Canon’dan Üç Yeni RF Objektif

Canon, üç yeni RF lensini ve iki yeni Power Zoom adaptörünü kullanıma sunuyor. Bu yeni ürünler her seviyeden içerik üreticisine birbirinden farklı birçok beceri sunduğu gibi yaratıcılık olanaklarını da genişletiyor.

İki opsiyonel Power Zoom adaptörüne sahip üstün hibrit lens

RF 24-105mm F2.8L IS USM Z, lens teknolojisinde birçok fotoğrafçı ve videograf tarafından beklenen önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu hepsi bir arada lens; tam anlamıyla çok yönlü bir lens konsepti oluşturmak için yayıncılık, sinema ve standart RF lenslerin özelliklerini içeren, çok sayıda lensin işlevini üstlenmiş tek bir lens gibi çalışıyor. Özel bir iris/diyafram kontrol halkası ile Servo işlevini, opsiyonel Power Zoom adaptörleri aracılığıyla birleştiren ilk RF zum lens olarak öne çıkıyor.

Canon’un, profesyonel içerik üreticilerinden gelen ve gün geçtikte artan hibrit çekim yapabilme talebine karşılık geliştirdiği bu lens; haber, belgesel, kurumsal çalışmalar, düğünler, etkinlikler ve sosyal medya içerikleri için uygun bir seçenek.

RF 24-105mm F2.8L IS USM Z lensi; RF 24-105mm F4L IS USM lensinin kullanım rahatlığı ve erişim kapasitesi ile RF 24-70mm F2.8L IS USM lensinin yaratıcı ve düşük ışık kapasitesini bir araya getiriyor. Dolayısıyla, en iyi çekiminizi yapmanın yollarını ararken bu iki avantaj arasında seçim yapmanıza gerek kalmıyor. Lensin 5,5 stop’lu optik görüntü sabitleme özelliğiyle de düğün veya etkinlik gibi dinamik çekim koşullarında dahi olağanüstü bir görüntü kalitesi elde ediliyor.

RF 24-105mm F2.8L IS USM Z – Temel Özellikler:

Kromatik bozulmayı düzelten dört UD lens sayesinde keskin ve yüksek kontrastlı görüntülerin yanı sıra mükemmel görüntü kalitesi ve dayanıklılığı artıran kötü hava koşullarına karşı sızdırmazlık.

Profesyonel elektronik parfokal odaklama ve odak kesintisi bastırma özellikleri video çekiminde tutarlı görüş alanı sağlar.

Dahili zum işleminin olması sayesinde lens çerçevesi uzunluğu sabit kalır. Bu da donanım yerleştirme, kötü hava koşullarına karşı dayanıklılık ve daha sorunsuz işlem yapmak açısından daha iyidir.

Stop’lar arasında 32 adım (tıklama olmaz) ile akıcı iris halkası kullanımı ve “Otomatik” konum için kilit açma düğmesi

RF 24-105mm F2.8L IS USM Z lensinin özellikleri, Power Zoom adaptörleriyle birleştiğinde film yapımcıları için daha fazla esneklik sağlıyor. Power Zoom adaptörleri, Canon’un Camera Connect uygulaması veya EOS Utility aracılığıyla akıcı zum işlemini ve uzaktan kumandayı mümkün kılıyor.

PZ-E2 ve PZ-E2B Power Zoom adaptörleri – Temel Özellikler:

Lense takılıyken rahat kullanım için ergonomik sap

Uzun süreli çekim ve daha hızlı zumlama için opsiyonel USB-C harici güç kaynağı

Akıcı zumlama için geniş tele düğmeleri

Zumlama performansı üzerinde kontrol için zumlama hızı kadranı

Power Zoom Adaptörü PZ-E2B, Canon zumlama/odaklanma aparatları ve Zoom Servo Grip ZSG-C10 ile uyumlu 20 pimli bir uzaktan kumanda konektörüne sahiptir.

En kompakt ve hafif ultra geniş açılı zum lensi

APS-C EOS R Sistemi fotoğraf makineleri için tasarlanan RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM lensi, ultra geniş açılı fotoğrafçılık ve videograflık için devrim niteliğinde. Bununla birlikte 10-18 mm odak aralığı ile seyahat, manzara, şehir manzarası ve vlog meraklılarının da vazgeçilmezi olacak.

Lens, 4 stop’a kadar optik görüntü sabitleme ve gövde içi görüntü sabitleme ile birleştirildiğinde 6 stop’a kadar olağanüstü görüntü sabitleme sunuyor. Böylelikle fotoğrafçılar ve video kullanıcıları düşük ışık koşullarında bile güvenle elde çekim yapabiliyor. Video Dijital IS ile birleştirildiğinde yüksek performans gösteren bu ürün, elde çekim yapan ve kadraja daha fazlasını sığdırmak isteyen içerik üreticileri tarafından tercih ediliyor.

Sadece 150 g ağırlığındaki, bu çok küçük ve hafif lens seyahatlerinize mükemmel şekilde eşlik ediyor. Bu lens hem fotoğraf hem de video içeriklerinde kusursuz sonuçlar ürettiği için içerik üreticilerinin artık hiçbir isteğinden ödün vermemesine olanak tanıyor.

RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM – Temel Özellikler:

Kompakt ve hafif tasarım

Seyahat, manzara ve vlog çekimleri için ideal

4 stop’a kadar optik görüntü sabitleme ve gövde içi görüntü sabitleme ile birleştirildiğinde 6 stop’a kadar görüntü sabitleme.

EOS R10, EOS R50 ve EOS R7 gibi APS-C fotoğraf makineleri ile mükemmel bir uyum

Üstün görüntü kalitesi ve esneklik

Uzun erişime sahip telefoto zum lensi

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM vahşi yaşam ve spor fotoğrafçılığı dünyasında devrim yaratacak bir tam kare süper telefoto zum lens olarak ön plana çıkıyor. Piyasada bulunan diğer lenslerin maksimum 600 mm’lik odak uzaklığına kıyasla 800 mm’lik maksimum telefoto odak uzaklığı ile RF yuvasına yönelik mevcut en uzun erişimli telefoto zum lens unvanına sahip oluyor.

Fotoğrafçıların her ortamda nefes kesici görüntüler yakalayabilmesini sağlayan, su ve toz girişi sızdırmazlık donanımı zorlu koşullara dayanacak şekilde üretilmiş olan bu lens, kullanıcılarına benzersiz çok yönlülük vadediyor.

Vahşi yaşam ve spor fotoğrafçılığında sınırlarını zorlamak ve daha önce mümkün olmayan kareleri yakalamak isteyen görüntüleme tutkunlarının tercihi olan RF 200-800mm F6.3-9 IS USM, zumlama özelliğiyle küçük nesneleri bile doğrudan kadraja alabiliyor. Ayrıca 5,5 stop’lu görüntü sabitleme (gövde içi görüntü sabitleme özelliğine sahip EOS R fotoğraf makineleri ile birlikte 7,5 stop’a kadar), hızlı otomatik odaklama, odak aralığı ve optik yapısı yüksek kaliteli görüntüler ve videolar sunuyor.

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM – Temel Özellikler: