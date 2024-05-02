Tam 2 yıl önce tüm dünyaya kusursuz FPV uçuşunu benimseten Avata efsanesi, geliştirilen ve yenilenen özellikleriyle yeniden sahnede. DJI Avata 2, tamamen sürükleyici geliştirilmiş bir FPV uçuş deneyimi, görüntü kalitesini artırmak için yükseltilmiş sensör ve artırılmış uçuş süresi sunuyor. DJI Avata 2 aynı zamanda yeni DJI Goggles 3 ve DJI RC Motion 3 ile eşleştirilmek üzere tasarlandı. DJI Avata 2 Türkiye’de Karfo Karacasulu güvencesiyle tüm yetkili satış noktalarında satışta…

DJI Goggles 3, ayarlanabilir diyoptrilere sahip, 10 bitlik geliştirilmiş videoyu destekleyen iki mikro-OLED ekranı, 100Hz’ye kadar tazeleme hızı ve ultra düşük gecikmeli iletimi destekliyor. Çevresel ortamı sunan ikili kamera sistemi ile donatılmış olan gözlükler aynı anda drondan gelen canlı yayınla gerçek görüntüyü sunuyor. Bu Gerçek Görünüm PiP (Picture-In-Picture) teknolojisi hem sürükleyici deneyimi hem de güvenliği artıyor.

23 dakikalık uçuş süresi

Öncüsünden daha büyük bir görüntü sensörüne sahip olan DJI Avata 2’nin 1/1.3 inç CMOS süper geniş açılı 12MP kamerası, mevcut dinamik aralığı genişletiyor ve düşük ışık koşullarını daha etkili bir şekilde ele alıyor. Avata 2’nin güncellenmiş entegre pervane koruması daha hafif, böylece dar alanlarda daha çevik ve serbest navigasyon sağlıyor. DJI Avata 2’nin, maksimum 23 dakikalık uçuş süresi oldukça doyurucu. Ayrıca PD hızlı şarjı destekliyor, böylece hızlıca şarj edilip tekrar uçuşa devam edebiliyor. Yüksek baskı altındaki hava manevraları sırasında bile, DJI Avata 2 güçlü bir stabilizasyon algoritması ve iki DJI öncü stabilizasyon teknolojisi ile videoyu keskin ve sabit tutuyor.

Avata 2 DJI RC Motion 3 ile birleştirilerek, yeni pilotlara kolaylıkla zor akrobatik hareketleri yapma gücü, flip, drift ve roll yapma yeteneği kazandırılıyor. Yükselirken, dalarken veya dönerken, RC Motion 3 joystick’ine basit bir dokunuşla epik görüntüler yakalanabiliyor.