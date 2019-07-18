LG Electronics (LG), orta segment telefon serisini LG Q60’la büyütüyor. Özellikle fotoğraf ve video çekmekten, sosyal medyada video paylaşmaktan hoşlanan tüketiciler için tasarlanan LG Q60, üç farklı arka kamerası, kameralarının sunduğu yapay zeka desteği, ses kalitesi, büyük ekranı, tek tuşla Google Asistan’a bağlanabilme ve Youtube’da canlı yayına geçebilme özelliği ile göz dolduruyor.

Üç Farklı Kamera, Üç Farklı Bakış

Standart, süper açılı ve derinlik sensörlü olmak üzere üç farklı arka kameraya sahip olan LG Q60, 16MP PDAF kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf çekiyor. LG Q60’ın süper geniş açılı kamerası ise, 120 derecelik görüş alanıyla her şeyi içine sığdırarak hiçbir ayrıntıyı fotoğraf dışında bırakmıyor. Böylelikle, fotoğraf alanı ne kadar geniş ya da kalabalık olursa olsun, kullanıcıların anıları bütün olarak fotoğraf karesine sığıyor.

LG Q60’ın Derinlik Sensörü ise, fotoğraftaki kişi ya da objelerin ön plana çıkmasını sağlıyor. Böylelikle, arka plan ne olursa olsun, her detayının öne çıktığı portreler elde ediliyor.

Kamerada Yapay Zeka Desteği: AI CAM

LG Q60’ın yapay zeka destekli kamerası AI CAM, sekiz farklı nesneyi tanıyarak, ideal çekim ayarlarını otomatik olarak uyguluyor. LG Q60 kullanıcıları AI CAM sayesinde, ister çocuklarının, ister evcil hayvanlarının, isterlerse sevdiklerinin en mükemmel pozlarını yakalayabiliyor.

Ekran Görüntüsüne Farklı Yaklaşım

LG Q60 sahipleri aldıkları ekran görüntüleri ile yapabileceklerini de bir üst seviyeye taşıyor. Önemli web sitelerini ya da bilgileri unutmamak için alınan ekran görüntüleri LG Q60’la artık çok daha işlevsel hale geliyor. LG Q60 sahipleri, bir web sayfasının ekran görüntüsünü aldıklarında, diledikleri zaman bu görüntüye tıklayarak web sitesine gidebiliyor. Ya da numara ve kod gibi bilgilerin ekran görüntüsünü alan kullanıcılar, bu görüntünün bir bölümünü kırpabiliyor, daha sonra mevcut ekranlarına sabitleyip kod / şifre girme işlemini kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Böylelikle, indirim kodları için dönüp galeriden ekran görüntüsüne bakma, banka hesap no’larını doğru girmek için bir uygulamaya, bir hesap numarasının yazdığı yere gitme derdi sona eriyor.

LG Q60 Yüksek Dayanıklılık Testlerinden Geçti

LG Q60’ın 2.0 GHz sekiz çekirdekli işlemcisi çoklu görev için hız ve güç sağlıyor. Eco Playback videolarda ise, kullanıcıların yalnızca sese ihtiyacı olduğu durumlarda ekranı karartarak pil ömründen tasarruf ediyor.