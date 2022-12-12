ViewSonic ColorPro VP2786-4K

ViewSonic tarafından fotoğrafçıların, illüstratörlerin ve çeşitli sanatçıların görsel çalışmaları için tasarlanan ColorPro serisine yenilikçi bir monitör daha katıldı.

Dünyanın önde gelen görsel çözüm sağlayıcısı ViewSonic, ColorPro serisine yeni bir ürün daha ekledi. iF Tasarım Ödülü 2021, Good Design Ödülü 2021 ve “En Akıllı Tasarım + Teknoloji İşbirliği” kategorisinde Wallpaper Akıllı Alan Ödülü 2021’in sahibi olan ColorPro VP2786-4K, yüzde 100 Adobe RGB renk gamıyla tüm dijital ve basılı ortamda gerçeğe en yakın rengi üretiyor.

Global baskı endüstrisindeki en önemli kuruluşlardan olan Fogra tarafından “A Sınıfı ekran provası monitörü” olarak tanımlanan ve G7 Metodu sertifikası da bulunan monitörde görüntülenen çalışma ile son baskı arasında “en yüksek kalitede eşleşme” sağlanıyor. Baskı kalitesi ve renk doğruluğunda endüstri lideri olan ColorPro VP2786-4K ile tasarımlar, en gerçek formlarında çoğaltılabiliyor.

Renk kalibrasyonu hiç bu kadar kolay olmamıştı

Dünyanın parmak ucu renk kontrolüne sahip ilk profesyonel monitörü olan ColorPro VP2786-4K’da hizalama ve denge için geliştirilen “tıklama ve döndürme çarkı” ColorPro Wheel, monitörde çalışan kişiye kendi elinin uzantısı hissi veriyor. Kullanıcıların OSD ayarlarını yalnızca kadranı çevirerek yapabilmelerine olanak tanıyan çark, ekranı kalibre etmeyi ve iş akışı üzerindeki tam kontrolü sağlıyor.

Sanatçı ve profesyonellere sınırsız performans deneyimi

VP2786-4K monitör, kullanıcılara Pantone’un renk kütüphanesinden otomatik renk kombinasyonları öneren yepyeni ColorPro Sense yazılımı sayesinde ekrandan kâğıt üstüne net bir renk geçişi sağlanıyor. Böylece isim kartlarından kırtasiye malzemelerine, ambalajlardan ilanlara kadar tüm baskılarda mükemmel çıktılar elde ediliyor. Adobe ve Capture One düzenleme yazılımına entegre erişimle de donanım ve yazılım kombinasyonu kullanıcılarla buluşuyor.

Üst düzey hassasiyet

Sinema sınıfı yüzde 98 DCI-P3 renk alanı, üzerinde oynamak için geniş renk yelpazesi özelliği taşıyor. Kullanıcılar, 10 bitlik gerçek renk derinliği ile 1 milyardan fazla rengi kullanma şansı yakalıyor.

Karanlık oda moduna ihtiyaç olduğunda ortam ışığını ve parlamayı hızla ortadan kaldıran çıkarılabilir manyetik başlık, çalışma alanında gölge yaratarak daha iyi bir odaklanma sağlıyor. Dahili arka plan ışığı Backstage Light ise karanlık oda koşullarını aydınlatıyor. Beyaz, sıcak beyaz ve sarı ışık modlarıyla aydınlatma, istenilen zamanda değiştirilebiliyor.