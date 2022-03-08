Gimbal Kameralı Telefon TECNO CAMON 18 Premier

TECNO Mobile, yeni TECNO CAMON 18 Premier telefonunu Türkiye pazarına sundu. TECNO CAMON 18 Premier, sarsıntı önleyici lens ve yüksek netlik sağlayan kameralara sahip. Yeni TECNO CAMON 18 Premier, Süper Gece Modu, Selfie Modu gibi iyi özelliklerini yepyeni ultra sabit Gimbal Kamera, 60X Hibrit Yakınlaştırma ve profesyonel görüntüleme sonuçları elde etmek için daha da geliştirilmiş AI (yapay zekâ) özellikleriyle buluşturuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranlı telefon, her dokunuşu daha hızlı ve pürüzsüz hale getiriyor. Ayrıca, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikalı ekrana sahip olan TECNO CAMON 18 Premier, tüketicilere en iyi göz konforunu sağlıyor. En yeni MediaTek Helio G96 yongasıyla güçlendirilen, yeniden tasarlanmış HiOS 8.0 ara yüzüyle desteklenen TECNO CAMON 18 Premier, teknolojinin sunabileceği en iyi fotoğrafları ve videoları sunabilmek için bir kez daha beklentileri aşıyor.

Ultra-sabitleyici Gimbal Kamera

Gündelik kullanıcılardan profesyonel içerik oluşturuculara kadar her seviyeden kullanıcı, mükemmel video ve görüntüyü elde etmek için yeni bir araca sahip olacak. TECNO CAMON 18 Premier, titreme önleyici teknolojiye sahip olmayan diğer akıllı telefonlara kıyasla görüntüdeki sarsıntıları %300 oranında engelleyen bir lens sistemiyle donatıldı. Bu yeni teknolojinin geniş açılı bir lensle bir araya gelmesiyle TECNO CAMON 18 Premier 109 derece geniş açılı çekim yapabiliyor. Böylece kullanıcıların her yerde, üstün netlikle ve güzellikte videolar oluşturmasına olanak tanıyor.

TECNO CAMON 18 Premier’in arka kamerası üç mercekten oluşan, titizlikle oranlanmış bir tasarım felsefesini takip ediyor. 64 MP ana kamera, genişletilmiş çerçeveli 12 MP Ultra Sabit Gimbal Kamera ve yeni, zarif, parlak ve seramik tabana yerleştirilmiş 8 MP periskop lens, daha temiz, sert ve pürüzsüz bir yapı ortaya koyuyor.

60X Hiper Zoom

TECNO CAMON 18 Premier, 5X periskop lens eşliğinde birden fazla kareye erişen, çözünürlüğü ve netliği artırmak için piksel bilgilerini toplayan Galileo algoritma motorunu kullanıyor. Böylece kullanıcılar 5X optik yakınlaştırma özelliğini 12X’e kadar AI algoritması tabanlı dijital yakınlaştırmayla birleştirerek 60X hibrit yakınlaştırmayla yepyeni fırsatlara kavuşuyor. Örneğin yakınlaştırmayla aya seyahat edebiliyor, akıllı telefon astrofotografisini muhteşem seviyelere yükseltebiliyor.

32 MP AI Selfie Kamera

TECNO Mobile, beklentileri bir kez daha aşan kristal berraklığındaki 32 MP ön kamerasıyla “Asla Durma” özdeyişini somutlaştırıyor. Daha kompakt ve kullanışlı bir kullanıcı ara yüzüyle birlikte gelen güçlü kamera, net tanımlanmış işlev düğmeleri ve cinsiyete duyarlı yeni akıllı tanımlama algoritmaları içeriyor. Güzellik işlevi, sakal ve kaş geliştirme eşliğinde erkek kullanıcılar için kapsayıcılığı artırıyor. Kullanıcılar artık arka planı aydınlatmak, koyulaştırmak, değiştirmek veya tamamen kaldırmak için Portre Işığı Efekti Modunu kullanabiliyor, fotoğraf düzenleme dünyasını kapsamlı bir şekilde avucunun içine alabiliyor.

Yeni MediaTek Helio G96 Yonga Seti ve 33W Hızlı Şarj

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G96 CPU, 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla donatılan CAMON 18 Premier, daha önce hiç olmadığı ölçüde çoklu görev becerisine sahip ve çok sayıda uygulamanın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu inanılmaz işlem gücünün 4750 mAh pil ile birleşimi, kullanıcı deneyimini kapsamlı bir şekilde geliştirerek olağanüstü akıcılıkta fotoğraf ve video çekme, internet ve oyun yeteneklerine sahip bir sistem ortaya çıkarıyor. Güvenli Hızlı Şarj Sistemleri için TÜV Rheinland sertifikalarına sahip TECNO CAMON 18 Premier 33W Flaş Şarjı desteklerken, sadece 20 dakikada %50 şarj ve 65 dakikada tam şarj sunuyor.

120 Hz Yenileme Hızı ve Göz Koruması için TÜV Rheinland Onaylı Ekran

6.7” AMOLED ekran (1080×2400), maksimum görsel tatmin için 550 nit parlaklık ve %100 NTSC renk gamıyla tam HD çözünürlük sunuyor. Ekran 120Hz yenileme hızına sahip. Bu eşsiz nitelikteki yüksek yenileme hızı, daha yüksek ekran akışkanlığı ve daha tutarlı ve sezgisel bir deneyim vaat ediyor. Ekran kaydırmaları daha yumuşak, dokunmatik geri bildirim daha hassas hale geliyor. Ayrıca, TÜV Rheinland Low Blue Light (Donanım Çözümü) sertifikalı bir ürün olan TECNO CAMON 18 Premier, mavi ışığı azaltarak gün boyu gözleriniz için rahatlık sağlıyor ve genel güç tüketimini azaltıyor.