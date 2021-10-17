Advertorial

ASUS, yansıma önleyici ve kapasitif 10 nokta dokunmatik özelliğine sahip IPS panelli 14 inç FHD monitörü ProArt Display PA148CTV’yi duyurdu.

ASUS ProArt Display PA148CTV taşınabilir monitör, yansıma önleyici kaplama ve kapasitif 10 nokta dokunmatik özelliği ile 14 inç FHD IPS panele sahip. Yeni taşınabilir monitör, %100 sRGB / %100 Rec. 709 renk alanları, Calman Verified sertifikası ve Delta E < 2 düzeyinde olağanüstü renk performansı için fabrikada önceden kalibrasyon yapılarak geliyor. Ekran menüsü, tripod yuvası, metal ayak ve iki adet USB-C bağlantı noktası ile kullanıcı dostu tasarımı olan ProArt Display PA148CTV önümüzdeki günlerde Türkiye’de de satışa sunulacak.

İçerik üreticileri için tasarlanan bu model aynı zamanda Calman Verified sertifikalı ilk taşınabilir monitör unvanına da sahip. PA148CTV, sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %100’ünü sunabiliyor. Fabrikada önceden kalibre edilen ProArt Display PA148CTV, Delta E < 2 düzeyindeki renk farkıyla olağanüstü renk doğruluğu sunuyor. Uyumlu Adobe yazılımlarıyla kullanılacak biçimde tasarlanan ASUS Dial ve Sanal Kontrol Paneli, kullanıcılara iş akışlarını kolaylaştıracak kontrol olanakları ve kısayollar sağlıyor. ASUS Dial ve Sanal Kontrol Paneli’nin beta sürümleri ASUS web sitesinden indirilebiliyor. Bunlara ek olarak, ProArt Display PA148CTV’nin kullanıcı dostu tasarımında bir adet micro HDMI®, iki adet USB-C® bağlantı noktası, ayarlanabilir metal ayak ve tripod yuvası bulunuyor.

Gerçekçi Renkler

Renk tonlarının büyük önem taşıdığı işlerde çalışanlar, tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem veriyor. Calman Verified sertifikalı ProArt PA148CTV, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğu elde etmek için fabrikada önceden kalibre ediliyor. Model ayrıca olağanüstü bir biçimde sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %100’ünü kapsıyor. Her bir ProArt ekran akıcı renk geçişleri sunması ve en iyi görüntüleri sağlaması için sıkı testlerden geçiyor.

10 nokta çoklu dokunmatik panel

ProArt PA148CTV’de kullanılan dokunmatik ekran aynı anda 10 farklı noktaya teması algılayabiliyor. Bu sayede çok daha hassas bir dokunmatik ekran deneyimi sunuyor. İçerik üreticileri ofis veya stüdyo dışındayken daha rahat ve verimli bir biçimde çalışabiliyor.

Kullanışlı Tasarım

İki adet USB-C bağlantı noktasına sahip olan monitör, tek kablo üzerinden ses, görüntü ve güç aktarımı yapabiliyor. Micro HDMI bağlantı noktası da farklı giriş kaynakları kullanma olanağı sağlıyor.

ProArt PA148CTV’de tripod takmayı sağlayan bir yuva ve dışarıda rahat izleme açılarıyla farklı konumlarda çalışma imkanı veren ayarlanabilir bir ayak bulunuyor. Ürünle birlikte gelen şık deri zarf kılıf da taşıma sırasında koruma sağlıyor.

Hassas Düzenleme

ProArt PA148CTV’de ASUS’a özgü ProArt Preset ve ProArt Palette yazılımları bulunuyor. ProArt Preset, hızlı renk gamı ayarı için farklı modlar sunarak renk geçişi yapmayı, fotoğraf ve video düzenlemeyi kolaylaştırıyor.

ASUS ProArt Palette, kullanıcıların ekranlarını çok sayıda seçenekle ayarlamasını sağlıyor. Kullanışlı ekran menüsü üzerinden erişilebilen bu seçenekler arasında renk tonu, renk sıcaklığı ve gama ayarları yer alıyor. Bu yazılımda ayrıca kırmızı, yeşil, mavi, camgöbeği, eflatun ve sarı renkler için iki kademeli gri ölçeği bulunuyor. Bu da kullanıcılara rakip monitörlerdekine kıyasla daha fazla esneklik sağlıyor.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt PA ve PQ serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

ASUS ProArt PA148CTV modeli hakkında daha detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA148CTV/