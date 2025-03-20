vivo V50 Serisi satışta…

vivo, yeni V50 Serisi’ni Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Seri, V50 ve V50 Lite modelleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcıların beklentilerini karşılayacak üstün özelliklerle gelen her iki model de şık tasarımları, güçlü performansları ve yenilikçi kamera teknolojileriyle büyük beğeni topluyor.

vivo; portre fotoğrafçılığı ve güçlü performans odaklı yeni akıllı telefon serisini tanıttı. V50 ve V50 Lite modellerinden oluşan seri, gelişmiş kamera teknolojileri, dayanıklı tasarımları ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Her iki model de Türkiye pazarında resmi olarak satışa sunuldu ve teknoloji tutkunları ile buluştu.

Sağlam ve güçlü: vivo v50 Lite

vivo’nun yeni orta segment modeli V50 Lite Snapdragon 685 tarafından güç alıyor. Toz ve suya dayanıklılık için IP65 sertifikası olan bu sağlam telefonda, 50MP ana kamera, 2MP yardımcı bir kamera, 32MP selfie kamera bulunuyor. 90 watt hızlı şarj destekli 6.500 mAh batarya ile gelen cihazda segmentinin en hızlı şarjı bulunuyor. 90w ile bir kahve içerken şarjınızın yüzde 50’si doluyor. Ayrıca büyük bataryası sayesinde tam bir gün boyunca Youtube’da video izleyebilirsiniz. V50 Lite, 2392×1080 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,77 inçlik FHD+ AMOLED ekran sahip. Yüzde 400 ses seviyesi sayesinde standart bir telefonun tam 4 katı daha fazla ses seviyesini arttırabilirsiniz. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alan cihazda daha fazla depolama seçeneği de sunuluyor. Telefon, Android 15 tabanlı vivo’nun FuntouchOS 15 arayüz sistemiyle çalışıyor.

vivo bu yeni telefonunda da 4 yıl pil garantisi veriyor. Pil sağlığınızı ayarların içerisinde de kontrol edebiliyorsunuz. 4 yıl içerisinde yüzde 80’nin altına düşmesi durumunda pilinizi ücretsiz olarak değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuzu kullandığınız süre boyunca güncelleme alıyorsunuz. vivo, 5 adet büyük Android ve 5 adet güvenlik güncellemesini garanti ediyor. Bu sayede telefonunuz Android 20’ye kadar güncellenecek.

Portre odaklı akıllı telefon: vivo V50

vivo, bugüne kadar ürettiği en gelişmiş portre odaklı akıllı telefonu vivo V50’yi de Türkiye’deki kullanıcılar ile buluşturdu. Yaratıcı Son teknoloji ZEISS Profesyonel Portre özellikleriyle donatılan V50, görsel kaliteyi yeni bir seviyeye taşıyarak kullanıcıların anılarını benzersiz bir tarzda ve olağanüstü netlikle yakalayıp paylaşmalarına olanak tanıyor.

vivo ve ZEISS tarafından ortak geliştirilen Görüntüleme Sistemi ile güçlendirilen V50, yılın portre odaklı telefonu olarak konumlanıyor. V50 için vivo ve ZEISS, optik kalite ve görüntüleme performansında ZEISS standartlarına ulaşmak için gerekli tüm kriterleri birlikte belirleyip hayata geçirdi. 50 MP ZEISS Tüm Ana Kamera, tüm arka lenslerde profesyonel düzeyde performans sunarak, anıları sofistike bir dokunuşla yakalamak ve ölümsüzleştirmek için mükemmel bir araç haline geldi.

Ön, arka veya ultra geniş açılı kamerayla ister portreler ister etkileyici manzaralar ister canlı grup fotoğrafları çekin, V50 her anı ultra net 4K video kalitesiyle kaydediyor. Ayrıca, yaratıcılığı artıran birçok yenilikçi özellik sunuyor. Örneğin AI Görüntü Stüdyo; AI Fotoğraf İyileştirme ve tek dokunuşla yapay zekâ destekli istenmeyen nesne kaldırma imkânı sağlayan AI Silme 2.0 gibi gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri sunuyor. Film Kamera Modu, klasik film fotoğrafçılığının dokularını ve estetiğini taklit ederek görüntülere nostaljik bir hava katıyor. Canlı Fotoğraf özelliğiyle kullanıcılar, hayatın dinamik anlarını stil sahibi renk uyumlu çerçeveler ve özel ZEISS Kenar Filigranı ile yakalayabiliyor.