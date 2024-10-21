ASUS ProArt Display PA278CGV Profesyonel Monitör

27 inç boyutundaki ASUS ProArt Display PA278CGV monitör, fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı.

Advertorial

27 inç boyutundaki ASUS ProArt Display PA278CGV monitör, fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Üstün renk doğruluğu (∆E < 2) sunmak için fabrikada kalibre edilen ProArt Display PA278CGV, Calman Verified sertifikasına sahip. Ayrıca sektör standardı %95 DCI-P3 renk kapsama alanı sunar. 144Hz değişken yenileme hızı (VRR) ve FreeSync Premium akıcı kullanım deneyimi sağlar. Entegre USB-C bağlantı noktası tek kabloyla veri aktarımı, video sinyali ve 90W güç dağıtımı desteği vererek kullanışlı çözümler sunar. PA278CGV istediğiniz görüntüye hızlı, kolay ve hassas bir şekilde ulaşmanızı sağlar.

Fotoğraflarınızın Gerçek Güzelliğini Ortaya Çıkarın

ProArt ekran, endüstri standardı %95 DCI-P3 ve %100 sRGB/Rec.709 renk gamıyla zengin ve canlı renkler sunarak fotoğraflarınızdaki her ayrıntıyı gerçekçi bir şekilde yansıtır.

Akıcı ve Yüksek Kare Hızı

FreeSync Premium ile 144Hz’e kadar değişken yenileme hızı (VRR) sunan PA278CGV, oyun geliştiricilerine hızlı tempoya sahip oyunlar üretme ve tek ekranda kalite kontrol yapma olanağı sunar. Yüksek kare hızları beraberinde akıcı görüntüler ve rahat bir izleme deneyimi getirir.

Anında Gerçek Renkler

Renk tonlarının büyük önem taşıdığı işlerde çalışanlar, tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem verir. Üstün renk doğruluğu sunmak için fabrikada kalibre edilen ProArt Display PA278CGV, Calman Verified sertifikasına sahip. Daha hassas renk geçişleri elde etmek için her bir ProArt ekran sıkı testlerden geçirilir. Bu sayede, ister tüketici ister profesyonel olun doğru renklerle içerik üretebilir ve izleyebilirsiniz.

ASUS’a özgü ProArt Preset özelliği hızlı renk gamı ayarı için birden fazla mod sunar. Renk derecelendirmesi, video veya fotoğraf düzenleme gibi işlere uygun ayarları kolayca yapabilirsiniz.

Kişisel Düzenleme Deneyimi

ASUS ProArt Palette sayesinde, kullanışlı ekran menüsünden erişilen renk tonu, sıcaklık ve gama ayarları gibi çeşitli parametrelerle monitörünüzü kolayca özelleştirebilirsiniz. Altı rengin her biri için çift noktalı gri ölçek ayarı bulunur ve rakip monitörlere kıyasla renk ayarları için daha yüksek esneklik sunar. ProArt Palette, renk yönetim kontrolünü kolaylaştırarak hızlı ve verimli şekilde içerik üretmeniz için sizi güçlendirir.

Her Şeyi Yapabilen USB-C

ProArt Display PA278CGV, USB-C, HDMI ve DisplayPort bağlantı noktası sayesinde çoğu multimedya cihazıyla uyumlu çalışır. Entegre USB-C girişi, veri transferi, DisplayPort ve ayrıca 90W güç aktarımına destek verir. PA278CGV, USB merkezi olarak da kullanılır. Bu sayede cihazınız USB ile bağlı olan çevre birimlerine erişim sağlar.

ASUS Ultra Düşük Mavi Işık ve Flicker-Free Teknolojisi

Özel ASUS Ultra Düşük Mavi Işık teknolojisi, gözlere zarar verebilecek mavi ışığa karşı koruma sunar. Monitör üzerindeki kısayol tuşu sayesinde kolayca erişip ayarlama yapabilirsiniz (0-4 arası).

ASUS Flicker-Free teknolojisi, ekrandaki titreşim miktarını düşürerek monitör karşısında uzun saatler geçirdiğinizde meydana gelen göz yorgunluğu ve baş ağrısını azaltırken, daha rahat bir izleme deneyimi ve çalışma ortamı sunar.

Ergonomik Stant Tasarımıyla Çok Yönlü Konfor

Eğme, döndürme, dik çevirme ve yükseklik ayarları sunan ergonomik bir standa sahip ProArt ekranlar rahat bir izleme ve kullanım deneyimi yaşatır. Ekranı saat yönünde veya saat yönünün tersinde 90 derece dik şekilde kullanma imkanı sayesinde özellikle uzun belgelerle çalışırken, kodlama yaparken ve internet sitelerinde gezinme için fayda sağlar. Ayrıca hızla çıkabilen bu stant, ekranı entegre VESA duvar montajı parçasına vida gerektirmeden saniyeler içinde kolayca takma imkanı sunar.

Ücretsiz Adobe Creative Cloud Aboneliği

Adobe ürünleri birçok sektörde yaratıcı işlerin temelinde yer alıyor. ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak ünlü Creative Cloud uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. ASUS ProArt monitör satın alan kullanıcılar, üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğini (238,47 ABD doları değerinde) de hediye olarak alıyor. Bu paket ile aralarında Photoshop, Premiere Pro ve After Effects’in de dahil olduğu 20’den fazla uygulama ve 100 GB bulut depolama alanı sunuluyor. Creative Cloud aboneliği yeni veya mevcut hesaplarda kullanılabiliyor. Abonelik kayıt sitesinden başlatılıyor. Üyeliği başlatma süresi 31 Ağustos 2025’te sona eriyor. Daha fazla bilgi için https://www.asus.com/content/asus-offers-adobe-creative-cloud/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

ASUS ProArt Display PA278CGV hakkında detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/tr/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa278cgv/