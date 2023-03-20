Anker 521 Powerhouse ile Kesintisiz Çekimler…

Anker, tüm cihazları şarj etmek için 6 bağlantı noktasına sahip, 256 Wh kapasiteli ve 10 yıllık kullanım ömrüne sahip yeni güç istasyonu Anker 521 Powerhouse’u piyasaya sundu.

Hayatı kolaylaştıran teknolojilere öncülük eden Anker şarj problemini ortadan kaldıran son teknolojik özelliklerle donanmış yeni güç istasyonunu kullanıcıların beğenisine sunuyor. 6 bağlantı noktasına sahip, 256 Wh yüksek kapasiteli taşınabilir güç istasyonu Anker 521 Powerhouse; tek şarjda dizüstü bilgisayarı 4 kez, kameraları 5 kez, cep telefonlarını ise 20’den fazla kez şarj edebiliyor. Ayrıca 50 bin saate ulaşan uzun bir kullanım ömrüyle kullanıcılarının beklentilerini karşılamayı başarıyor. Anker 521 Powerhouse ürününe ek olarak 2023’ün ilk çeyreğinde de powerstation ailesine yeni ve daha güçlü üyeler eklenecek.

Artık hacimli, taşıması zor adaptörlerden kurtulma zamanı. Powerstation ailesinin ilk üyesi Anker 521 PowerHouse 256W Taşınabilir Şarj İstasyonu, 2 AC bağlantı noktası, 2 USB-A bağlantı noktası, bir USB-C bağlantı noktası ve bir araba prizi dahil olmak üzere 6 adet bağlantı noktasına sahip. Cihaz, 2 yıl yerine cihazlarınıza 10 yıl boyunca her gün güç vermenizi sağlıyor. 6 kat daha uzun kullanım ömrü sunan birinci sınıf LiFePO4 piller, düşmeye dayanıklı tek gövdeli yapı ve gelişmiş dayanıklılık için endüstri standardı elektrikli bileşenler ile donatılan PowerHouse şarj istasyonu, dahili sıcak tonlu LED aydınlatmaya, bilgilendirici akıllı ekrana ve düşmeye karşı dayanıklı tasarıma sahip. Ayrıca dahili bir çip ve akıllı AI algoritması sayesinde her zaman fısıltı kadar sessiz seviyelerde çalışıyor.