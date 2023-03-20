Fujifilm instax mini 12

Fujifilm, çok sevilen instax şipşak fotoğraf makinesi serisini genişleterek yeni model instax mini 12’yi satışa çıkardı. Popüler instax mini şipşak fotoğraf makinesi serisinin en iyi yanları düşünülerek geliştirilmiş özelliklerle donatılan instax mini 12, eğlenceli ve gelişmiş özellikleri bir araya getiren tasarımıyla keyifli bir deneyim vadediyor.

instax mini 11’de olduğu gibi Yakın Çekim/Selfie Modu ve Otomatik Pozlama ayarlama özelliklerine sahip instax mini 12, Yakın Çekim Modu’nda kameranın vizörünün lensle hizalanıp nesne kaymalarını azaltarak, odaklanmış bir fotoğraf elde edilmesine olanak tanıyan yeni Paralaks Düzeltme özelliğine sahip durumda. mini 12, hem parlak hem de düşük ışık koşullarında güzel görüntüler oluşturmaya yardımcı olan otomatik flaş kontrolüne de sahip. Güncellenen lens yapısıyla, fotoğraf makinesini açıp kapatmak ve popüler Yakın Çekim/Selfie Moduna erişmek için sadece lensi çevirmek yeterli oluyor.