ASUS ProArt Display PA34VCNV Kavisli Profesyonel Monitör

ASUS ProArt Display PA34VCNV, profesyonel video editörleri, fotoğrafçılar, tasarımcılar için tasarlanan 34 inç ekran ve 21:9 ultra geniş en-boy oranına sahip kavisli bir monitör.

Advertorial

ASUS ProArt Display PA34VCNV, profesyonel video editörleri, fotoğrafçılar, tasarımcılar için tasarlanan 34 inç ekran ve 21:9 ultra geniş en-boy oranına sahip kavisli bir monitör. Calman Verified sertifikalı bu monitör, %100 sRGB / Rec.709 geniş renk gamı kapsamasına sahiptir ve üstün renk doğruluğu için Delta E < 2 olacak şekilde fabrikada kalibre edilmiştir. Daha fazla rahatlık için kararlı internet bağlantısı ve USB-C bağlantı noktası, video ve veri aktarımları sunarken 96 watt’lık güç dağıtımı içerik üreticileri için tek kablolu bağlantı istasyonu çözümü sağlar.

Ultra Geniş Sürükleyici Ekran

Full HD ekranlardan 2,5 kat daha yüksek olan 3440×1440 çözünürlük sayesinde hiç olmadığı kadar net ve detaylı görüntülerin yanı sıra birden fazla işle uğraşırken daha fazla pencere alanı elde edersiniz. 3800R kavisli panel, çalışırken daha rahat bir kullanım ortaya koymak için ekrandaki her noktanın gözlerinize eşit mesafede olmasını sağlar.

Gerçekçi Renklerin Tadını Çıkarın

PA34VCNV, %100 sRGB / Rec.709 kapsamasıyla endüstri renk standartlarının ötesine geçer. 10-bit renk derinliği, 1,07 milyardan fazla ekran rengi üreterek fotoğraflardaki en ince detayları ön plana çıkarır.

Sektör Lideri Renk Doğruluğu

Her bir ProArt ekran, sektör lideri renk doğruluğu sağlamak için üç ölçekli yeni bir yöntem kullanılarak fabrikada önceden kalibre edildi. Ekran, ASUS’un gelişmiş gri ölçek takip teknolojisi kullanılarak sıkı testlerden geçirildi. Bu sayede çok daha akıcı renk geçişleri, daha iyi homojenlik ve renk doğruluğuyla Delta E < 2 seviyesinde renk farkı garantilendi.

Anında Gerçek Renkler

Renk tonlarının büyük önem taşıdığı işlerde çalışanlar, tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem verir. Her bir PA34VCNV, Calman Verified sertifikasına sahiptir ve sıkı testlerden geçirilir. Bu sayede, yüksek renk doğruluğu ve içerik üretimi için daha hassas renk geçişleri sağlanır.

Hızlı Renk Gamı Ayarı

ASUS’a özgü ProArt Preset farklı ihtiyaçları karşılamak için birden fazla renk modu barındırır. DICOM Part 14 standardına uyumlu olan PA34VCNV, ton geçişlerinin kusursuz olmasını ve gri tonlu gölgelerin doğru ayırt edilmesini sağlar.

Her Şeyi Yapabilen USB-C

Dahili USB-C bağlantı noktası, yüksek hızlı veri aktarımları, DisplayPort bağlantısı ve tek bir USB-C kablosu üzerinden laptop’ları ve diğer cihazları şarj etmek için 96 watt güç dağıtımı sağlar. PA34VCNV, USB merkezi olarak da kullanılabilir. Monitörün USB bağlantı noktasına takılı olan tüm cihazlar diğer bağlı cihazlara erişim elde eder.

Kapsamlı Bağlantılar

ProArt ekran, USB-C bağlantısına ek olarak HDMI®, DisplayPort™ (papatya dizilimi desteğiyle), USB Type-A ve fazladan USB-C aşağı akış bağlantı noktasıyla çeşitli cihazlara uyumluluk sağlar. DisplayPort, kullanıcıların tek video kaynağıyla birden fazla monitör bağlamalarını sağlayarak verimliliği artırır. PA34VCNV, bağlı cihazlara kararlı internet bağlantısı sunarken alandan tasarruf etmek ve kullanım kolaylığı için RJ45 Ethernet bağlantı noktası barındırır. Cihazda, kulaklık jak girişi için geçişli bağlantı da mevcut.

Ergonomik Stant

Her bir ProArt ekran, rahat izleme deneyimi için eğme, döndürme ve yükseklik ayarlarına sahip. Ayrıca hızla çıkarılabilen bu stant, ekranı entegre VESA duvar montajı parçasına vida gerektirmeden saniyeler içinde yerleştirme imkanı sunar.

Ücretsiz Adobe Creative Cloud Aboneliği

Adobe ürünleri birçok sektörde yaratıcı işlerin temelinde yer alıyor. ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak ünlü Creative Cloud uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. ASUS ProArt monitör satın alan kullanıcılar, üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğini (238,47 ABD doları değerinde) de hediye olarak alıyor. Bu paket ile aralarında Photoshop, Premiere Pro ve After Effects’in de dahil olduğu 20’den fazla uygulama ve 100 GB bulut depolama alanı sunuluyor. Creative Cloud aboneliği yeni veya mevcut hesaplarda kullanılabiliyor. Abonelik kayıt sitesinden başlatılıyor. Üyeliği başlatma süresi 31 Ağustos 2025’te sona eriyor. Daha fazla bilgi için https://www.asus.com/content/asus-offers-adobe-creative-cloud/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

ASUS ProArt Display PA34VCNV hakkında detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/tr/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa34vcnv/