmaşık kompozisyonlar üzerinde çalışabiliyorlar.

3D sanatçıları daha üst düzey geometrilerle çalışabiliyor, daha önce render alınması mümkün olmayan çok büyük ortamları düzenleyebiliyor ve karmaşık parçacıklı simülasyonları çok kısa bir süre içinde çalıştırabiliyorlar.

Uygulama geliştiricileri yeni kod sürümlerini inanılmaz bir hızla geliştirebiliyor ve her zamankinden daha fazla otomatik entegrasyon ve test yapabiliyorlar.

Fotoğrafçılar binlerce görseli hızla ve titizlikle düzenleyebiliyor, yüzlerce katmanlı devasa görseller oluşturabiliyor ve görsellerin yayına hazır son halini anında dışa aktarabiliyorlar.