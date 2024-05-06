Sony FE 16-25mm F2.8 G

Sony, full frame α (Alpha) E mount lens serisinin en yeni üyesini kullanıcılarla buluşturuyor. Geniş diyafram açıklığına sahip bir geniş açılı yakınlaştırma lensi olan FE 16-25mm F2.8 G, 16 mm’den 25 mm’ye kadar tüm yakınlaştırma aralığında F2.8 maksimum diyafram açıklığını korurken, kompakt ve hafif tasarımı sayesinde ise yüksek görüntü kalitesini taşınabilirlikle birleştiriyor.

Bu yeni lens yüksek çözünürlüklü performans ve güzel bokeh’in yanı sıra yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli, sessiz, hızlı takip eden AF (otomatik odaklama) özelliklerini de bir arada sunuyor. 409 gram ağırlığıyla son derece portatif olan FE 16-25mm F2.8 G, böylece yalnızca geniş açılı bir lensle elde edilebilecek perspektif duygusunu vurgulayan günlük çekimlerin keyfinin de kolayca çıkarılmasına imkân tanıyor. Şubat 2024’te duyurulan “FE 24-50mm F2.8 G” ile aynı filtre çapı, çalışabilirlik, aynı boyut ve ağırlıktan yararlanılan lens, elde çekim yaparken veya bir gimbal ile birleştirildiğinde de kullanım kolaylığı sunuyor. FE 16-25mm F2.8 G, astrofotoğrafçılık, manzaralar, mimari, portreler, genel enstantaneler ve özçekimler gibi çeşitli sahnelerde yaratıcıların fotoğraf ve video ifade yelpazesini genişletiyor.

FE 16-25mm F2.8 G’nin Temel Özellikleri: