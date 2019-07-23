İnternetini Yanında Taşı

Tatile veya seyahate çıktığımızda yüksek hızda kesintisiz internet bazen sorun olabiliyor. İnternet erişiminde sorun yaşadığınızda ikinci bir alternatif olarak Zyxel’in taşınabilir router’ı sizin için en iyi seçenek olabilir. Zyxel’in 4G LTE router’ı WAH7608 ile aynı anda 10 kişi 4G bağlantı kalitesiyle yüksek hızda internet bağlanabiliyor.

Seyahat halindeki kullanıcıların en büyük sorunu; veri hızlarıdır. WAH7608 taşınabilir 4G LTE router, 300Mbps hız olanağı sunuyor. Ürünün “tak-çalıştır” tasarımı ise kullanıcıların hiçbir teknik ayar yapmadan hızlı ve kolay bir şekilde LTE üzerinden internete bağlanmaya imkan tanıyor.

Zyxel WAH7608 4G LTE Taşınabilir Router, pil ile çalışıyor. Hareket halindeyken WiFi bağlantısını paylaşmak için tasarlanan cihaz, tak ve çalıştır özelliği sayesinde; bir SIM kart takıldığında anında internet bağlantısı sunabiliyor. WAH7608, WiFi paylaşımı desteği ile diğer aktiviteler için akıllı telefonunuzu özgür kılıyor.

Pil ömrü, seyahat edenlerin en büyük sorunları arasında yer alıyor. ZyXEL WAH7608, güç tasarruf modu ile yüksek güç verimliliği sağlıyor. Cihazın enerji tüketimi düşük olduğu için 8 saat çalışma süresi avantajı bulunuyor. Taşınabilir yönlendiricilerin temel amacı, internet bağlantısını başkalarıyla paylaşmaktır. 802.11ac Wi-Fi teknoloji desteği sayesinde WAH7608, aynı anda 10 WiFi cihazını destekleyebiliyor.

ZyXEL WAH7608 4G LTE router’ın SD kart desteği sayesinde kablosuz olarak verilerinizi paylaşabilmek de mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken; SD kartınızı WAH7608 4G LTE router’a takmak ve kullanıcı arayüzü üzerinden bu özelliği etkinleştirmek.