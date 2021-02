Canon XA45 Türkiye’de!

Canon, birçok farklı alana ve ihtiyaca 4K çözüm sunan kamerası XA45’i EMEA pazarında satışa sunuyor. Gelişmiş teknolojik özellikleri, yüksek zumlama oranları, çekim ve taşıma kolaylığı, canlı yayında bile yüksek kaliteli ses ve görüntü kaydı kapasitesi gibi nitelikleriyle prodüksiyon ve post prodüksiyon aşamalarında profesyonellere sınırsız yaratıcılık imkanı sunuyor.

1⁄2,3 inç tipinde, CMOS sensör donanımlı, 20x optik zumlu profesyonel kameranın 4K UHD veya Full HD XF-AVC’de ve MP4 codec dizileriyle kayıt yapma becerisi kullanıcılara yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayabilecekleri bir esneklik sunuyor. Canon XA45, barındırdığı 3G-SDI çıkış terminali sayesinde kullanıcıların canlı akış enkoderleri gibi yayıncılık standardı ekipmanlara bağlanmasına olanak tanıyor. XF-AVC kayıt için kullanıcı tarafından çalıştırılan ürün yazılımı güncellemesi gerektiği durumlarda ise ürün yazılımı, Canon web sitesi/Ürün destek sayfası aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Son derece kompakt bir 4K UHD kamera olan XA45, yalnızca 730 gr gövde ağırlığına sahip. Küçük boyutuna rağmen, 4K UHD 1/2,3 inç tipinde CMOS sensör ve DIGIC DV6 görüntü işlemcisi kombinasyonu, yüksek hızda örneklemeyle HD işleme sayesinde net 4K UHD ve Full HD görüntüler sunuyor.

XA15 ve XA11 modellerinin üstüne kapsamlı geliştirmeler içeren XA45, XF-AVC özelliği sayesinde post prodüksiyonda gelişmiş yaratıcılık sunarak, kullanıcıların profesyonel kayıt formatının keyfini çıkartmasını sağlıyor. Kamera, 25,00P’de 160 Mbps ve Full HD çekimde 45 Mbps maksimum bit hızıyla 4K UHD XF-AVC veya Full HD’yi destekliyor, ayrıca Full HD modunda 25,00P, 50,00P v e50,00i sunuyor. XA45, kaliteden ödün vermeden daha hızlı işleme isteyenler için MP4 CODEC ile SD kartlara 4K/UHD kayıt alma olanağı tanıyor. Kamera özel olarak XF-AVC’de UHD 3840×2160 (29,97P / 23,98P / 25P) ve FHD 1920×1080 (59,94i / 59,94p / 50i / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) kayıt yapabiliyor.

Uzaktan çalışma döneminde kaliteli canlı yayın akışı

2020 yılında, çok sayıda sektör canlı akış kullanımını arttırdı. Özellikle kurumsal sektörler ve eğitim alanındaki birçok kuruluş ve işletmenin uzaktan çalışma sistemine geçmesi nedeniyle çalışanların yüksek kalitede akış yapabilen güvenilir film çekme ekipmanına olan ihtiyacı arttı ve artmaya devam ediyor. XA45, 3G-SDI çıkışı ile bu ihtiyaca doğrudan çözüm sunuyor. Ayrıca hem SDI hem de HDMI çıkış seçenekleriyle birden fazla canlı akış kurulumuna kolayca entegre oluyor.

Uzak mesafe çekimlerde yüksek zumlama oranı

Yüksek kaliteli 20x optik zum lensli XA45, 35mm eşdeğerinde en geniş açıda 29,3mm’den 601mm telefotoya kadar, boyutuna göre etkileyici bir zumlama oranıyla öne çıkıyor. Buna ek olarak, 20x optik zumlama kapasitesi, kameranın dahili 2x genişleticisi kullanılarak da artırılabiliyor. XA45, 400x’a kadar opsiyonel dijital zum aralığı ile kullanıcıların çok uzak mesafelerden, imkansız denebilecek görüntüler çekebilmelerine olanak tanıyor. Standart IS, Dinamik IS ve Güçlendirilmiş IS olmak üzere 3 güçlü IS moduyla görüntülerin hiçbir çekim koşulunda titremeden çekilebilmesini sağlıyor.

Yüksek ses kalitesi ve kayıt kolaylığı

Canon XA45, takıp çıkarılabilir bir sapta, harici mikrofonlar için iki veya dört kanallı ses kaydını destekleyen iki standart 3 pimli XLR konektör ile profesyonel ses kaydını da destekliyor. Ayrıca line, mikrofon ve 48V Fantom girişlerine sahip olan XA45’te harici bir mikrofona da güç sağlayabilen standart bir 3,5 mm Stereo Jak fişi gibi dahili bir stereo mikrofon da yer alıyor.