İnceleme: ASUS ProArt 5K PA27JCV Monitör

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Bu incelememizde size ASUS ProArt 5K PA27JCV monitörü anlatmak istiyorum. Bu model hem PC hem MAC için kullanabileceğiniz, 5K çözünürlüğü, doğru ve canlı renk gösterimi olan profesyonel bir monitör. İncelediğimiz model, ergonomik kullanımı, parlamayı önleyici düşük yansımalı kaplaması, 96W güç dağıtım özelliği ve çevre dostu ambalajıyla dikkat çeken 27 inçlik bir monitör.

ProArt kalitesi…

ASUS’un ProArt serisinde yer alan monitörler, içerik üreticileri, fotoğrafçılar ve tasarımcılar gibi profesyoneller için geliştirilen kalite odaklı ürünler… İncelediğimiz ProArt PA27JCV de bu serinin dikkat çeken ürünlerinden biri. 27 inçlik bu monitörün kutudan çıkarılıp kurulumu sadece birkaç dakika sürüyor. Alt taban ve yükseklik ayarlanan kol sadece bir vidayla ve ek bir alete gerek kalmadan elle sabitlenebiliyor. Monitör, önceki modellere kıyasla alandan daha fazla tasarruf etmek için %33 daha küçük tabana ve en ince noktası yalnızca 8 mm olan %30 daha ince bir profile sahip. ProArt Display ailesindeki güncel ürünler gibi bu modelde kaliteli işçiliği yansıtan, ayrıntıları ön plana çıkaran sade görüntüsüyle stüdyonuza ve çalışma masanıza mükemmel uyum sağlıyor.

Tüm kontrol tuşları ön yüzde

Monitörün açma kapama dahil tüm kontrol tuşları sağ ön yüzde yer alıyor. 5 basılır düğme ve 5 kontrollü joystick ile monitörün tüm ayarlarını görerek ve hızlıca yapabilmeniz mümkün. ProArt ekran, rahat izleme deneyimi için eğme, döndürme, dik çevirme ve yükseklik ayarlarına da sahip.

Ekranı saat yönünde veya saat yönünün tersinde 90 derece dik şekilde kullanma imkanı özellikle uzun belgelerle çalışırken, bizim açımızdan ise dikey video ve fotoğraf düzenlerken oldukça fayda sağlıyor. Ben bu tarz bir kullanıma alışık değilim ancak video – fotoğraf düzenlemede ikinci monitörleri bu şekilde kullanan çok kişi var.

Ayrıca ekranı dilerseniz VESA bağlantısı ile duvara veya başka aksesuarlara da bağlayabilirsiniz. Örneğin stüdyoda bir moda çekiminde hidrolik kollarla bir tezgaha bağlayarak yaptığınız çekimleri anında bu büyük monitörde görebilirsiniz. Renk doğruluğu ve keskinlik bu noktada çok önemli tahmin edersiniz ki…

Bu modelin malzeme kalitesini, tasarımını ve esnek kullanım açılarını da sevdiğimi söylemeliyim. Az önce de söylediğim gibi ProArt kalitesini tüm bileşenlerde görmek mümkün. Tasarım ve kullanım ergonomisi gayet iyi. Ancak bir de bazı teknik değerlere bakmak gerekiyor. Böyle bir monitörü sadece masanızda şık durduğu için satın alamazsınız.

5K Çözünürlük

27 inçlik monitör, 5K 5120×2880 piksel çözünürlük değeri sunuyor. LED ekranın inç başına düşen piksel sayısı yani PPI değeri 218. Panel teknolojisi IPS ve görüş açısı 178 derece.

Ekran yüzeyi parlama önleyici, düşük yansıma kaplamasına sahip. Monitör Calman onaylı ve kutudan renk kalibrasyonu yapılmış bir şekilde çıkıyor. Fabrika kalibrasyon raporu da yine kutu içerisinde yer alıyor. Böylece kutudan çıkar çıkmaz kritik çalışmalar ve renk düzenlemeleri için hazır halde geliyor.

Hassas renk doğruluğu

PA27JCV, DCI-P3’ün %99’unu, Adobe RGB’nin %95’ini ve sRGB renk gamının %100’ünü kapsıyor. Delta E renk doğruluğu değeri ise 2’nin altında… HDR10 desteği, 10 bit renk derinliği, 5ms tepki süresi, 60Hz yenileme hızı da ekranın diğer teknik özellikleri arasında…

Bazı tasarımcı monitörlerinde hoparlör yer almıyor ve buna biraz kızıyorum açıkçası… Bu modelde 2 adet 2W gücünde hoparlör yer alıyor. Tabi ki çok güçlü ve müthiş bir ses performansı beklenemez. Ancak izleme esnasında, bir film ya da dizi izlerken gayet yeterli oluyor. Hatta işten sıkılıp birkaç basit oyun oynamak istediğinizde de yine keyifli bir ses deneyimi sunabiliyor size…

Zengin giriş-çıkış portları

Monitörde pek çok cihazla uyumlu olabilmesi için HDMI, DisplayPort, 3 adet USB-A, 3 adet USB-C ve kulaklık jak girişi yer alıyor. USB-C girişlerinden birisi 96W güç dağıtımı sağlıyor. Böylece tek bir kablo ile bağlanan dizüstü bilgisayar hem şarj olurken hem de veri aktarımı yapılabiliyor. Böylece fazladan kablo ve adaptörler de uğraşmamış oluyorsunuz.

Monitörün alt kademesinde yer alan bir diğer USB-C portu ise 15W güç çıkışı ile uyumlu cep telefonlarını kolayca şarj edebilmenizi sağlıyor. Bu kısma kolay erişim noktası deniyor ve burada bir USB-A portu da yer alıyor. Kısaca monitör, giriş çıkış portları açısından gayet zengin ve kullanışlı, onu hemen belirtmeliyim.

Yüksek piksel yoğunluğu, metinlerin okunmasını kolaylaştırırken, gelişmiş görsel netlik, karmaşık ve ayrıntılı projeler üzerinde çalışan içerik üreticileri için önemli avantajlar sunuyor. Örneğin yoğun bir video düzenleme esnasında o minicik ikonlar ve yazılar daha kolay okunabiliyor.

HDR10 ve VESA DisplayHDR 500 uyumluluğu, iyi kontrast için en parlak beyazları ve en koyu siyah tonları sağlıyor. Tüm bunlar fotoğrafçılar ve içerik üreticilerinin vizyonlarını tam olarak hayata geçirmelerine yardımcı olacak zengin ve gerçekçi görüntüler sunuyor. Dahası, PA27JCV aynı boyuttaki bir 4K monitöre kıyasla %77 daha fazla ekran çalışma alanı sunarak içerik üreticilerinin birden fazla uygulama ve pencerede zahmetsizce ve verimli bir şekilde çalışmasına da olanak tanıyor.

ASUS Light Sync teknolojisi

Dahili ASUS Light Sync teknolojisi, dikkat çekici derecede parlak görseller ve doğru renk sıcaklığı sağlamak üzere tasarlanmış iki sensöre sahip. Arka ışık sensörü, canlı görüntüler ve güvenilir renk performansı sağlamak için başlangıçta ekranı otomatik olarak aydınlatıyor. Ortam ışığı sensörü, her ortamda gerçekçi renkler için monitörün renk gamını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayabiliyor.

LuxPixel teknolojisi

LuxPixel teknolojisi ise, kağıt benzeri bir ekran efekti sağlayan, parlamayı önleyici, düşük yansımalı bir kaplama… Yumuşak ve bazen sorunlu görüntüler gösteren geleneksel mat yüzeyli panellerin aksine, LuxPixel teknolojisi yansımaları en aza indirerek kullanıcının yalnızca en doğru renkleri ve en keskin ayrıntıları görmesini sağlıyor.

Monitörde kullanılan bir diğer akıllı özellik ise oto KVM. Bu özellik sayesinde tek bir mouse ve klavyeyi monitöre bağlı iki bilgisayar arasında zahmetsizce geçiş yaparak kullanabilirsiniz.

ASUS ProArt monitörlerin birçoğunda ve bu modelde de size üç aylık ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği sunuluyor. Monitörü satın aldığınızda kayıt olarak tüm paketi üç ay ücretsiz kullanabilirsiniz.

İncelediğimiz monitör, cep telefonlarından tabletlere, dizüstü bilgisayarlardan yeni teknolojilere kadar çok sayıda cihazda içerik üreten günümüz içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış. Bu sayede içerik üreticileri şu anda ve gelecekte, yüksek çözünürlüklü ve renk doğruluğu sağlayan bu monitörle çalışabilir ve bir sonraki gelişmelere sorunsuz bir şekilde geçiş yapıp, uyum sağlayabilirler. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. İster PC kullanın ister MAC, bu monitör uzun yıllar yapacağınız tüm görsel işlerde en yakın çalışma arkadaşınız olacak.

ASUS ProArt 5K PA27JCV incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.

ASUS ProArt Display 5K PA27JCV hakkında daha fazla bilgi için: https://tr.asus.click/tu5odu

Seçili modellerde geçerli Adobe Creative Cloud Hediyesi hakkında daha fazla bilgi için: https://tr.asus.click/xqxfu8