İnceleme: Kingston Workflow Station

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Kingston geçtiğimiz haftalarda duyurduğu iş akış istasyonu (Workflow Station) ve beraberindeki kart okuyucu ailesini satışa sunuyor. Bu yeni ürün ailesi özellikle içerik üreticilerinin üretim sonrası iş akışlarını geliştirmeleri ve hızlı bir çözüme ulaşmalarını sağlıyor. Biz de “Workflow Station” adı verilen yeni ürün ailesini inceleme fırsatı bulduk.

Kingston Workflow Station adındaki bu yeni ürün, bir iş istasyonu ve modüler okuyuculardan oluşuyor. İş istasyonu çözümü aynı anda birden fazla kaynaktan video, fotoğraf ve ses dosyalarının aktarımına olanak tanıyor. İş istasyonunun modüler yapısı sayesinde hangi okuyuculara ihtiyacınız varsa ona göre bir seçim yapılabiliyor. Uzun bir seyahatten veya çekimden döndünüz. Fotoğraf makinelerinizle, aksiyon kamera ve drone ile çekimler yaptınız. Böyle sıkı çalıştığınız bir çekim sonrasında çektiklerinizi tek tek bilgisayarınıza aktarmak çoğu zaman uzun zamanınızı alacaktır. Tam bu noktada Workflow Station devreye giriyor.

Profesyonel iş akış çözümleri…

İş akış istasyonunda toplam 4 yuva bulunuyor ve bir güç adaptörüyle çalışıyor. İş istasyonu beraberinde gelen USB miniHub, USB-A ve USB-C girişlerine sahip. Üründeki boş yuvalara istediğiniz okuyucuları takabilmeniz mümkün. Biz yaptığımız incelemede paketten çıkan USB miniHub ile ayrıca satılan SD ve microSD kart okuyucularını da (miniHub) kullandık. Bu şekilde 3 yuvayı doldurduk. Eğer bir ekiple çalışıyorsanız ve aynı anda birçok SD, microSD veya USB bellekteki görüntüleri bilgisayarınıza aktarmanız gerekiyorsa bu miniHub’lardan ihtiyacınıza göre seçim yapabilirsiniz.

Ürünü sadece fotoğraf ya da video aktarımı yapan basit bir ürün gibi düşünmeyin. Aynı anda birden fazla kaynaktan veri aktarımı yoğun çalışan içerik üreticileri için çok önemli bir konu. İş istasyonu bilgisayarınıza USB-C kablosuyla bağlanıyor ve böylece birçok farklı cihaz tek kabloyla bilgisayarınıza son derece hızlı bir şekilde bağlanmış oluyor. Ürünü masaüstünüzde sabit bir şekilde kullanırken, dış mekanda ya da başka bir yerde yapacağınız çekimleri bilgisayarınıza aktarmak için de miniHub’ları kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan okuyucuyu istasyondan kolayca çıkarıp taşıyabilir ve beraberinde verilen USB-C kablosuyla bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Geri döndüğünüzde de okuyucuyu yine iş istasyonuna takabilirsiniz.

İş istasyonu temelde yoğun olarak çalışan profesyoneller için tasarlanmış. Bu şekilde iş akışlarının hızlandırılması ve profesyonel gereksinimlere uygun bir dosya aktarım sistemi oluşturulması düşünülmüş.

Birden fazla kartı aynı anda aktarın!

Kingston’un yenilikçi bu yeni ürün ailesinde, Workflow Station ve Okuyucular, post-prodüksiyon sürecine hiç olmadığı kadar çabuk geçmenizi sağlayan USB 3.2 hızlarını destekliyor. Cihazın modüler tasarımı, bozulabilecek herhangi bir işlevi değiştirmeyi de kolaylaştırıyor. Örneğin; modüllerden birinde bağlantı çalışmayı durdurduğunda tüm dock istasyonunu değiştirmek yerine sadece miniHub’ın kendisini değiştirmek yeterli oluyor.

İş akış istasyonu (Workflow Station) 160.27×70.27×55.77 mm boyutlara ve 292 gram ağırlığa, miniHub’lar ise 62,87×16,87×50 mm boyutlara ve yaklaşık 30 gram ağırlığa sahip. Sonradan satın alınabilen çift yuvalı SD ve microSD okuyucu, UHS-II SD/micro SD kartları destekliyor ve UHS-I SD/microSD kartlarla geriye dönük uyumlu.