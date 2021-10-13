HUAWEI NEXT-IMAGE 2021 Yarışması Başladı

Huawei, NEXT-IMAGE 2021 akıllı telefon fotoğrafçılığı yarışmasının başladığını duyurdu. Bu yılki NEXT-IMAGE yarışmasının teması “Birlikte Daha İyi”.

Huawei’nin 2017’de başlayan NEXT-IMAGE fotoğrafçılık projesinin önemli bir parçası olarak, her yıl NEXT-IMAGE yarışması, dünya çapındaki HUAWEI cep telefonu kullanıcılarına yeni bir görsel kültür yaratma konusunda ilham vermeyi taahhüt ediyor. NEXT-IMAGE’deki “NEXT” yani “SONRAKİ”, en yeni görsel içeriği oluşturmak ve yaygınlaştırmak için yeni nesil araçları kullanan fotoğrafçıları ifade eder. “IMAGE” yani “GÖRÜNTÜ” ise hem statik görüntüleri hem de yeni dinamik görsel ifade biçimlerini ifade eder. HUAWEI, “NEXT IMAGE” konseptini yalnızca görsel ifade alanına getirdiği uzun yıllara dayanan yeniliği vurgulamak için değil, aynı zamanda büyüyen yeni bir fotoğrafçılık okulunu temsil eden bir konsept yaratmak için ortaya koydu.

NEXT-IMAGE akıllı telefon fotoğrafçılık yarışması, Huawei’nin modern fotoğrafçılığın zanaatına ve sanatına olan bağlılığını somutlaştırıyor. Hevesli fotoğrafçıları en son teknolojiyle donatan Huawei, yaratıcı ilhamın dışavurumunu sağlamayı umuyor.

NEXT-IMAGE, 2017’de başladığından bu yana 2 milyondan fazla katılıma sahip dünyanın en büyük akıllı telefon fotoğrafçılığı yarışması. Kolay bir giriş mekaniği ve birçok hediye kazanma şansı ile, dünyanın dört bir yanındaki amatör akıllı telefon fotoğrafçıları ve görsel hikaye anlatıcılarını gün ışığına çıkıyor.

Görsel hikaye anlatımının güzelliğini kutlamak için 10 farklı kategori

Diğer yarışmalardan farklı olarak Huawei, katılımcıları farklı bakış açılarını, formatları ve ışık koşullarını keşfetmeye teşvik ediyor. Kullanıcıların hayatın çeşitliliğini ve güzelliğini keşfetmeleri konusunda cesaret veren NEXT-IMAGE 2021, 10 farklı kategoriye sahip. Huawei’nin akıllı telefon fotoğrafçılığındaki güçlü yönleriyle mükemmel bir şekilde eşleşen kategoriler, kullanıcıları fotoğraf ve videolar aracılığıyla orijinal, etkileyici hikayeler anlatırken cihazlarının yenilikçi özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmaya teşvik ediyor.

Portre: Öznelerin yüzünü, tüm vücudunu veya siluetini içeren kendi portrenizi veya başkalarının portrelerini çekin.

Monokrom: Eğlenceli anları yakalamak, duygularınızı paylaşmak veya yenilikçi kişiliğinizi sergilemek için sadece siyah beyaz kullanın.

Renkler: Dünyadaki benzersiz algınızı ve ifadenizi iletmek için fotoğraflarınızı renklerle şekillendirin.

Anı Yakala: Hayattaki en önemli anların asla unutulmamasını sağlayın.

Gece: Düşük ışıkta veya karanlık koşullarda benzersiz ve kısacık anları kaydedin.

Telefoto: Manzarayı tasvir etmek veya duyguları farklı bir perspektiften iletmek için telefoto lensi kullanın.

Geniş Açı: Manzarayı tasvir etmek veya duyguları farklı bir perspektiften iletmek için geniş açılı lensi kullanın.

Süper Makro: Manzarayı tasvir etmek veya duyguları farklı bir perspektiften iletmek için makro kamerayı kullanın.

Hikayeler Video: Hikayeleri 15 dakikadan daha kısa sürede filme alın.

Hikayeler Fotoğraf: Bir anlatı sağlamak, duyguyu ifade etmek, değişiklikleri kaydetmek veya bir trendi aydınlatmak için 3 ila 9 fotoğrafı sıralayın.

Bu ödül kategorileri, Huawei akıllı telefonların önde gelen özelliklerinden bazılarını öne çıkarıyor ve Huawei’nin en yeni amiral gemisi cihazları, yakınlaştırma ve düşük ışık fotoğrafçılığında benzersiz performans sunuyor. Her kategori, Huawei cihazlarının başarılı olduğu benzersiz bir fotoğrafçılık senaryosuna göre uyarlandı ve kullanıcıları NEXT-IMAGE Ödülleri girişleriyle yaratıcı hale gelirken duyguları zarif bir şekilde yakalamaya özendiriyor.

Huawei NEXT-IMAGE 2021 yarışmasının kazananlarını yerel olarak verilecek 40 adet ödül bekliyor:

5 adet Nova 9

5 adet Nova 8i

15 adet Band 4 Pro

15 adet Selfie Stick Pro

Katılım için: https://consumer.huawei.com/tr/community/details/topicId_144236/ adresi ziyaret edilerek detaylı katılım şartlarına ulaşılabilir. Katılım için son tarih 30 Kasım 2021.