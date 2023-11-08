Sony G Master FE 300mm F2.8 GM OSS

Sony, maksimum F2,8 diyafram açıklığına sahip 35 mm full frame α (Alpha) E mount lens olan dünyanın en hafif 300 mm telefoto prime lensi G Master FE 300mm F2,8 GM OSS‘yi kullanıcılarıyla buluşturuyor.

G Master’ın ayırt edici özelliği olan üstün detaylandırma özelliğini sunan objektif, yüksek hıza ve yüksek hassasiyete sahip AF (otomatik odaklama) performansı sunuyor. Yaklaşık 1470 g (tripod yuvası hariç) hafif tasarımı ve mükemmel ağırlık dengesiyle akıcı spor müsabakalarında veya atik vahşi yaşam fotoğrafçılığında keskin, dinamik ve belirleyici anlara elde çekim olanağı sağlıyor.

Eş zamanlı olarak kullanıcılarıyla buluşan Sony α9 III ile eşleştirildiğinde saniyede 120 kareye kadar AF/AE takibi ile yüksek hızlı sürekli çekim olanağını sunan G Master FE 300mm F2,8 GM OSS, karmaşık ve çeşitli hareketlere sahip nesneler başta olmak üzere yüksek hassasiyetle takibi kolaylaştırıyor.

Elle yapılan uzun çekim seanslarında kullanıcısının yükünü azaltarak yorgunluğu en aza indiren objektif, hafif fotoğraf makinesi gövdeleri için ideal bir eş oluyor. Telekonvertörle uyumlu olan objektif, 600 mm’ye kadar telefoto aralığında çekim yapılabilmesini sağlıyor. (APS-C fotoğraf makinesiyle kullanıldığında 900 mm’ye eşdeğerdir).

Ana Özellikler:

Belirleyici anlara yüksek çözünürlükle eşlik eden G Master telefoto lens

Sony’nin en ileri teknolojisini ve G Master’ın yüksek çözünürlük performansını içeren G Master FE 300mm F2,8 GM OSS, eşsiz bokeh efektiyle nesnenin net bir şekilde öne çıkmasını sağlarken hassas AF özelliğiyle spor, haber, etkinlik ve vahşi yaşam fotoğrafçılığı gibi belirleyici anları en net şekilde yakalıyor.

Çözünürlüğü ve kontrastı görüntü kenarlarına kadar koruyan objektif, daha esnek kırpma ve düzenleme olanağı sağlıyor. Üç Süper ED (Ekstra Düşük Dağılım) cam öğesi ve bir ED cam ögesi içeren yenilikçi optik tasarım, renk sapmalarını bastırmak ve tüm çerçeve boyunca yüksek çözünürlükle birlikte kontrast elde etme imkanı sunuyor.

G Master tasarımının ayırt edici özelliği olan kremsi bokeh, lensin 300 mm odak uzaklığını ve F2,8 maksimum diyafram açıklığını ideal bir şekilde tamamlarken aynı zamanda nesneleri arka plandan öne çıkarmak için dar alan derinliğinin kullanılmasını sağlıyor. Bokeh kalitesini optimize etmek amacıyla üretim sırasında ayrı ayrı kalibre edilen objektifler, 11 bıçaklı dairesel diyafram mekanizmasıyla pürüzsüz top bokehine katkıda bulunuyor.

Dinamik anları yakalayan yüksek performanslı AF ve saniyede 120 kareye kadar AE/AF takibi ile yüksek hızlı sürekli çekim

En yeni iki XD (aşırı dinamik) Lineer Motor ve kontrol algoritmalarının kombinasyonu eşliğinde yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli ve düşük titreşimli AF performansı sağlayan G Master FE 300mm F2,8 GM OSS, eş zamanlı olarak duyurulan Sony α9 III ile birleştirildiğinde, saniyede 120 kareye kadar AF/AE takibi ile yüksek hızlı sürekli çekim imkanı tanıyor.

Spor müsabakaları, hayvanlar ve çeşitli etkinliklerde olduğu gibi öznenin hızlı ve düzensiz hareket ettiği sahneleri yakalarken anlık fırsatları kaçırmıyor. Aynı zamanda ayrı olarak satılan telekonvertör takıldığında yüksek AF performansı ile kullanıcısına en net cevabı sunuyor.

Profesyonelleri destekleyen olağanüstü hareket kabiliyeti

Kapsamlı ağırlık azaltma önlemleri ile donatılan G Master FE 300mm F2,8 GM OSS, yaklaşık 1470g (tripod yuvası hariç) ağırlığıyla sınıfının en hafifi olma özelliğini taşıyor. Dahili lens gövdesinde kullanılan dayanıklı magnezyum alaşım sayesinde hem sağlam hem de hafif bir kullanımı kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Lens gövdesinin ön kısmında yoğunlaşmayan ağırlık, lensi son derece dengeli bir hale getirirken aynı zamanda elde çekim yaparken doğru kaydırmaya olanak tanıyor. Gelişmiş vizör stabilitesi sağlayan ve görüntü sabitleme algoritmasını optimize eden MODE3, kullanıcıların dinamik sahneleri doğru bir şekilde yakalamasını sağlıyor.

Sony α9 III ile kullanırken, odağı herhangi bir konuma anında ayarlamanızı sağlayan işlev halkasına “önceden ayarlanmış odak” seçeneği atanabiliyor. Ayrıca fotoğraf makinesi, kullanıcıların favori işlevlerini fotoğraf makinesi gövdesinden atamasına olanak tanıyan dört konuma yerleştirilmiş netleme tutma düğmeleri de dahil olmak üzere profesyonel çekimi destekleyen rahat kullanım özelliklerini barındırıyor.