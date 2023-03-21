Kingston DataTraveler Max ile yüksek hız!

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 Kingston Digital, DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2 Serisine Type-A Bağlantı Seçeneği Ekledi.

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Kingston Technology Company Inc.’in flash bellek iştiraki Kingston Digital, Inc., DataTraveler Max Type-A’yı bellek ürünleri portföyüne eklediğini duyurdu. DataTraveler Max USB Type-C modeli, yeni nesil yüksek performanslı Kingston DT Max USB flash sürücülerini tamamlamak üzere Max serisine katıldı. Her iki sürücü en yeni USB 3.2 Gen 2 standardını kullanıyor.

kingston - Kingston DataTraveler Max ile yüksek hız!

DataTraveler Max (DT Max) serisi, 1.000 MB/sn okuma ve 900 MB/sn yazmaya ulaşan hızıyla piyasadaki en hızlı USB sürücülerden biri… DT Max serisi, taşınabilirlik ve rahatlık göz önünde bulundurularak tasarlandı. DT Max Type-A, Type-A bağlantısı eşliğinde mürdüm – siyah karışımı bir renge sahipken, orijinal DT Max ilk bakışta ayırt edilebilmesi için Type-C bağlantılı ve tamamen siyah bir tasarıma sahip. Çıkıntılı kasa, kullanılmadığında bağlantı ucunu korumaya ve tek bir hareketle kolayca kullanılabilir hale gelmeye yardımcı oluyor. Böylece HD fotoğraflar, 4K/8K videolar, müzik ve diğer büyük dijital dosyaları yüksek hız ve 1 TB’a varan yüksek kapasite eşliğinde sorunsuz bir şekilde aktararak saklayabiliyor. Anahtarlık halkası ve LED durum göstergesi, sürücüyü sürekli yanında taşımak isteyen kullanıcılar için ideal hale getiriyor.

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