Nikon, full frame aynasız makineleri Z serisine yönelik ilk trinity objektifi tanıtıyor. NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S kompakt yapıya, gelişmiş optiklere ve kapsamlı hava yalıtımına sahip bir profesyonel objektif.

Performans canavarı bu objektif hem durağan görüntülerde hem de videolarda kaliteli sonuçlar veriyor. Objektif parlaması etkin şekilde bertaraf ediliyor, geniş Z objektif yuvası ve tutarlı f/2,8 yuvarlak 9 bıçaklı diyafram göz alıcı yıldız yağmurlarına olanak tanıyor. Akıcı bir şekilde çerçevenin köşelerine kadar kademelendirilen bokeh harikulade doğal görünüyor.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S tam hava yalıtımlı ve günlük profesyonel kullanımın zorluklarına dayanmaya hazır. Zoom ve netleme halkaları tam da olması gereken oranda torkla ayarlanabiliyor. Her zamankinden daha fazla çekim parametresi doğrudan objektiften kontrol edilebiliyor.