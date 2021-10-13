Western Digital’den İçerik Oluşturucular için Yeni Çözüm

Western Digital, dünya çapında büyüyen içerik oluşturucular topluluğu için yeni bir çözüm sunuyor: WD Blue SN570 NVMe SSD.
Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre, dünya genelinde 50 milyondan fazla insanın kendisini kültürel ve yaratıcı sektörlerde kariyer sahibi olarak tanımladığı öngörülüyor. ‘İçerik oluşturucusu’ kavramının teknoloji odaklı dünyamızda sürekli değişmesiyle birlikte bu kavram artık, grafik tasarımcı ve videografikerlerin ötesinde içerik yaratıcılarını, UI/UX tasarımcılarını, fotoğrafçıları, sanatçı ve illustratörleri, girişimci ve freelance çalışanları, mühendisleri, mimarları, yüksek lisans öğrencilerini ve çok daha fazlasını kapsıyor.
Üzerine çalıştıkları projelerde büyük miktarda veri ile karşı karşıya kalan içerik oluşturucular için hızlı ve güvenilir depolama çözümlerine erişim, onların hem işini kolaylaştırıyor hem bir iç huzur sağlıyor hem de o yaratıcı anlarda kalmalarına olanak sağlıyor. Yoğun iş yüküne sahip günümüzün yaratıcı profesyonellerinin, ortaya koydukları işi kaybetme korkusu, proje aksaklıkları ya da yavaş depolama hızları gibi sorunlar olmadan yaratıcılıklarını ön plana çıkarabilecekleri bir teknolojiye ihtiyaçları var.
Western Digital, dünya çapında büyüyen içerik oluşturucular topluluğu için yeni bir çözüm sunuyor: WD Blue SN570 NVMe SSD. Bu yeni dahili flaş sürücü, mevcut PC’lerin iyileştirilmesi ya da kişiye özel toplanan PC’lerin optimize edilmesi için güçlü bir çözüm sunuyor.
NVMe SSD Drive
Hayal gücünü etkilemeden, yüksek performansı ufak bir boyutta sunarak dayanıklılık sağlamak üzere tasarlanan yeni WD Blue SN570 NVMe SSD, bunların hepsini düşük bir enerji tüketimiyle yapıyor.
Yeni WD Blue SN570 NVMe SSD’nin öne çıkan özellikleri arasında şunlar bulunuyor:
- NVMe Technology: Düşük enerji tüketimiyle daha hızlı içerik üretin. 3,500MB/s’a varan okuma hızlarıyla (500GB – 1TB modelleri), sistemler Western Digital’ın en iyi SATA SSD’lerinden 5 kat daha hızlı çalışabiliyor.
- Dahili Destek: Sürücünüzün sağlığını, boş kapasitesini, ısınma derecesini takip edebileceğiniz Western Digital SSD Dashboard ile güvende ve huzurla çalışın.
- İnce Tasarım: Tek-taraflı M.2 2280 PCIe Gen3 x4 NVMe SSD ile alandan tasarruf edin. İster masaüstü ister dizüstü PC olsun, içerik oluşturmanıza yardımcı olacak o kusursuz cihazı kurmanız için mükemmel.
- Güvenilirlik: Uçtan uca veri koruması gibi özelliklerle içeriğinizin korunmasına yardımcı olun.
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