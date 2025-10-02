Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

Sony, G Master serisinin ilk orta telefoto makro lensi olan FE 100mm F2.8 Macro GM OSS’i tanıttı. α (Alpha) E-mount fotoğraf makineleriyle uyumlu yeni lens; 1,4x büyütme, gelişmiş sabitleme ve sezgisel kullanım özellikleriyle öne çıkıyor.

FE 100mm F2.8 Macro GM OSS, maksimum 1,4x büyütme oranına ulaşarak çiçekler, küçük objeler ve diğer yakın çekim konuları en ince ayrıntısına kadar canlı bir şekilde yakalıyor. Böylece çıplak gözle görülmesi zor dokular ve detaylar ortaya çıkıyor. Ayrı satılan opsiyonel telekonvertörlerle uyumlu olan lens, 2,8x’e kadar büyütme imkânı sunuyor. Bu özellik, hem rahat bir çalışma mesafesi korunarak etkileyici yakın çekimler yapılmasına olanak tanıyor hem de yaklaşılması güç konuların çekiminde veya istenmeyen yansımaların önlenmesinde avantaj sağlıyor.

Son Teknoloji Donanım Tasarımı

Optik tasarımda kullanılan iki XA (extreme aspherical) ve iki ED (Extra-low Dispersion) eleman, görüntünün merkezinden köşelerine kadar yüksek çözünürlük sağlıyor. Böylece kromatik sapmalar ve diğer optik bozulmalar en aza indiriliyor.

Farklı makro çekim senaryolarında hassas ve sezgisel netleme için lens üç özel odaklama özelliği sunuyor. Full-time DMF anahtarı, AF modunda dahi netleme halkasını çevirerek anında manuel netleme yapılmasını sağlıyor. Focus Mode anahtarı AF ve MF arasında hızlı geçişe imkân tanırken, kaydırmalı netleme halkası mesafe ve büyütme ölçekleriyle bağlantılı tam manuel netleme (FULL MF) moduna geçiş olanağı sunuyor.

Dört adet benzersiz XD (extreme dynamic) lineer motor, yüksek hızlı, hassas ve sessiz netleme sağlayarak AF performansını önceki modellere göre yaklaşık 1,9 kat artırıyor. Özel diyafram halkası ise diyafram ayarlarının hızlı ve doğrudan kontrol edilmesine imkân tanıyor.

Yüksek Görüntü Kalitesi

11 yapraklı dairesel diyafram, etkileyici küresel bokeh üretirken; özenle kontrol edilen küresel sapma, çözünürlük ile arka plan bulanıklığı arasında ideal denge kurarak G Master serisine özgü kremsi bokeh etkisini ortaya çıkarıyor.

Sony’nin geliştirdiği özel “Nano AR Coating II” teknolojisi, lens yüzeyinin tamamına uygulanan ince film kaplama sayesinde arkadan aydınlatmalı koşullarda dahi parlamayı ve yansımaları bastırarak son derece net görüntü kalitesi sunuyor. Makro çekimler için özel tasarlanan entegre optik görüntü sabitleme sistemi; kayma, açısal titreşim ve öne/arkaya hareket kaynaklı sarsıntıları hassasiyetle telafi ederek elde çekimlerde olağanüstü stabilite sağlıyor.