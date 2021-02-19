Tokina, atx-m serisinin iki yeni objektif modelini duyurdu. Yeni objektiflerle gelişen seri, aynasız fotoğraf makineleri için yüksek performans ve fiyat dengesi sunuyor.

Tokina atx-m 23mm ve 33mm F1.4 X lens modelleri, Fuji X aynasız kameralar için tasarlanmış. Tokina atx-m 23mm (35mm eşdeğeri 35mm) hızlı geniş açı prime bir lens. Tokina atx-m 33mm’nin ise 35mm eşdeğeri yaklaşık 50mm’ye denk geliyor.

33 mm, çoğu fotoğrafçının alıştığı geleneksel tam boyutlu standart prime lenslere en yakın olan 45,7 ° gerçek görüş açısı oluşturuyor. Bu iki yeni lens modeli, amatör ve yarı profesyonel fotoğrafçılar için sokak fotoğrafları, manzara ve yakın çekim fotoğraflar çekmek için idealdir.

F1.4 Hem Hızlı, Hem Hafif ve Küçük

Her iki model de, ağırlık ve boyut açısından çağdaş aynasız kameralara uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış. Aynasız kameranın temel özelliği kompakt ve hafif olmasıdır. Bu hafif ve küçük lensler, Fujifilm X APS-C aynasız kameralarla kullanım kolaylığı sağlıyor.

Optik Performans

İki Düşük Dağılımlı (Low Dispersion) (SD) cam elemanla birlikte özel optik tasarım formülü, yüksek optik performans sağlar ve sapmaları düzeltir.

Mükemmel ön ve arka bokeh yaratan hızlı f/1,4 diyafram açıklığına sahiptir ve düşük ışıkta çekimde büyük avantaj sağlar. Kamera gövdesiyle tam olarak iletişim kuran ve hassas tepki veren AF sistemi mevcuttur. Sessiz ve hızlı odaklanma, ST-M odak motoru ile gerçekleştirilir. 5 Eksenli Gövde İçi Görüntü Sabitlemeyi desteklemek için kamera gövdesi ile hızlı bir iletişim kurabilir.

Kliksiz Diyafram Halkası

Kullanıcıların diyafram açıklığını video modunda manuel olarak f / 1.4’ten f / 16’ya ve aynı zamanda sabit çekim modunda kamera ayarıyla otomatik olarak (A konumu) sorunsuz bir şekilde kontrol etmelerine olanak tanıyan kliksiz diyafram halkası içerir.

0.3m’den itibaren odaklanma özelliği, yakın plan ve masa fotoğrafları çekmeye izin vererek lenslerin farklı türlerde kullanım yöntemlerini geniş ölçüde genişletir.