Sony FE 20-70mm F4 G

Sony, F4 diyafram açıklığı, son derece kompakt yapısı ve ultra geniş zum aralığına sahip yeni modeli FE 20-70mm F4 G modelini duyurdu.

Etkileyici G Lens görüntü kalitesi, yüksek hızlı doğruluk ve izleme AF’si, maksimum mobilite ve kolay kullanım sağlayan akıllı tasarımıyla bu yeni lens, içerik üreticileri için mükemmel bir performans sunuyor. FE 20-70mm F4 G, vlog ve film prodüksiyonundan portre ve manzara fotoğraflarına kadar çeşitli içerikler için mükemmel bir tercih haline geliyor.

Kompakt ve hafif yeni standart zoom

Ultra geniş 20 mm ile 70 mm yakınlaştırma aralığı ve sabit F4 diyafram açıklığına sahip FE 20-70mm F4 G, Sony’nin en yeni lens tasarımı ve XD (aşırı dinamik) Linear Motors teknolojisi sayesinde son derece kompakt ve hafif yapısına rağmen olağanüstü optik performans sağlıyor. Kompakt aynasız bir gövde ile birleştirilen bu lens, tüm odak uzaklıklarında ve neredeyse her durumda üstün görüntü kalitesi sunuyor. Bu özelliği sayesinde minimum ekipmanla çekim yapmak isteyenler için mükemmel bir tercih olarak öne çıkıyor.

G Lens görüntü kalitesi

Yeni FE 20-70mm F4 G, G Lens logosuyla tamamen uyumlu olan çarpıcı görüntü kalitesi ve muhteşem bokeh sunuyor. FE 20-70mm F4 G, şaşırtıcı derecede kompakt ve hafif yapısıyla benzersiz G Lens görüntü kalitesi sağlıyor. 2 AA (gelişmiş asferik), 1 asferik, 3 ED (Ekstra Düşük Dağılım) cam ve 1 ED asferik elemente sahip bu lensin son teknoloji ürünü optik tasarımı, tüm zum aralıklarında renk ve küresel sapmayı aynı anda düzelterek, son derece yüksek optik bir performans sunuyor. Optimize edilmiş kaplamalar, olağanüstü kontrast ve netlik için bu üstün optik tasarıma yüksek parlama ve hayalet direnci ekliyor.

Full frame görüntü sensörleri sayesinde elde edilen güzel bokeh, 9 kanatlı dairesel diyafram açıklığı ve optimum şekilde ayarlanmış küresel sapma ile mükemmel hale getiriliyor. Böylelikle etkileyici ve akılda kalıcı görüntülerin oluşturulmasına yardımcı oluyor.

FE 20-70mm F4 G’nin kısa minimum odaklama mesafesi, nesnelerin etrafında manevra yapmayı kolaylaştırarak ideal açının bulunmasını destekliyor. (AF kullanılırken zum aralığının geniş ucunda 0,3 metre ve telefoto ucunda 0,25 metre). Dinamik, ayrıntılı yakın çekimler için ise 0,39x maksimum büyütme sağlıyor.

Fotoğraf ve video için kamera AF performansını artırıyor

Lensin odak grubu, hızlı, sessiz, düşük titreşimli odak sürücüsü sunmak adına yüksek itiş gücü sağlayan Sony’nin en yeni XD Lineer motorlarından ikisi tarafından çalıştırılıyor. İtme verimliliğinin önceki modellere göre önemli ölçüde iyileştirilmesi sayesinde AF hızında yüzde 60’a varan bir artış sağlanıyor. Ayrıca izleme performansının da önceki modellere kıyasla yaklaşık 2 kat iyileştirilmesiyle, hareketli nesneler daha tutarlı güvenilirlik ve hassasiyetle takip edilebiliyor. Alpha 1 gövdesiyle hızlı hareket eden konuların saniyede 30 kareye kadar sürekli hareketsiz fotoğraflarını çekerken güvenilir izleme elde ediliyor ve yüksek kare hızında sorunsuz video kaydı imkanı sunuyor.

Rafine görüntüler için tasarlanmış video performansı

FE 20-70mm F4 G, sahip olduğu en son lens teknolojisi sayesinde yakınlaştırma sırasında odak solumasınıve odak/eksen kaymasını azaltarak en yüksek kalitede görüntülerin yakalanmasına olanak tanıyor. Bu lens aynı zamanda gürültüyü ve titreşimi önemli ölçüde azaltan yeni geliştirilmiş bir diyafram birimi ve gelişmiş XD lineer motorları sayesinde film çekerken sessiz çalışmasıyla öne çıkıyor.

AlphaTM serisi kameraların Aktif Mod görüntü sabitlemesi, FE 20-70mm F4 G yakınlaştırma aralığının 20 mm’lik ultra geniş ucunda oldukça etkili bir şekilde öne çıkıyor ve böylelikle geniş bir görüş açısını korurken mükemmel görüntü sabitleme performansı sağlıyor. Bu özellik, kullanıcıların özellikle yürürken akıcı ve sabit bir şekilde elde çekim yapabilmesine olanak tanıyor.

Odak, özellikle yüksek çözünürlüklü 4K veya 8K filmler çekerken çok önemlidir. FE 20-70mm F4 G, iki adet yüksek itişli XD Lineer Motor ve hafif bir lensteki üst düzey kontrol sistemi sayesinde kolayca doğru odak elde etmek ve hızlı hareket eden nesneleri sorunsuz bir şekilde izlemek için AlphaTM serisi kamera gövdeleriyle birlikte çalışıyor. Tek başına çekim yaparken odaklamayı kameraya bırakabilme özelliği kullanıcılar için çok büyük bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Doğrusal Tepki MF, manuel olarak odaklanırken odak halkasının ince kontrole doğrudan ve doğrusal olarak yanıt vermesini sağlıyor ve bağımsız bir diyafram halkası doğrudan, sezgisel diyafram kontrolü sunuyor.

Her ortam için üst düzey çalışabilirlik ve güvenilirlik

Yeni FE 20-70mm F4 G’nin bağımsız odak, yakınlaştırma ve diyafram halkaları, optimize edilmiş çap, genişlik ve konumlandırma özelliklerine sahip olmasıyla, fotoğraf çekerken tam kontrol ve video kaydederken maksimum çok yönlülük sağlıyor.

İki farklı konumda yer alan özelleştirilebilir netleme tutma düğmeleri, kullanıcılara kolay erişim ve rahat kontrol sunuyor. Ayrıca merceğin yan tarafında yer alan netleme modu anahtarı, otomatik netleme ve manuel netleme arasında kolay geçişi mümkün kılarak değişen çekim koşullarına hızla uyum sağlanmasına yardımcı oluyor. Objektif ultra geniş açılı olsa da merceğin kenarına kadar dairesel polarize filtrelerle uyumlu olması sayesinde kullanıcılar tam kontrole yaratıcılığa sahip olabiliyor. Ayrıca, içerdiği İris Kilidi anahtarı ile çekim sırasında istenmeyen değişiklikleri önlemeyi sağlıyor.

Son olarak, FE 20-70mm F4 G’nin ön lens elemanı, parmak izlerini, tozu, suyu, yağı ve diğer kirleticileri iten bir flor kaplamaya sahiptir. Lens, toza ve neme dayanıklı bir tasarıma sahip olmasıyla öne çıkıyor.