ASUS, Türkiye’nin bir numaralı monitör markası

Advertorial

ASUS, 2025’in ikinci çeyreğinde monitör sevkiyatlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat artırarak Türkiye’nin bir numaralı monitör markası olmaya devam etti. Uzun bir süredir oyuncu monitörü, anakart ve ekran kartı pazarında Türkiye’nin en çok satan markası olan ASUS, araştırma şirketi Context’in verilerine göre, 2025 ikinci çeyrekte %19,29 pazar payıyla Türkiye’nin bir numaralı monitör markası oldu.

Dünyanın ilk 144, 240, 360, 500 ve şimdi de 720Hz oyuncu monitörlerini piyasaya sunan ve birçok ikonik modelin üreticisi olan ASUS, sektör öncüsü teknolojileri geliştirerek yenilikçi modelleriyle buluşturuyor. ASUS, kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarladığı yeni modelleriyle önümüzdeki dönemde de monitör pazarına ve akımlara yön vermeye devam edecek.

Bu seneki Gamescom’da tanıtılan 26,5 inç QHD ROG Swift OLED PG27AQWP-W monitör, 540 Hz doğal yenileme hızıyla dünyanın en hızlı OLED monitörü. PG27AQWP-W, kullanıcıların ultra akıcı QHD@540Hz veya HD@720Hz görüntüler arasında geçiş yapabilmelerini sağlayan çift modu ile öne çıkıyor.

Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde tanıtılan dünyanın ilk 4K WOLED oyuncu monitörleri olan ROG strix OLED XG32UCWMG ve XG32UCWG, ortam ışığının yansımasını önemli ölçüde azaltan TrubeBlack Glossy panel kaplamasına sahip. XG32U serisi oyuncuların ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Çift modu etkinleştiren düğmeyle süper akıcı e-spor deneyimi için kristal netliğinde 4K görseller sunarken XG32UCWMG için FHD@480Hz, XG32UCWG için FHD@330Hz gibi hızların kapılarını açıyor.

Oyuncu monitörü pazarında bütün oyuncuların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde farklı ekran boyutu, panel tipi ve çözünürlüğe sahip zengin bir ürün ailesine sahip ASUS, aynı zamanda taşınabilir ZenScreen modelleri ve kurumsal ihtiyaçlara uygun özel serileriyle iş hayatını kolaylaştıran ürünler de geliştiriyor.

ASUS, kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını sağlamayı ve kesintisiz bir iş akışı sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarladığı ProArt serisi monitörlerinin garanti süresini uzun bir süre önce 5 yıla çıkarmıştı. Aynı zamanda Adobe ile iş birliği de yapan ASUS, ünlü Creative Cloud uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor ve ProArt serisi satın alımlarına üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği sunuyor.