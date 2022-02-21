İnceleme: General Mobile GM Watch

Kullanıcı dostu ve ulaşılabilir ürünleri ile dikkat çeken General Mobile, yeni akıllı telefonları ile birlikte ilk akıllı saati GM Watch modelini de duyurdu. Biz de kısa bir süre önce satışa sunulan GM Watch akıllı saati inceleme fırsatı bulduk.

10 güne kadar pil ömrü

GM Watch, analog saat kullanıcılarının seveceği yuvarlak bir ekran tasarımı ile geliyor. Akıllı saatin çerçevesi siyah, ancak 4 farklı kayış renk seçeneği (siyah, kırmızı, mavi, yeşil) ile satışa sunuluyor. Ekran boyutu 1.3 inç TFT LCD ve çözünürlüğü 240×240 piksel. Saatin boyutu 48x48x12.9mm ve ağırlığı da yaklaşık 62 gram. GM Watch, IP68 sertifikası ile toza ve 3ATM 1.5 metre su seviyesine de dayanıklı ve tek şarjla yaklaşık 10 güne kadar kullanılabiliyor. Tabi bu süre, ekranı ve sağlık uygulamalarını ne kadar sıklıkla kullandığınıza göre değişebiliyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki iki-üç günde bir şarj etmenize gerek olmayacağı kesin.

40’dan fazla ekran arayüzü

Saatin ilk kurulumu ve çalıştırılması oldukça kolay. Saati açtığınızda bir kare kod görünüyor ve bunu telefonunuzla okuttuğunuzda “GM Watch App” uygulaması indiriliyor. Uygulama indirildikten sonra ise eşleştirme kolay bir şekilde yapılabiliyor. Uygulama üzerinden tercihlerinizi ve ek ekran arayüzlerini saate aktarmanız mümkün. Şimdilik uygulama üzerinde 40’dan fazla ekran arayüzü bulunuyor. Burada küçük bir detay verelim, GM Watch şimdilik sadece Android akıllı telefonlarla kullanılabiliyor. Belki ileride iOS uygulaması da çıkabilir. Ancak bu konuda fazla bir bilgimiz yok açıkçası…

12 farklı spor modu

GM Watch hassas bir dokunmatik ekrana sahip. Bu ekranı diğer akıllı saat modellerinde olduğu gibi yukarı-aşağı ve sağa-sola kaydırdığınızda ayarlara, sağlık verilerine ve diğer detaylara ulaşmak mümkün. Akıllı saatin sağ tarafında bir de düğme bulunuyor. Bu düğme de yine farklı işlevlerde kullanılabiliyor.

Gelişmiş sensörü nabız, kandaki oksijen, kalori takibi, uyku izleme gibi kritik sağlık parametrelerini takip ederek kullanıcılarının daha sağlıklı bir hayata adım atması için yardımcı oluyor. 12 farklı spor egzersizi sayesinde spor aktivitelerinin de anlık olarak takip edilebilmesini sağlıyor. Spor modları koşma, yürüme, bisiklet, koşu bandı, kondisyon bisikleti, tırmanma, yürüyüş, serbest spor, futbol, basketbol, tenis ve badmintondan oluşuyor.

Kutunun içerisinden kullanma kılavuzu ve USB-A manyetik şarj kablosu çıkıyor. Ürün için iOS uygulamasının olmaması, biraz düşük kalan ekran çözünürlüğü gibi birkaç eksiklikten bahsedilebilir. Ancak GM Watch şu andaki 799 TL’lik satış fiyatı ile değerlendirildiğinde uzun pil ömrü, kullanışlı sağlık ve spor modları, bileğe oturan sağlam yapısı ile fiyat/performans oranında öne çıkabilecek bir ürün.