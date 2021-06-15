ASUS ProArt PA32UCG-K Profesyonel Monitör

Advertorial

ASUS ProArt monitör serisinde yer alan PA32UCG-K modeli kutu içerisinden çıkan bir kalibrasyon cihazı ile geliyor. Ayrıca dünyanın ilk HDR 1600 ve 120 Hz değişken yenileme hızı özelliklerine sahip profesyonel ekranı unvanına sahip. 4K UHD çözünürlük ile sektör lideri parlaklık ve renk performansı sunan mini LED arka aydınlatmaya sahip olan ürün; film yapımcıları, yayıncılar, fotoğrafçılar ve oyun geliştiricilerin kritik görsel iş yükleri için ideal. ProArt Display PA32UCG-K, sektörün en yeni ve en üst düzey HDR performans standardı olan VESA DisplayHDR 1400 ön sertifikasına sahip.

Yerel ışık kısma özelliğine sahip 1152 adet ayrı mini LED’den oluşan arka aydınlatma; tam ekranda 1000 nit sürekli parlaklık, 1600 nit maksimum parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor. Olağanüstü HDR performansı sergileyen ProArt Display PA32UCG-K; Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) ve HDR10 gibi önde gelen tüm HDR standartlarını destekliyor. Model ismindeki “-K” eki ise, kutu içerisine dâhil edilmiş bir kalibrasyon cihazı olduğu anlamına geliyor.

ProArt Donanım Tabanlı Kalibrasyon teknolojisi

Quantum-dot teknolojisine sahip olan ProArt Display PA32UCG-K; DCI-P3, Adobe RGB, sRGB, Rec 709 ve Rec 2020 renk alanı desteğiyle geniş bir renk gamı sunuyor. Gerçek 10-bit renk derinliği ve fabrikada üç aşamalı ön kalibrasyon süreciyle ProArt Display PA32UCG-K, anında inanılmaz doğrulukta (Delta-E < 1) renkler sunabiliyor. Dahili ProArt Donanım Tabanlı Kalibrasyon teknolojisi ve renk profili kaydedebilme imkanı ise uzun süre güvenebileceğiniz bir hassaslık sağlıyor.

Adaptive-Sync teknolojisi 48 – 120 Hz arasında değişken yenileme hızı sunarak yırtılmaları ve bulanıklığı ortadan kaldırıyor. ProArt Display PA32UCG-K oyun geliştiricilerin iş yükleri için de ideal hale geliyor. İki adet Thunderbolt™ 3, bir adet DisplayPort ve üç adet HDMI girişinin yanı sıra dahili USB girişleriyle zengin bağlantı seçenekleri sunan ekran, içerik üreticilerin çeşitli cihazlar takabilmesini ve harici depolama aygıtlarında ultra yüksek veri aktarım hızlarına ulaşabilmesini sağlıyor. ProArt Display PA32UCG-K’nın, 2021’in ikinci yarısında piyasada olması bekleniyor.

Detaylı Görüntüler

Mini LED arka aydınlatma teknolojisindeki daha küçük LED’ler sayesinde benzer boyuttaki geleneksel bir panele kıyasla üç kat daha fazla LED ışığa yer verilebiliyor. Yoğun bir biçimde yerleştirilen mini LED’ler daha bütüncül bir görüntü sağlıyor ve parlaklığı artırıyor. Buna ek olarak monitör 1152 bölgede ayrı arka aydınlatma kontrolü yapıyor. Daha yüksek parlaklık ve daha koyu renkler ile benzersiz kontrast oranı elde ediliyor ve HDR içerikler doğru bir şekilde yansıtılıyor.

Eksen Dışı Kontrast Optimizasyonu Teknolojisi

ProArt Display PA32UCG-K, geniş izleme açılarında da mükemmel renk ve kontrast sunuyor. Çoğu mini LED monitör, geniş açıdan izlendiğinde renk farklılıkları yaşatabiliyor. Çığır açıcı Eksen Dışı Kontrast Optimizasyonu (OCO) teknolojisine sahip PA32UCG-K, ışık iletimini kontrol eden bir katmanla bu sorunu çözüyor. OCO teknolojisi ışık sızıntısı efektini %80 azaltıyor ve ekrana geniş açıdan bakıldığında koyu renkler için kontrast oranını 7 kat artırıyor. OCO teknolojisiyle ekrandaki görüntülerin herkes tarafından doğru şekilde görülmesi sağlanıyor.

ProArt Serisi

Fotoğrafçılık, film yapımcılığı, animasyon ve 3D tasarım alanlarında çalışan içerik oluşturucular ile mimari ve üretim gibi sektörlerdeki profesyoneller işlerini en iyi şekilde yapabilmek için en yüksek performansı sunan araçlara ihtiyaç duyuyor. Yeni ProArt ekran serisi bu beklentileri gerçek 10-bit renk derinliği ve lider renk doğruluğuyla karşılıyor. Fabrikada sıkı bir ön kalibrasyon sürecinden geçen ekranlar eskiye göre üç kat daha fazla denetimden geçiyor. Renk doğruluğunun devam etmesini sağlamak için, ProArt ekranlarda ProArt Donanım Tabanlı Kalibrasyon teknolojisi yer alıyor. Bu sayede renk profillere ekranın kendisine kaydedilebiliyor.

Mini-LED ve üst seviye IPS panellerle donatılan en yeni ProArt ekranlar, Dolby Vision ve HLG gibi birden fazla HDR biçimini destekleyerek film, yayıncılık ve oyun sektörlerindeki profesyonellere olağanüstü HDR performansı sunuyor. Bunlara ek olarak, quantum-dot teknolojisi ile DCI-P3 ve daha fazlası gibi geniş renk gamlarına destek veriliyor. ProArt ekranlar Thunderbolt™ 3, DisplayPort, HDMI ve dahili USB girişleriyle zengin bağlantı seçenekleri sunuyor. İçerik üreticiler böylece işleri için ihtiyaç duydukları çeşitli depolama aygıtlarını ve başka cihazları bağlayabiliyor.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt PA ve PQ serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

ASUS ProArt Display PA32UCG-K modeli hakkında daha detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/tr/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA32UCG/