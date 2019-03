Canon RF Serisi için 6 yeni objektif duyurdu

Canon yaptığı bir duyuru ile 6 yeni RF objektif geliştirdiğini duyurdu. Duyurusu yapılan ve 2019-2020 yılları içerisinde satışa sunulacak objektifler şunlar: İki adet 85mm, 24-70mm f/2.8L IS, 15-35mm f/2.8L IS, 70-200mm f/2.8L IS ve 24- 240mm f/4-6.3 IS.

Yeni objektifler ve kısa bilgileri ise şöyle: RF 85mm F1.2L USM gelişmiş ve profesyonel portre fotoğrafçıları için yüksek performans sunan, geniş diyafram orta telefoto… RF 85mm F1.2L USM DS pürüzsüz ön ve arka plan bokeh ve kaliteli portreleri üretmek için süper hızlı diyafram birleşimini sunan eşsiz bir yüksek performanslı lens. RF 24-70mm F2.8L IS USM portreler, manzaralar, belgesel veya çekim düğünler için ideal – yüksek performanslı, hem profesyoneller ve fotoğraf meraklıları için standart zoom lens. Tek pakette geniş açılı ve hızlı diyafram açıklığı sunan RF 15-35mm F2.8L IS USM mimari, iç mekan veya manzara gibi çeşitli türler için idealdir. Halen geliştirilmekte olan beşinci lens olan RF 70-200mm F2.8L IS USM, düğün, spor veya vahşi yaşamı çeken herhangi bir profesyonel fotoğrafçı için sahip olunması gereken bir şey. Son olarak, RF 24-240mm F4-6.3 IS USM, mükemmel bir seyahat arkadaşıdır – hem boyut hem de performans açısından pratiktir.