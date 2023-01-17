Fujifilm instax mini Link 2 SE

Fujifilm & Nintendo, instax mini Link 2’nin yeni versiyonuyla Nintendo Switch sisteminin ekran görüntüsü alma özelliği kullanılarak, çekilen fotoğraflara oyun template’leri doğrultusunda çerçeve ve çıkartmalar eklenmesine olanak tanıyor. Bu fotoğraflar daha sonra akıllı telefonlara aktarılarak, instax mini Link serisi akıllı telefon yazıcıları ile basılı şipşak fotoğraflara dönüştürülebiliyor. Nintendo Switch oyun ekranındaki karekodun taranmasıyla fotoğraflar, Animal Crossing: New Horizons, Super Mario, New Pokémon Snap ve son olarak eklenen Splatoon 3’ün de aralarında yer aldığı Nintendo Switch oyunlarındaki karakterlerden ilham alınarak tasarlanmış çeşitli çerçeve ve çıkartmalar ile basılabiliyor.

Güncellenen uygulama, gelişmiş INSTAXAiR özellikleri

Güncellenen uygulamada yer alan INSTAXAiR özelliği, instax mini Link 2 yazıcı kullanıcılarının akıllı telefonlarındaki fotoğraflara, Splatoon 3 karakterlerinin de aralarında yer aldığı çeşitli grafiklerin yanı sıra baloncuk, yaprak, neon, sprey boya veya sim gibi diğer standart INSTAXAiR efektlerini eklemesine olanak tanıyor. Kullanıcılar bu özelliği kullanmak için yazıcının üstünde bulunan özellik düğmesine basıp yan kısmındaki LED ışığını kullanarak havada çizim yapması gerekiyor. Bu çizimler daha sonra uygulamanın önizleme kısmında görüntülenebiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar baskı alınabiliyor, çizimin bir videosunu dahi kaydedip bu anları yazdırabiliyor ya da QR kodları ile paylaşabiliyorlar. QR kodunu akıllı telefon ile tarayarak bu videoları görüntülemek, indirmek veya sosyal medyada paylaşmak da mümkün.