HUAWEI Watch Fit 5 Serisi Tanıtıldı

Stilinden ödün vermeden aktif kalmak isteyen genç kullanıcıları hedefleyen WATCH FIT 5 Serisi, gün boyu hareketli yaşam temposuna uyum sağlayan akıllı deneyimiyle öne çıkıyor.

USB portunuza doping!
Ultra kısa gösterimli projektörler
Çözünürlük arttı! Peki, bilgisayarınız buna hazır mı?

HUAWEI, Tayland’da gerçekleştirdiği küresel etkinlikte, günlük konforu şehirli estetikle buluşturan ve erişilebilir sağlık anlayışını merkeze alan yeni akıllı saati HUAWEI WATCH FIT 5 Serisini tanıttı. Lifestyle ve Pro Performance segmentlerine hitap eden standart ve Pro modellerinden oluşan seri; ultra hafif tasarımı, yenilikçi “Panda” mini egzersizleri, gelişmiş sağlık takibi ve profesyonel spor modlarıyla dikkat çekiyor. Stilinden ödün vermeden aktif kalmak isteyen genç kullanıcıları hedefleyen WATCH FIT 5 Serisi, gün boyu hareketli yaşam temposuna uyum sağlayan akıllı deneyimiyle öne çıkıyor.

2026’nın Yeni Amiral Gemisi Kare Saati

İkonik kare tasarım dilini geliştiren HUAWEI WATCH FIT 5, kayış hariç yalnızca 27 gram ağırlığı ve 9,5 mm inceliğiyle bilekte yokluk hissi yaratıyor. 1,82 inçlik AMOLED ekran, 2500 nit tepe parlaklığı ve 1.8 mm’lik ultra ince çerçevesiyle doğrudan güneş ışığında bile kusursuz görünürlük sağlıyor. Çevreye duyarlı kullanıcılar için %100 geri dönüştürülmüş alüminyum kasa ve naylon kayışlı versiyonların yanı sıra, floroelastomer kayışlı renk seçenekleri (Siyah, Beyaz, Mor) sunuluyor.

Serinin üst modeli WATCH FIT 5 Pro ise turuncu, beyaz ve siyah renkleriyle dayanıklılığı premium materyallerle zirveye taşıyor. Titanyum alaşım gövde, 2.5D safir cam ve giyilebilir teknoloji sektöründe bir ilk olan havacılık sınıfı nanoseramik kaplama (beyaz modelde) cihazın sertliğini %130 artırıyor. Pro modelin 1,92 inçlik ekranı, 1Hz-60Hz LTPO paneliyle 3000 nit parlaklığa ulaşıyor.

Bir Önceki Nesle Göre Kapsamlı Yükseltmeler

Bir önceki nesil olan WATCH FIT 4 serisi ile karşılaştırıldığında, yeni WATCH FIT 5 serisi donanım ve yazılım mimarisinde ciddi sıçramalar gerçekleştiriyor. Yeni nesil geliştirilmiş çip sayesinde genel performans %50 oranında artırılırken, dahili depolama alanı 4 GB’tan 64 GB eMMC seviyesine yükseltilerek çok daha akıcı ve geniş kapasiteli bir kullanım deneyimi sağlandı. Ekran tarafında standart modelin parlaklığı 2000 nitten 2500 nite ulaştı ve inceltilen çerçeveler sayesinde ekran-gövde oranında gözle görülür bir artış elde edildi. Batarya kapasitesi de 400 mAh seviyesinden 471 mAh değerine çıkarılarak artan donanım gücünün pil ömrünü olumsuz etkilemesinin önüne geçildi. Akıllı yaşamı kolaylaştırmak adına sisteme entegre edilen yeni ses kayıt işlevi de serinin günlük yeteneklerini genişletiyor.

Sağlık ve spor güvenliği odaklı yenilikler, FIT 5 serisini önceki jenerasyondan net bir şekilde ayırıyor. Eski nesildeki sensör yapısı geride bırakılarak, ölçüm doğruluğunu maksimuma çıkaran PPG 6.0 (6PD+6LED) sensör mbodülüne ve TruSleep 5.0 sistemine geçiş yapıldı. Cihaza entegre edilen yeni 32G yüksek hassasiyetli sensör, seride daha önce bulunmayan düşme algılama ve acil durum araması özelliklerini kullanıma sunarak spor güvenliğini üst düzeye çıkardı. Ayrıca kadın sağlığı yönetimi derinleştirilerek yeni araştırma özellikleriyle desteklendi. Gelişmiş bisiklet modları, artırılan golf haritası kapasitesi ve yepyeni mini antrenman içerikleriyle WATCH FIT 5 serisi, spor takibinde selefine kıyasla çok daha profesyonel ve çok boyutlu bir ekosistem sunuyor.

Sektörde Bir İlk: Panda Eşliğinde Mini Egzersizler

Yoğun tempoda çalışan şehirli kullanıcılar için geliştirilen Mini-Workout uygulaması, ekipman gerektirmeyen 30 farklı esneme ve hareket seansını animasyonlu bir Panda eşliğinde sunuyor. Masa başında geçirilen uzun saatlerin yarattığı stresi ve duruş bozukluklarını hedefleyen bu özellik, akıllı saat kadranındaki pandanın kullanıcının hareket seviyesine göre duygu değiştirmesiyle ekstra motivasyon sağlıyor.

Kapsamlı Sağlık Takibi ve Proaktif Koruma

Yeni nesil TruSense Sistemi ile donatılan seri, sağlık takibini profesyonel boyuta taşıyor. Geliştirilmiş 6 LED ve 6 PD’li modül; hassas kalp atış hızı, SpO2 ve uyku solunum farkındalığı (uyku apnesi tespiti) sunuyor. Yeni vücut sıcaklığı sensörü sayesinde kadın kullanıcılar için yüksek isabetli ovülasyon takibi yapılıyor.

WATCH FIT 5 Pro, tek kanallı EKG analizi, atriyal fibrilasyon (A-fib) riski tespiti ve arteriyel sertlik (damar esnekliği) ölçümü gibi klinik düzeyde kardiyovasküler koruma özellikleri barındırıyor. Ayrıca tüm seride yer alan yeni 32g aralıklı IMU sensörü ile yüksek etkili düşüşler algılanarak otomatik acil durum (SOS) araması gerçekleştirilebiliyor.

Profesyonel Spor Modları ve NFC ile Ödeme Kolaylığı

100’den fazla spor modunu destekleyen cihazlar, spesifik branşlarda derinlemesine veri sunuyor. Bisiklet modunda sanal güç ve kadans ölçümü, telefonu bisiklet bilgisayarına dönüştürme ve rota navigasyonu sunulurken; patika koşusunda geliştirilmiş Sunflower konumlandırma sistemi, ara nokta mesafeleri ve rakım eğilim grafiği sağlanıyor. Pro modeline özel golf modunda dünya çapında 17.000’den fazla golf sahasının vektörel haritası, rüzgar/eğim verileri ve bilekte canlı skor kartı bulunuyor. Yine Pro modeline özel olarak vurgun uyarısı dahil 40 metre serbest dalış desteği veriliyor. Raket sporlarında ise Tennix ve PickleX gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre forehand/backhand analizleri yapılabiliyor. Ayrıca günlük hayatta hız kazandırmak amacıyla cihaza entegre edilen NFC teknolojisi sayesinde, kullanıcılar cüzdan veya telefon çıkarmadan akıllı saatleriyle temassız ödeme yapabiliyor.

Sosyal Rekabet ile Eğlenceli Egzersiz

Sporu yalnız yapılan bir aktivite olmaktan çıkaran WATCH FIT 5 serisi, “birlikte aktivite yapabilme” vizyonunu getiriyor. İşletim sisteminden bağımsız çalışan Huawei Sağlık uygulaması üzerinden oluşturulabilen özel gruplar sayesinde kullanıcılar; atılan adım, kat edilen mesafe ve yakılan kalori gibi verilerini arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Uygulama içi anlık sıralama ve derecelendirme listeleriyle rutin egzersizler, kullanıcıların motivasyonunu artıran dinamik ve eğlenceli bir rekabete dönüşüyor.

10 Güne Varan Pil Ömrü ve Tam Uyumluluk

Yüksek silikonlu yeni nesil pil teknolojisi sayesinde WATCH FIT 5, hafif kullanımda 10 güne (tipik kullanımda 7 gün) varan pil ömrü sunuyor. WATCH FIT 5 Pro ise 60 dakikada tam doluma ulaşan kablosuz hızlı şarj desteği ile öne çıkıyor. Cihazlar, iOS ve Android işletim sistemleriyle tam uyumlu çalışıyor.

Fiyatlandırma ve Kampanya Bilgileri

HUAWEI WATCH FIT 5 Serisi, 7 Mayıs itibarıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa açıldı. Başlangıç fiyatı 7.999 TL olan HUAWEI WATCH FIT 5 için ön satış döneminde 99 TL ödeyen kullanıcılara 500 TL indirim ve FreeBuds SE 2 kablosuz kulaklık hediye ediliyor. Başlangıç fiyatı 11.499 TL olan HUAWEI WATCH FIT 5 Pro için ise ön satış döneminde 99 TL ödeyen kullanıcılara 1.000 TL indirim ve FreeBuds SE 3 kablosuz kulaklık hediye ediliyor.

