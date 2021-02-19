Western Digital, WD_Black Portföyünü Genişletiyor

Türkiye’de gaming popülaritesinin artması, oyun ortamlarının gelişmesi için yüksek performanslı depolama çözümlerine talebin arttığını gösteriyor.

Türkiye’de gaming’e ilgi artmaya devam ederken, oyun deneyimlerini geliştirecek ürünlere erişebilirlik de artıyor. Bir depolama teknolojileri lideri olan Western Digital, yeni gamer dalgasının sektörü nasıl etkilediğini ve en yeni WD_BLACK ürün portföyünün oyunun kurallarını değiştiren yenilikler sunduğunu kısa süre önce paylaşmıştı.

Western Digital, oyuncuların kurulumlarını geliştirmelerine ve yeni nesil oyunların yolunu açtığı gelişen oyun ortamına uyum sağlamalarına yardımcı olan üç yeni WD_BLACK ürününü tanıttı.

Yeni piyasaya sürülen WD_BLACK ürünleri şunları içerir:

WD_BLACK SN850 NVMe SSD – PCIe Gen4 teknolojisinin benzeri görülmemiş performansına sahip olacak şekilde tasarlanmış olan geleceğe hazır bu ürün, 7000/5300MB/s (1TB modelde) varan yüksek okuma/yazma hızları sunuyor. Sisteminizi isteğe bağlı 2 TB kapasiteye sahip RGB aydınlatmalı soğutuculu (heatsink) modeli ile donatın. WD_BLACK SN850 NVMe SSD, yüksek performansa ek olarak, selefine göre geliştirilmiş düşük sıra derinliği performansı sunarak hem oyun hem de günlük kullanıcıların uygulamaların daha sorunsuz yüklenmesini sağlar. WD_BLACK SN850 NVMe SSD soğutucusuz versiyonu şu kapasitelerde mevcuttur 500GB, 1TB ve 2TB.

WD_BLACK AN1500 NVMe SSD Eklenti Kartı – Minimum çabayla aşırı hızlara ulaşan bu önyüklenebilir, tak ve çalıştır eklenti kartıyla yıldırım hızında oyun deneyimi yaşayın. Özelleştirilebilir RGB aydınlatma (yalnızca Windows) ve soğutucu içerir. WD_BLACK An1500 NVMe SSD Eklenti Kartı ile oyuna daha hızlı katılın. PCIe Gen3 teknolojisini kullanan iki SSD’den dahili olarak güç alarak, yükleme sürelerini en aza indirmek için 6500 MB / sn’ye kadar okuma hızına ve 4100 MB / sn’ye kadar yazma hızına ulaşın.

WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD – Kurulumlarını düzene sokmak isteyen oyuncular için en uygun çözüm olan dock, NVMe teknolojisi ile süper yüksek hızlar, oyunlar için daha fazla kapasite ve aksesuarlar için birden fazla bağlantı noktası sunar – hepsi tek bir Thunderbolt 3 kablosundan güç alır. WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD, WD_BLACK Dashboard (yalnızca Windows) aracılığıyla kontrol edilen özelleştirilebilir RGB aydınlatma ile tamamlanmıştır. Sürükleyici bir oyun deneyimi için bir kez bağlayın; dağınıklığı toparlayın ve tek bir Thunderbolt 3 kablosunda kolaylaştırılmış bağlantıyla kurulum sürelerini kısaltın, dizüstü bilgisayarınızı 5K 60Hz’e kadar ek bir ekrana ve bir fare, klavye, kulaklık ve ethernet gibi çevre birimlerine bağlayın. Yükleme süresince vakit harcamamak için 3000 MB / sn’ye varan okuma hızı ve 2500 MB / sn yazma hızına ulaşan NVMe performans depolamasıyla dizüstü bilgisayarınızı hızlandırın, verileri hızla aktarın ve oynamaya hemen başlayın.