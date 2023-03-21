ASUS ZenScreen MB249C Taşınabilir Monitör

ASUS, ZenScreen MB249C modelini duyurdu. Çerçevesiz 23,8 inç FHD (1920×1080) ekrana sahip olan bu model, çalışma alanını genişletmek isteyen kullanıcılar için tasarlandı. IPS panel son derece geniş izleme açıları sunarken, yansıma önleyici yüzey ise ekranda parlamayı azaltıyor. CES İnovasyon Ödüllü ZenScreen MB249C yalnızca 2,8 kg ağırlığında. Son derece esnek bir kullanım sunan modelde entegre taşıma standı, yüksekliği ayarlanabilir C biçimli mandala sahip kol ve kancalı montaj kiti bulunuyor. 60 W güç dağıtımı yapabilen tam işlevli USB-C, HDMI ve kulaklık jakıyla geniş bağlantı seçenekleri de sunuluyor. Amplifikatörlü iki adet 1 W hoparlör bulunan bu monitör, TÜV Rheinland sertifikalı ASUS Eye Care teknolojisine ve ENERGY STAR sertifikasına sahip. Ürünün ambalajında ise FSC Mix kağıt kullanılıyor.

ASUS ZenScreen MB249C aynı anda birden fazla işle uğraşmayı kolaylaştırıyor. Geniş, çerçevesiz 23,8 inç 1080p IPS panel 178 derece izleme açısı sunuyor. Böylece birden fazla kullanıcı ekrandaki içerikleri rahatça görebiliyor. Yansıma önleyici kaplama ise aydınlık ortamlarda sorunsuz çalışma imkanı veriyor. Zarif 7,6 mm profil, 2,8 kg ağırlık ve entegre taşıma kolu sayesinde ZenScreen MB249C’yi eve, ofise ve ortak çalışma alanlarına kolayca götürmek mümkün. Farklı stant konum seçenekleri sayesinde kullanıcılar monitörü çeşitli ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyor.

ZenScreen MB249C; 60 W güç dağıtımı yapabilen tam işlevli USB-C bağlantı noktası, HDMI bağlantı noktası ve kulaklık jakı gibi zengin bağlantı seçenekleri sunuyor. Üründe ayrıca TÜV Rheinland sertifikalı ASUS Mavi Işık Filtresi ve ASUS Flicker-Free teknolojileri kullanılıyor. Mavi Işık Filtresi gözleri zararlı olabilecek mavi ışıktan korurken, Flicker-Free teknolojisi ise ekran başında uzun süre geçirenlere daha konforlu bu kullanım deneyimi yaşatıyor.