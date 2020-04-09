İnceleme: Acer ConceptD 5

Acer, kısa bir süre önce içerik üreticileri için tasarlanan ve yeni bir dönemi başlatan ConceptD markalı dizüstü bilgisayar modellerini satışa sundu. Biz de bu sayımızda bu seri içerisinde yer alan ConceptD 5 modelini inceledik.

ConceptD serisinin ilk başta öne çıkan özellikleri içerisinde yüksek renk doğruluğu sunan ekranı geliyor. Fotoğrafçılar, video içerik üreticileri ve tasarımcılar için tavsiye edebileceğimiz bu uygun model ile ofis bağımsız profesyonel işlerinizi dilediğiniz mekanda hazırlayabilirsiniz. ConceptD 5, Delta E <2 renk doğruluğuna sahip PANTONE Validated 4K ekran, %100 Adobe RGB renk gamı, güçlü Intel Core i5 işlemci (2,80 GHz) ve AMD Radeon RX Vega M GL grafik kartı sayesinde görüntüler üzerinde profesyonel hassasiyetle ince ayar yapabilmemize imkan sunuyor.

4K UHD (3840×2160) 15.6 inç büyüklüğünde bir ekranı olan ürün, yaklaşık 1.5 kg ağırlığa sahip. Beyaz renkli sağlam bir kasası ile oldukça dikkat çeken ConceptD 5, 4 hücreli lityum iyon 3220 mAh pil kapasitesine sahip. Fabrika verilerine göre yaklaşık 7 saatlik bir çalışma ömrü olduğu söylense de bu rakamların biraz daha altını düşünmekte fayda var.

ConceptD 5’in incelediğimiz bu modeli, artırılabilir 8GB RAM (DDR4 SDRAM) ile geliyor. Depolama olarak ise 1 adet 512GB’lık SSD yer alıyor.

Renk Doğruluğu

4K UHD PANTONE Validated ekranı sayesinde ConceptD 5, renk doğruluğunun kritik önem taşıdığı tasarım işlerinde hayat kurtarabilir. Pek çok fotoğrafçı çekimlerini ofis dışında yaptığı için anında işleyip müşterilerine teslim etmek isteyebiliyor. İşte bu ürünü ofis dışında da dilediğiniz yerde kullanarak yaptığınız çekimleri anında işleyebilirsiniz. %100 Adobe RGB renk gamı ve Delta E <2 renk doğruluğuyla aslına sadık renklerle sorunsuz bir iş akışı sağlayabilirsiniz.

Bu modelde sunulan %100 Adobe RGB teknolojisi, camgöbeği ve yeşil tonlarının renk aralığını genişleterek daha parlak ve net renkler sunmaya imkan tanıyor. Adobe RGB gamı, sRGB gamına kıyasla daha geniş bir renk aralığını kapsıyor.

PANTONE Onaylı

Entegre renk düzeltme özelliğine sahip, PANTONE Matching System (PMS) renklerini üstün doğruluk ile yansıtan ekran sayesinde profesyonel bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Delta E <2

Ekran, gerçekçi renk doğruluğunu yeniden oluşturmak için Delta E <2 ortalaması elde etmek üzere test edilip kalibre edilmiş.

Optimum Sessiz Soğutma

Önemli bir çekim ya da fotoğraf editleme esnasında çalışma ortamınızın sessiz olmasını isteyebilirsiniz. Pek çok notebook fanı oldukça gürültülü çalıştığı için sizi rahatsız edebilir. ConceptD 5, 40 dBA’nın altında ses seviyesinde çalışan 4. Nesil Aeroblade 3D Fan’ın sahip olduğu optimize edilmiş termal sistem sayesinde sizi rahatsız etmez.

Bağlantılar

Veri aktarım hızı 5 Gb/sn’ye kadar çıkabilen 1. Nesil USB Type-C ve cihazlarınızı bilgisayarınız kapalıyken bile şarj edebilen USB 3.1 bağlantı noktaları dahil eksiksiz bir bağlantı noktası yelpazesi sunan modelde, HDMI girişi de yer alıyor. Cihazda dahili SD kart okuyucu da yer alıyor.

Dikkat Çeken Beyaz Renkli Tasarım

Zarif beyaz renkli alüminyum kasa, şık bir ortamda çalışmaları gereken içerik üreticiler için öne çıkıyor. Bilgisayar düşük ışık koşullarında çalışmayı kolaylaştıran, kehribar rengi arka aydınlatmalı bir klavyeye sahip.

Tüm Ayarlar, Tek Palette…

Basit ve sezgisel ConceptD Palette kullanıcı arabirimi sayesinde kullanıcı ayarlarınıza anında ulaşmanızı sağlıyor. Renk profilinizi ayarlayabilir, sisteminizin durumunu izleyebilir ve ayarlarınızı kolayca değiştirebilirsiniz.

Özetle…

Acer ConceptD 5 modeli, fan sesi duymak istemeyen, odaklanarak sessiz ortamda çalışmak isteyen veya sık seyahat eden içerik üreticiler ile özellikle çekim yapılan ofis dışı yerlerde fotoğraf seçimi ve düzenlenmesi işlemlerini hızlı ve doğru renklerle yapmak isteyen fotoğrafçılar için önerilebilecek bir notebook.