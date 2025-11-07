Canon RF 45mm F1.2 STM

Canon RF serisine yeni RF 45mm F1.2 STM objektifi kattığını duyurdu. Seriye katılan yenilikçi RF 45mm F1.2 STM lens yalnızca 346 gram ağırlığıyla Canon’un en hafif f/1.2 RF lensi unvanına sahip oldu. Kategorisinde öne çıkan bu lens, son derece hızlı diyaframı, akıcı otomatik odaklanma kapasitesi ve profesyonel düzeyde fiyat etiketi olmamasına rağmen yüksek performans sunmasıyla dikkat çekiyor. Canon’un tutkulu fotoğrafçılara yönelik ürün serisinde ilk kez bu kadar geniş bir diyafram açıklığı sunan lens, düşük ışıkta mükemmel performans ve daha fazla yaratıcılık olanağı sağlıyor. RF 45mm F1.2 STM, alan derinliği üzerinde tam kontrol ve olağanüstü yaratıcı sonuçlar arayan fotoğrafçılar için oyunun kurallarını değiştiriyor.

RF 45mm F1.2 STM, Canon’un ilk f/1,2 diyafram açıklığına sahip profesyonel olmayan RF lensi olma özelliğini taşıyor. 350 gramın altında ağırlığa sahip bu lens, otomatik odaklanma özelliği ve erişilebilir fiyat seviyesiyle dikkat çekiyor. Canon’un ileri düzey amatör kullanıcıları hedefleyen Enthusiast RF Lens serisi içinde yer alan bu model, sığ alan derinliği ve düşük ışıkta etkileyici görüntüleri sayesinde yaratıcı denemeleri teşvik ediyor. Bugüne kadar f/1,2 gibi süper hızlı diyafram açıklıkları, yalnızca çok daha yüksek fiyatlı lenslerde bulunuyordu; artık kullanıcılar sinematik hikâye anlatımı, yaşam tarzı çekimleri ve portrelerde olağanüstü netlik ve atmosfer yakalayabiliyor. Canon’un STM otomatik odaklanma teknolojisi, konuların daima keskin kalmasını sağlarken fotoğrafçılara yaratıcı vizyonlarına odaklanma özgürlüğü veriyor.

Günlük kullanımda maksimum esneklik

RF 45mm F1.2 STM, sabit uzunlukta tasarımı ve bağımsız netleme ve kontrol halkaları sayesinde hibrit hikâye anlatıcıları için çok yönlü bir seçenek sunuyor. RF 45mm F1.2 STM modelinin 67 mm filtre çapı ve 45 cm minimum netleme mesafesi, kullanıcıların sonuçlarını hassas biçimde ayarlamasına olanak tanıyor. Yeni lens ayrıca dayanıklı metal yuva, 9 yapraklı diyafram ve Canon’un odaklanma sırasında nefes alma etkisini düzeltme teknolojisiyle uyumluluk özelliklerine de sahip olmasıyla uzun ömürlü performans ve çarpıcı görüntü kalitesi sunuyor.