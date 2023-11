DJI Osmo Pocket 3

DJI, tek bir gövde 2 farklı ürünü birleştirdi. DJI, Osmo Pocket 2 de önemli güncellemeler yaparak Osmo Pocket 3’ü tasarladı ve gövdeye 2 inç döndürülebilir dokunmatik ekran ile birçok çarpıcı özellik ekledi. Özellikle yaratıcı içerik peşinde koşan ve her an hareket halinde olanların yanında taşıyabileceği cep boyutundaki Osmo Pocket 3, her ihtiyaca çözüm olabilecek ve içerik üreticilerin daha özgür çalışmalarına fırsat verecek özelliklerle donatıldı.

Osmo Pocket 3, zengin ayrıntılara sahip görüntüleme sağlayan güçlü bir 1 inç CMOS sensöre, hassas kontrol için sezgisel 2 inç dönebilen dokunmatik ekrana ve yatay ve dikey çekim arasında zahmetsizce geçiş yapma yeteneğine sahip. Çarpıcı 4K/120 fps video, üç eksenli mekanik sabitleme ve onu her hareketli an için mükemmel bir yol arkadaşı haline getiren bir dizi akıllı özellikle geldi.

Kompakt Tasarım, Etkileyici Görseller

Kompakt ve esnek Osmo Pocket 3, zorlu aydınlatma koşullarında bile benzersiz görüntü kalitesi sunan 1 inçlik CMOS sensöre sahip. 4K/120 fps’de çekim yapabilme özelliği sayesinde her an kusursuz bir netlikle yakalanabiliyor. Osmo Pocket 3’ün gece çekimleri, özel görüntü kalitesi optimizasyonu sayesinde düşük ışıklı sahnelere netlik ve özgün renklerle hayat veriyor. Kamera, her karede net ve parlak bir cilt sunmak için farklı cilt tonlarına göre pozlamaya ince ayar yapıyor. Profesyonel düzeyde yaratımlar için Osmo Pocket 3, manzaraları olağanüstü ayrıntılarla kaydeden, doğru renkler ve canlı vurgular sunan 10 bit D-Log M ve 10 bit HLG renk modları sunuyor. 10 bit D-Log M ile bir milyara kadar renge ulaşılabiliyor ve her çekimde zengin ayrıntılar deneyimlenebiliyor; 10 bit HLG HDR kayıt ise HDR özellikli ekipmanlarda çarpıcı görseller için daha yüksek bir dinamik aralık sağlıyor.

Akıllı Özellikler…

Osmo Pocket 3, yaratıcı çıktılarınızı artıracak bir dizi akıllı özellik sunuyor. 2 inçlik tam renkli OLED dönebilen dokunmatik ekranı, parmaklarınızın ucunda zahmetsiz kontrol sunuyor. Tam piksel hızlı odaklama, hızlı hareket eden nesnelerde bile keskin odaklama sağlıyor ve sorunsuz canlı yayın ve ürün gösterimi için ‘Ürün Sergileme’ modu yer alıyor. Osmo Pocket 3, üç eksenli mekanik stabilizasyonuyla dinamik kamera hareketleri sırasında bile sabit görüntüler sağlıyor.

16 dakikada hızlı şarj…

ActiveTrack 6.0, sinema düzeyinde çekimler için Otomatik Yüz Algılama ve Dinamik Çerçeveleme dahil olmak üzere birden fazla takip modu alternatifi yer alıyor. Yerleşik üç mikrofon dizisi rüzgar gürültüsünü azaltıyor ve çok yönlü stereo ses yakalayarak etkileyici bir ses sağlıyor. DJI Mic 2 uyumluluğu, vlog’lar, röportajlar ve canlı yayınlar için çift kişilik kayıt olanağı veriyor. Glamour Effects 2.0 kişiselleştirilmiş güzellik seçenekleri eklerken Osmo Pocket 3’ün otomatik eksen kilitleri gimbal’i saklama konumunda sabitliyor. Osmo Pocket 3, yalnızca 16 dakikada yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Tam olarak şarj edildiğinde, 116 dakikaya kadar 4K/60 fps çekim veya 166 dakikaya kadar 1080p/24 fps çekim kaydediyor.

Yaratıcı Modlar

Osmo Pocket 3, yüksek çözünürlüklü canlı yayın da dahil olmak üzere her senaryoya uyum sağlayabilen, çevrimiçi toplantılar ve görüntülü sohbetler için web kamerası işlevi görebilen çok yönlü bir yaratıcı araç. Yerleşik zaman kodu işlevi, post prodüksiyonu kolaylaştırarak çekimlerinizin profesyonel düzeyde düzenleme ve hikâye anlatımı için farklı kameralar arasında sorunsuz bir şekilde senkronize edilmesini sağlıyor.

Osmo Pocket 3 ayrıca çeşitli yaratıcı modlar ve özellikler sunuyor. Tek elle 180° düzgün kamera hareketleri elde etmek için SpinShot, Gün doğumundan şehir trafiğine kadar zamanın muhteşem ve gerçeküstü akışını yakalamak için Motionlapse, 4x’e kadar dijital yakınlaştırma, geniş manzaralara tek karede tüm ayrıntısıyla yer vermek Panorama özellikleri Osmo Pocket 3’ü daha da fonksiyonel hale getiriyor.