ASUS ProArt PA279CV Profesyonel Monitör 

27 inç boyutundaki ProArt Display PA279CV monitör, fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı.

Advertorial

ASUS’un ProArt monitör serisi içerisinde yer alan, 27 inç 4K UHD LED arka aydınlatmalı IPS monitörü ProArt Display PA279CV konuklarımızdan biri oldu.

27 inç boyutundaki ProArt Display PA279CV monitör, fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Yüksek renk doğruluğu (∆E < 2) sunmak için fabrikada kalibre edilen ProArt Display PA279CV, Calman Verified sertifikasına sahip. Ürün ayrıca sektör standardı olan sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %100’ünü kapsıyor. Entegre USB-C bağlantı noktası veri aktarımlarını, DisplayPort’u destekler ve ayrıca tek bir kablo üzerinden 65W güç dağıtımı sağlayarak masa alanınızı düzenli tutmak için uygun bir çözüm sunar. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar PA279CV’de istedikleri görüntüyü hızlı, kolay ve hassas bir şekilde alabiliyor.

4K HDR’da Kusursuz Görseller

Benzer boyuttaki Full HD ekranlardan dört kat daha fazla piksel yoğunluğu ve %300’e kadar daha fazla ekran alanı sağlamak için 4K UHD (3840×2160) panele sahiptir. Bu, keskin, ayrıntılı görsellerin keyfini çıkaracağınız anlamına gelir. Bunun da ötesinde, çoklu görev için daha fazla ekran alanı sağlayarak daha fazla işi daha hızlı yapabilmenize olanak tanır.

Görsellerinizin gerçek güzelliğini ortaya çıkarın

ProArt monitör, endüstri standardı %100 sRGB, %100 Rec.709 ve DCI-P3 renk gamı desteğiyle zengin ve canlı renkler sunarak fotoğraflarınızda her ayrıntıyı gerçekçi bir şekilde yansıtıyor.

Canlı tonlar için gerçekçi renkler

Gerçeğe uygun renk üretimi sayesinde kusursuz ve canlı tonlara kavuşun. ProArt monitörler ∆E < 2 düzeyine ulaşarak görüntüleri en doğru şekilde yansıtıyor. Böylece işiniz tamamlandığında nasıl görüneceğini anlamanız sağlanıyor.

Anında gerçek renk

Renk tonlarının büyük önem taşıdığı işlerde çalışanlar, tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem veriyor. Renk doğruluğu sunmak için fabrikada kalibre edilen ProArt Display PA279CV, Calman Verified sertifikasına sahip. Daha hassas renk geçişleri elde etmek için her bir ProArt ekran sıkı testlerden geçiriliyor. Böylece, ister tüketici ister profesyonel olun doğru renklerle içerik üretebiliyor ve izleyebiliyorsunuz.

Hızlı renk gamı ayarı

ASUS’a özgü ProArt Preset özelliği hızlı renk gamı ayarı için birden fazla mod sunuyor. Renk saptırma, video veya fotoğraf düzenleme gibi işler için ihtiyaçlarına göre kolayca ayar yapabilirsiniz.

Kişisel düzenleme deneyimi

ProArt Palette kullanıcıların ekranlarını ayrıntılı seçeneklerle ayarlamasını sağlıyor. Kullanışlı ekran menüsü üzerinden erişilebilen bu seçenekler arasında renk tonu, renk sıcaklığı ve gama ayarları yer alıyor. Ayrıca altı renk için de çift noktalı gri ölçek ayarı bulunuyor. Bu da kullanıcılara rakip monitörlere kıyasla çok daha fazla renk ayarı esnekliği sağlıyor. ProArt Palette hızlı ve tutarlı çalışma olanağı tanıyor ve renk yönetimini kolayca yapabilmenizi sağlıyor.

Çok İşlevli USB-C

ProArt Display PA279CV, USB-C, HDMI ve DisplayPort girişi bulunan çoğu multimedya cihazıyla benzersiz bir uyumluluk sağlar. Entegre USB-C bağlantı noktası veri aktarımlarını, DisplayPort’u destekler ve ayrıca 65W güç dağıtımı sağlar. PA279CV aynı zamanda bir USB hub görevi görür, yani ona USB-C ile bağlandığınızda (C’den C’ye kablo veya C’den A’ya kablo kullanarak), cihazınız USB bağlantı noktalarına bağlı her türlü çevre birimine erişim sağlar.

ASUS Ultra Düşük Mavi Işık teknolojisi

Özel ASUS Ultra Düşük Mavi Işık teknolojisi, gözlere zarar verebilecek mavi ışığa karşı koruma sunuyor. Dört farkı seviyedeki mavi ışık filtresine kısayol tuşuyla ekran menüsünden kolayca ulaşılabiliyor.

ASUS Flicker-Free teknolojisi

ASUS Flicker-Free teknolojisi, ekrandaki titreşim miktarını düşürerek monitör karşısında uzun saatler geçirdiğinizde meydana gelen göz yorgunluğu ve baş ağrısını azaltıyor, daha rahat bir izleme deneyimi ve çalışma ortamı sunuyor.

Ergonomik stant tasarımıyla çok yönlü konfor

Öne arkaya yatırma, eksen etrafında dönme, eğme ve yükseklik ayarı özelliklerine sahip ergonomik standa sahip ProArt monitörler rahat bir izleme ve kullanım deneyimi sunuyor. Ekranı saat yönünde veya saat yönünün tersinde 90 derece eğerek dik şekilde kullanabilme imkanı özellikle uzun belgeler, kodlama ve web sitelerinde gezinme için kullanışlılık sağlıyor. Ayrıca hızla çıkarılabilen bu stant, ekranı entegre VESA duvar montajı parçasına vida gerektirmeden saniyeler içinde kolayca takma imkanı sunuyor.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt PA ve PQ serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

ProArt Display PA279CV modeli hakkında daha detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/tr/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA279CV/