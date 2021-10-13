Western Digital’den İçerik Oluşturucular için Yeni Çözüm

Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre, dünya genelinde 50 milyondan fazla insanın kendisini kültürel ve yaratıcı sektörlerde kariyer sahibi olarak tanımladığı öngörülüyor. ‘İçerik oluşturucusu’ kavramının teknoloji odaklı dünyamızda sürekli değişmesiyle birlikte bu kavram artık, grafik tasarımcı ve videografikerlerin ötesinde içerik yaratıcılarını, UI/UX tasarımcılarını, fotoğrafçıları, sanatçı ve illustratörleri, girişimci ve freelance çalışanları, mühendisleri, mimarları, yüksek lisans öğrencilerini ve çok daha fazlasını kapsıyor.

Üzerine çalıştıkları projelerde büyük miktarda veri ile karşı karşıya kalan içerik oluşturucular için hızlı ve güvenilir depolama çözümlerine erişim, onların hem işini kolaylaştırıyor hem bir iç huzur sağlıyor hem de o yaratıcı anlarda kalmalarına olanak sağlıyor. Yoğun iş yüküne sahip günümüzün yaratıcı profesyonellerinin, ortaya koydukları işi kaybetme korkusu, proje aksaklıkları ya da yavaş depolama hızları gibi sorunlar olmadan yaratıcılıklarını ön plana çıkarabilecekleri bir teknolojiye ihtiyaçları var.

Western Digital, dünya çapında büyüyen içerik oluşturucular topluluğu için yeni bir çözüm sunuyor: WD Blue SN570 NVMe SSD. Bu yeni dahili flaş sürücü, mevcut PC’lerin iyileştirilmesi ya da kişiye özel toplanan PC’lerin optimize edilmesi için güçlü bir çözüm sunuyor.

NVMe SSD Drive

Hayal gücünü etkilemeden, yüksek performansı ufak bir boyutta sunarak dayanıklılık sağlamak üzere tasarlanan yeni WD Blue SN570 NVMe SSD, bunların hepsini düşük bir enerji tüketimiyle yapıyor.

Yeni WD Blue SN570 NVMe SSD’nin öne çıkan özellikleri arasında şunlar bulunuyor: