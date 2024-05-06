Sony FE 16-25mm F2.8 G

Sony, full frame α (Alpha) E mount lens serisinin en yeni üyesini kullanıcılarla buluşturuyor.
Sony, full frame α (Alpha) E mount lens serisinin en yeni üyesini kullanıcılarla buluşturuyor. Geniş diyafram açıklığına sahip bir geniş açılı yakınlaştırma lensi olan FE 16-25mm F2.8 G, 16 mm’den 25 mm’ye kadar tüm yakınlaştırma aralığında F2.8 maksimum diyafram açıklığını korurken, kompakt ve hafif tasarımı sayesinde ise yüksek görüntü kalitesini taşınabilirlikle birleştiriyor.
Bu yeni lens yüksek çözünürlüklü performans ve güzel bokeh’in yanı sıra yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli, sessiz, hızlı takip eden AF (otomatik odaklama) özelliklerini de bir arada sunuyor. 409 gram ağırlığıyla son derece portatif olan FE 16-25mm F2.8 G, böylece yalnızca geniş açılı bir lensle elde edilebilecek perspektif duygusunu vurgulayan günlük çekimlerin keyfinin de kolayca çıkarılmasına imkân tanıyor. Şubat 2024’te duyurulan “FE 24-50mm F2.8 G” ile aynı filtre çapı, çalışabilirlik, aynı boyut ve ağırlıktan yararlanılan lens, elde çekim yaparken veya bir gimbal ile birleştirildiğinde de kullanım kolaylığı sunuyor. FE 16-25mm F2.8 G, astrofotoğrafçılık, manzaralar, mimari, portreler, genel enstantaneler ve özçekimler gibi çeşitli sahnelerde yaratıcıların fotoğraf ve video ifade yelpazesini genişletiyor.
FE 16-25mm F2.8 G’nin Temel Özellikleri:
- En yeni optik ve mekanik tasarıma sahip kompakt ve hafif tasarım.
- Filtre çapı φ67 mm, maksimum çap 74,8 mm, uzunluk 91,4 mm, ağırlık yaklaşık 409 g.
- Üç ED (Ekstra Düşük Dağılım) cam ve biri ED asferik lens olmak üzere dört asferik lensin etkili bir şekilde düzenlenmesiyle renk sapmaları gibi çeşitli sapmalar azaltılır ve ekranın merkezinden köşesine kadar yüksek çözünürlüklü performans elde edilir.
- 11 bıçaklı dairesel diyafram açıklığı ve küresel sapma optimizasyonu, Sony G lenslerin ayırt edici özelliği olan güzel bokeh’i sağlar.
- Minimum 0,18 m çekim mesafesi ve maksimum 0,20x büyütme ile yüksek yakın çekim özelliği
- İki doğrusal motorla donatılmış olan bu makine, hızlı hareket eden nesnelerde bile yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli, yüksek takipli ve sessiz odaklama sağlar. Ayrıca α9 III full frame aynasız fotoğraf makinesi için saniyede yaklaşık 120 kareye kadar AF/AE takibi ile yüksek hızlı sürekli çekimi destekler. Hassas odaklama gerektiren 4K120p/FHD240p yüksek kare hızlı videolar çekerken bile sorunsuz izleme.
- Manuel odaklama sırasında doğrusal tepki MF’nin benimsenmesi, pürüzsüz ve yüksek kaliteli görüntü ifadesine olanak tanır.
- Odak solumasının azaltılması, yüksek kaliteli film ifadesine olanak tanır.
- α serisi fotoğraf makinesinin görüntü sabitleme “Aktif Modu” ile uyumludur ve yüksek görüntü sabitleme efektleri sağlar.
- Odak tutma düğmesi, diyafram halkası, diyafram tıklaması AÇMA/KAPAMA anahtarı ve odak modu anahtarı dahil olmak üzere yüksek çalışabilirlik.
- Kirin lensin ön yüzeyine yapışmasını önleyen flor kaplama ile toz ve nem geçirmez olacak şekilde tasarlanmıştır.
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