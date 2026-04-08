İnceleme: ORICO MiniPro Dock Case

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu yazımızda Mac Mini M4 için tasarlanan ORICO MiniPro Dock Case’den bahsedeceğim sizlere. Bu şık metal kasa içine Mac Mini M4’ü yerleştirip, hem görünümünü değiştirip hem de çok yönlü bağlantı ve depolama seçeneklerine kavuşmuş oluyoruz.

Bildiğiniz gibi halen en uygun fiyatlı bilgisayar seçenekleri arasında yer alsa da Mac Mini M4’ün bazı eksik yönleri var. Port sayısı az, hafıza kartı okuyucusu yok ve en önemlisi de içerisinde çok düşük kapasiteli SSD’ler yer alıyor. Örneğin benim kullandığım modelde 256GB’lık bir depolama kapasitesi var. Bu düşük kapasite doğal olarak hiçbir işe yaramıyor ve artırılması gerekiyor. Bu yüzden Mac Mini M4 için tasarlanan birçok dock station, SSD kutusu ve kasalar üretiliyor. ORICO bu konuda en iddialı ve kullanışlı ürünler tasarlayan firmalardan biri.

Tüm anlatacağım özellikleri bir kenara koyun, sadece dış görünüşü bile oldukça ilginç görünmüyor mu ne dersiniz? Önce tasarımdan başlamak istiyorum. Mac Mini M4 için özel olarak tasarlanan bu kasa alüminyum alaşımlı metal bir gövdeye sahip. Ürünü elinize aldığınızda zaten ağırlığından sağlam bir yapıda olduğunu anlıyorsunuz. Ön kısımda delikli ızgara deseni ve üstteki taşıma kulpuyla görüntü olarak Mac Pro’yu anımsatıyor.

MAC Mini M4’ü kasa içerisine yerleştirmek hızlı ve pratik. Yan kapak kolayca açılıyor ve bilgisayar kasa içerisine sorunsuz yerleştirilebiliyor. Bunun için bir uzmanlık ya da ekstra bir alet kullanmak gerekmiyor. Kasa içerisindeki silikon destekler Mac Mini’yi koruyor ve çizilmesini engelliyor. Kasanın yapısı gereği bilgisayarı yan şekilde yerleştirdiğiniz için normalde altta kalıp ısınan kısım böylece yan tarafa geliyor ve hava akışı çok daha sağlıklı bir şekilde sağlanmış oluyor. Bilgisayarın açma düğmesi de yine yan tarafta kalmış oluyor ve ürünü kaldırıp açmak zorunda kalmıyorsunuz böylelikle…

Bu kasanın güçlü olduğu noktalardan biri Mac Mini’nin fiziksel sınırlarını yani port sayısını genişletmesi diyebiliriz. Kasanın ön tarafından SD ve microSD kart okuyucusu bulunuyor. Böylece masa üzerinde kabalık yaratan farklı kart okuyucuları ve kablolarda ortadan kalkmış oluyor. Arka tarafta ise 2 adet USB-A hızlı aktarım portları bulunuyor.

Bu ürünün MAC Mini için en kritik noktalarından biri alt tarafta yer alan ve dahili bir SSD takabileceğiniz slot olmuş. Bu sayede ekstra depolama alanına sahip oluyoruz ki Mac Mini’de depolama alanı kafamızı ağrıtan bir sorun… Kasanın alt kısmındaki yuva, kutu içerisinden çıkan küçük bir tornavida ile açılabiliyor. Bu bölmeye M2 NVMe SSD takılabiliyor. Takabileceğiniz SSD kapasitesi en fazla 8TB olabiliyor.

Şu anda 1 veya 2TB’lık bir SSD zaten belli oranda çoğu kullanıcının işini görecektir diye düşünüyorum. Ben de bu kasaya fiyat-performans olarak bakıldığında uygun gördüğüm Kioxia’nın 2 TB’lık SSD’sini taktım. SSD, Kioxia’nın Exceria Basic ürün grubunda yer alıyor. Bu ürünün 1TB ve 2TB kapasiteleri bulunuyor. Normalde bu SSD’yi masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara da takabilirsiniz.

Tüm ek portlar ve depolama, USB-C üzerinden 10 Gbps bant genişliğiyle sınırlandırılmış durumda. Bu, birden fazla cihaz kullanırken toplam bant genişliğinin hızını sınırlayabiliyor. Bunu da belirtmek isterim.

ORICO MiniPro’nun bize sağladığı faydalara bakarsak sonuç olarak şunları söyleyebilirim. Ürün öncelikle masanıza stil ve şık bir görünüm kazandırıyor. Gereksiz kablolar, adaptörler ve farklı ekipmanlar ortadan kalkıyor.

Özellikle fotoğrafçılar ve içerik üreticileri SD ve microSD kart okuyucularla veri aktarımı sağlayabiliyor. Sadece bu bile verimli bir çalışma ortamına katkı sağlıyor bana kalırsa…

Bu kasa, Mac Mini’nin hava akışını kolaylaştırıyor ve ısınmasını engelliyor. Güç düğmesine de kolay erişim sağlanıyor böylelikle. Dahili depolama esnekliği sayesinde yüksek kapasiteli SSD’ler takılabiliyor. Küçük bir eleştiri olarak belki port sayısı biraz daha fazla olabilirmiş diye düşünüyorum. Belki birkaç tane USB-C port eklenebilirmiş. Ancak ORICO daha fazla port çeşitliliği olan VS10 istasyonunu da geliştirmiş. Bu ürünler arasında ihyacınıza göre karar vermek mümkün tabi… ORICO MiniPro Dock Case, estetik ile işlevselliği bir arada isteyen kullanıcılar için ilginç bir seçenek olmuş özetle…

ORICO MiniPro Dock Case incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.