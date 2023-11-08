Sony A9 III Tanıtıldı

Sony, dünyanın ilk full frame global görüntü sensörüne sahip yeni Alpha 9 III (α9 III) fotoğraf makinesini tanıttı.

Yeni global full frame görüntü sensörü, bozulma veya kamera kararması olmadan 120 fps’ye varan seri çekim hızlarında çekim yapmanızı sağlar. Sony’nin gururla sunduğu saniyede 120 kata kadar AF/AE (otomatik odaklama/otomatik pozlama) netleme hesaplaması yapabilen AI otomatik netleme özelliğine sahip, bugüne kadarki en gelişmiş AF sistemiyle bu yenilikçi sensörün ve aynı zamanda tüm çekim hızlarında flaşı senkronize etme özelliğinin bir araya geldiği α9 III, profesyonel fotoğrafçılara belirleyici anları yakalamaları için yeni bir fırsatlar dünyasının kapılarını açıyor.

A9 III’ün Özellikleri:

Yeni α9 III, yeni geliştirilmiş, yaklaşık 24,6 etkin megapiksel CMOS görüntü sensörlü dünyanın ilk full frame global deklanşörü ile en yeni görüntü işleme motoru BIONZ XR ile birleştirilmiş dahili bir bellek ile donatılmıştır. Saniyede yaklaşık 120 kareye kadar AF/AE izleme hızıyla kararma olmadan Sürekli Çekim gerçekleştirir. Aynı zamanda, yeni α9 III, yüksek yoğunluklu odak düzlemi faz algılamalı AF ile donatılmıştır. İçindeki özel AI işleme birimi, Gerçek Zamanlı Tanıma AF özelliğini kullanarak çok çeşitli özneleri yüksek hassasiyetle tanır. 120 fps’ye kadar yüksek hız performansını son derece hassas özne tanıma performansıyla birleştirerek, çıplak gözle görülemeyen belirleyici sahneleri ve anları kolayca fotoğraflamayı mümkün kılar. α9 III’ün içindeki AI işlem birimi, doğru özne formu ve hareket tanıma özelliğiyle videoların yanı sıra fotoğrafları da destekleyerek, Gerçek Zamanlı Tanıma AF ve Gerçek Zamanlı İzleme sayesinde insan gözünü tanıma performansında önemli bir gelişme sağlarken, belirli bir kişinin gözlerini otomatik olarak tanır, izler ve odağa alır. α9 III, yüksek kaliteli görüntü işlemeye olanak tanıyan 8,0 duraklı optik, 5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme özelliğine sahiptir.

Geleneksel mekanik deklanşörlü görüntü sensörlerinin sınırlamaları, bu deklanşör hızı için geçerli olmayıp, maksimum 1/80000 saniye (sürekli çekim sırasında 1/16000 saniye) deklanşör hızına ulaşarak herhangi bir bozulma olmadan yüksek hızda çekim yapmanıza olanak tanır. HVL-F60RM2 ve HVL-F46RM (ayrı satılır) gibi uyumlu bir Sony flaş takıldığında, flaşı senkronize etmek ve 1/80000 saniyeye kadar tüm deklanşör hızlarında fotoğraf çekmek mümkündür. Önceden, kullanıcı deklanşörü flaşın senkronizasyon hızından daha yüksek bir hızda serbest bıraktığında ışık miktarı yüksek oranda düşerken, tam hızlı flaş senkronizasyonu işlevi sayesinde artık geleneksel teknolojiyle kolayca yakalanamayan sahnelerin fotoğrafını çekmek mümkün. Ayrıca, LED ışık altında fotoğraf veya video çekerken, Yüksek Frekanslı Titreşim işlevi, ekrandan bakarken deklanşör hızını hassasiyetle titreşim hızıyla eşleştirerek yüksek frekanslı titreşim sorunlarını önemli ölçüde azaltır.

α9 III içinde yer alan gecikmeli deklanşör mod seçenekleri sayesinde, kullanıcılar gecikmeli deklanşörü veya kadraj/izleme ekranını önceliklendirebilir. Yeni kurulan Ön Çekim işlevi, kullanıcının deklanşöre basmadan önce 1 saniyeye kadar geriye gidip anı kaydetmesini ve çekim sırasında Sürekli Çekim Hızı Artışı sağlarken, gelişmiş seri çekim dayanıklılığı, büyük bir arabellek sayesinde önemli anların güvenilir bir şekilde yakalanmasını sağlar; artırılmış genel sistem hızı ise tek bir sürekli 30 fps seri çekimde yaklaşık 390 Kaliteli JPEG görüntünün yakalanmasına olanak tanır.

Özelleştirilebilir odak alanları önceki S, M ve L boyutları yerine XS’den XL’ye kadar genişletilmiştir. Önceden Ayarlanmış Odak/Yakınlaştırma işlevi, bu ayarların gerektiğinde hızlıca hatırlanması için fotoğraf makinesinde hafızaya alınmasına olanak tanır. Mevcut beyaz dengeli çerçeve boyutuna ek olarak, kullanıcı artık gerektiğinde diğer boyutları da seçebilir ve böylelikle bir görüntü oluşturulduktan sonra ince beyaz dengesi ayarları yapılabilir. α9 III, AF-S modunda (ISO 100 eşdeğeri, F2.0 lens) EV-5 gibi düşük ışık seviyelerine kadar yüksek AF hassasiyeti elde etmek için en yeni AF algoritmaları, F22 seviyesinde sürekli çekim için AF takibi ve birden fazla ardışık görüntüyü yüksek kaliteli olarak birleştiren kompozit RAW çekim işlevi gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.

Bozulma olmadan gelişmiş video performansı

Global deklanşörlü görüntü sensörü, hareketsiz görüntülerin yanı sıra videolar için de bozulma olmadan görüntü ifadelerinin yakalanmasını sağlar. Örneğin, kullanıcı araba gibi hızlı hareket eden bir araçtan veya nesnelerden yakındaki manzaranın görüntülerini kolaylıkla çekebilir. Bu fotoğraf makinesi, Alpha serisinde kırpma yapmadan 4K 120p yüksek kare hızlı video kaydedebilen ilk fotoğraf makinesidir ve kullanıcının istediği görüş açısında çekim yapmasına olanak tanır. Buna ek olarak, 6K yüksek hızda örnekleme ile yüksek çözünürlüklü 4K 60p videolar çekilebilir.

α9 III, video üretiminde kullanılan VENICE dijital sinema kamerasının geliştirilmesiyle elde edilen S-Cinetone özelliği sayesinde, insan cildini ve nesneleri güzel bir şekilde öne çıkararak doğal vurgular yaratır. α9 III, zengin tonlama performansı ve S-Log3 dahil olmak üzere en yeni video performansıyla donatılmış olup, Log çekim modundayken kullanıcının favori içe aktarılmış taramalı tablosunu (LUT) yansıtabilir ve görüntüleyebilir. α9 III, video yaratıcıları için “Monitor & Control (İzleme & Kontrol)” mobil uygulamasıyla uyumludur.

Profesyoneller için kullanılabilirlik ve güvenilirlik

Sony, profesyonel fotoğrafçıların sesine kulak verip onların ihtiyaçlarını karşılayacak kullanılabilirlik ve güvenilirlik çözümü yarattı. Makinenin tutma yeri, telefoto lens kullanırken veya uzun süreler boyunca bile zorlanmayı önlemek için, kullanıcının avucunda kolayca tutulabilecek şekilde geliştirilmiş ve ergonomik olarak tasarlanmıştır.

VG-C5 dikey tutma yeri (ayrı satılır), yatay çekim yaparken de aynı kullanım kolaylığı ve çok yönlülüğü sunar; uzun çekimlerde rahatlık destek sağlar. Tutma yeri ve deklanşör düğmesi, ana fotoğraf makinesi gövdesiyle aynı tasarıma sahiptir ve fotoğraf makinesiyle aynı çalışabilirlik özellikleri sayesinde rahatsızlık hissetmeden görüntü çekmenize olanak sağlar. α9 III, dokunmatik 4 eksenli çok açılı LCD monitör ile donatılmıştır; böylelikle en yeni dokunmatik menüden faydalanarak sezgisel kullanım olanağına sahip olabilirsiniz. Elektronik kadraj, 9,44 milyon noktalı Quad XGA OLED kullanır ve α7R V ile aynı parlaklık ve yaklaşık 0,90 büyütme ile yüksek kaliteli görünürlük sağlar. Fotoğraf makinesinin ön tarafına yerleştirilen özel tuş ile, tutma yerine parmağınızı koyarak bu tuşa Özel Çekim Hızı Artış ayarını yapıp çok hızlı işlem sağlayacak sürekli çekim hızını değiştirebilirsiniz. Bu özellik, tüm ortamlarda çekim yaparken profesyonel fotoğrafçıları desteklemek üzere tasarlanmıştır.

Anında çekimi desteklemek için tasarlanan yüksek hızlı akış ve ölçeklenebilirlik

α9 III’ün yeni özellikleri arasında, kullanıcının yüksek hızlı sürekli çekim kullanarak çok sayıda görüntüyü verimli bir şekilde seçmesine olanak tanıyan geri oynatma görüntü filtresi ve görüntü oynatma sırasında bile kullanılabilen bir işlev menüsü yer alır. Her iki özellik de çekimden son fotoğrafa kadar profesyonel iş akışlarını güçlü bir şekilde destekler.

Kullanıcı, yüksek hızlı sürekli çekim yaparak çok sayıda görüntüyü verimli bir şekilde seçebilmek için artık geri oynatma sırasında işlev menüsünü kullanabilir. Kullanıcının görüntü yeniden oynatma sırasında koruma, akıllı telefona aktarım, FTP aktarımı vb. yapabilmesi için, “Geri Oynatma İşlev Menüsü” önceden ayarlanabilir. Kullanıcı, geri oynatma filtresiyle daraltılmış görüntüleri seçebilir ve bunları işlev menüsünden oynatarak belirli görüntülerin hızlı bir şekilde çıkarılmasını sağlayabilir. Fotoğraf makinesinin arkasında sesli notlar için özel bir mikrofon bulunur ve ağız yakınında bulunan dahili mikrofon gürültülü ortamlarda bile sesin net bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Kaydedilen ses verileri görüntülerle birlikte FTP aracılığıyla aktarılabilir. Fotoğraf makinesi, kullanıcının çeşitli ülkelerden haber kuruluşlarının yer aldığı uluslararası bir danışma organı olan Uluslararası Basın Telekomünikasyon Konseyi’nden (IPTC) 20 adede kadar ön ayar yapmasına da olanak tanır.

α9 III, α9 II’ye göre iki kata kadar daha hızlı veri aktarabilir. 5 GHz iletişim, FTP aracılığıyla anında aktarım yapması gereken haber ve spor çekimi yapanların yanı sıra stüdyo ortamları için maksimum hız ve kararlılık sunar. α9 III, fotoğraf ve videoların CFexpress Tip A kartların yanı sıra UHS-I ve UHS-II SD kartları destekleyen iki ortam girişi da dahil olmak üzere çeşitli yollarla bellek ortamına kaydedilmesine olanak tanır.