İnceleme: BenQ PD2706U / 27” 4K Tasarımcı Monitörü

Advertorial

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bir fotoğrafçı için kullandığı fotoğraf makineleri her zaman çok önemli olmuştur. Ancak çekilen fotoğrafların görüntü kalitesini etkileyen en önemli ekipman belki de objektiflerdir. Fotoğraf makinesini çok önemseyip, ciddi paralar harcayarak satın alan pek çok kişi, iş objektiflere geldiğinde aynı özeni göstermeyebilir. Hatta “ucuza” kaçma kolaylığına gidebilir. Oldukça iyi bir fotoğraf makinesinin önüne aynı kaliteyi yansıtmayacak basit bir objektif takıldığında sonuç hayal kırıklığı olacaktır. Peki, bu yanılgıyı başka nerede yapıyoruz biliyor musunuz? Monitör seçiminde…

Kaliteli makineler, objektifler, pahalı ekipmanlar aldıktan sonra çekilen fotoğraf ve videoları basit notebook ekranlarında veya uygun olmayan monitörlerde düzenlemeye çalışıyoruz. Görüntüleri iyileştirdiğimizi düşünürken esasında çok daha kötü hale getirebiliyoruz. Bu yüzden yıllardır monitör konusuna ayrı bir önem vermeye çalışıyorum. Özetle şunu söylüyorum; yaptığınız işe uygun ekipman seçimi, profesyonel sonuçların alınmasını sağlayacaktır.

Yaratıcı profesyoneller için…

Dünyanın en önemli monitör markalarından biri olan BenQ, tasarımcılar ve fotoğrafçılar için profesyonel monitörler geliştiriyor. Bugün sizlere kısa bir süre önce inceleme fırsatı bulduğum, 27 inçlik BenQ PD2706U 4K monitörden biraz bahsetmek istiyorum. BenQ tarafından tasarlanmış olan 27 inçlik bu monitör yaratıcı profesyoneller için geliştirilmiş.

IPS panel kullanılan bu model, 3840×2160 piksel çözünürlük ve 350 nit parlaklık değeri sunuyor. Ekranın en-boy oranı 16:9. Parlama önleyici özel bir kaplama bulunan ekran, HDR10 desteği ve 178 derecelik izleme açısına sahip. Ekran yenileme hızı 60Hz ve gecikme süresi 5ms. Bu modelde 2.5W’lık 2 adet hoparlör bulunuyor. Sonuçta aldığımız bir monitörü eğlence ve izleme amaçlı da kullanabiliriz. Bu modelde kullanılan hoparlörler ve ses çıkışı gayet yeterli diyebilirim.

BenQ Hotkey Puck G2

BenQ PD2706U, bağlantı seçenekleri konusunda da bir hayli zengin. Arka kısımda 2 adet USB 3.2, USB tip B, Hotkey puck portu, DisplatPort, HDMI 2.0 ve USB-C portları bulunuyor. Monitörün kolay erişilen yan kısmında ise USB-C, USB 3.2 ve kulaklık jakı yer alıyor.

Monitör, tercih ettiğiniz görüntüleme pozisyonuna göre dönme, eğim, yükseklik ayarını kolayca yapabilmenizi sağlayan ayarlanabilir bir stand ile birlikte geliyor. Böylece farklı seviyelerde ergonomik bir çalışma ortamı sağlanmış oluyor. Ayrıca istenirse VESA bağlantısı ile duvara ya da başka ayaklara da bağlanabiliyor.

BenQ’nun bu modeliyle birlikte çok kullanışlı bir hotkey puckta geliyor. BenQ Hotkey Puck G2, kullanıcılara en çok kullandıkları işlevleri özelleştirme ve bunlara erişme esnekliği sunuyor. Parlaklık, kontrast ya da ses ayarına erişmek için kullanılabiliyor. Ayrıca üç işlev tuşunu kullanarak özellik setlerine kısayollar da atanabiliyor. Döndürme tuşu, kullanıcıların ayarlara özel kısayollar atamasına da olanak tanıyor. Monitörle gelen bu yardımcı ekipmanı ben çok sevdim. Verimli kullanıldığında çok işe yaradığını söylemeliyim.

BenQ AQ Color Teknolojisi

Bu tarz bir monitör için ekran boyutu, çözünürlük, panel teknolojisi, görüntü kalitesi, ergonomi, tasarım, bağlantı seçenekleri, uyumluluk ve teknolojik yenilikler tabi ki çok önemli. Ancak BenQ PD2706U tasarımcı monitörü için anlatabileceğimiz önemli başka noktalar da var. Bu modelde renk doğruluğu ve geniş renk gamı için farklı işbirliklerine gidilmiş ve titiz bir çalışma ortaya konmuş.

BenQ AQ Color Teknolojisi, endüstri standartlarında detayları ve doğruluğu garanti ediyor. Monitörler fabrikada ekran kalibrasyonundan geçiriliyor. Hatta kutu içerisinde fabrika kalibrasyon raporu da geliyor. Böylece monitörü kutudan çıkardığınız anda sorunsuz bir çalışma ortamına kavuşmuş oluyorsunuz.

Bu model, 10-bit renk derinliğini destekliyor ve %99 sRGB, %99 Rec.709, %95 DCI-P3 renk alanlarını kapsıyor. Delta E renk doğruluğu değeri ise 3’ün altında… İşte bu sayede tasarımlarınız için doğru ve canlı renkleri elde edebilirsiniz.

Renk onay sertifikaları

PD2706U, yaratıcı profesyoneller için birçok üst düzey sertifikaya da sahip. Calman ve Solidworks bu onaylı sertifikalardan ikisi. BenQ’nun 2015’ten bu yana fotoğrafçılar, video editörleri, tasarımcılar, özellikle de Mac cihazlarda çalışan profesyoneller için renk tutarlılığını sağlamak için Pantone ile yakından çalıştığını biliyoruz. Bu monitörde, renk doğruluğu için Pantone, gerçek cilt tonları için de Pantone SkinTone onayları bulunuyor. Bu açıdan da tasarımcılar ve diğer profesyoneller için güvenilir bir monitör haline geliyor. Burada Pantone sertifikalarından ve neden bunun önemli olduğundan bir parantez açarak kısaca bahsetmek istiyorum.

Pantone Eşleştirme Sistemi, tutarlı tonları garantilemek için rengi standartlaştırır. Bu, renkleri eşleştirirken tahmin yürütmeyi ortadan kaldırır ki bu kritik derecede önemlidir. Ayrıca, Pantone Yılın Rengi her duyurulduğunda tasarım trendlerini etkiler. Ancak, çoğu insan Pantone’u kağıt, plastik veya kumaştan yapılmış ürünlerle ilişkilendirir.

Peki, BenQ gibi bir monitör markası neden Pantone ile işbirliği yapıyor? Esasında bu sorunun cevabı basittir. Dijital çağda, renk anahtardır. Çoğu tasarım ve renk odaklı yaratıcılık bir ekranda başlar. Bu nedenle BenQ, Pantone Onaylı sertifikaları alan ilk ekran üreticisidir. Bu monitörü satın alanlar dijital olarak mobil renk tutarlılığı için bir yıllık ücretsiz Pantone Connect Premium’a da üye olabilirler.

90W’lık USB-C girişi

PD2706U, video ve veri iletimini destekleyen 90W’lık bir USB-C bağlantı noktasına sahip. Ayrıca güç dağıtımı sağlayarak, monitöre bağlıyken uyumlu cihazları şarj da edebilirsiniz. Böylece masalarda ve masa altlarında yaşanan kablo karmaşasını biraz azaltabilirsiniz.

Özel tasarım modları

Monitörde özel tasarımcı modları da yer alıyor. Yaptığınız işe en uygun modu seçebilir ya da kendinize özel bir ayar yapabilirsiniz. Hazır ayarlardan CAD/CAM modu, teknik çizimlerde çizgilerin ve şekillerin kontrastını yükseltir. Animasyon modu, parlak bölgeleri aşırı pozlamadan karanlık alanların netliğini artırır. Karanlık oda modu, karanlık ortamlarda çalışmak için görüntü parlaklığını ve kontrastını ayarlar. Epaper modu ise dijital yayınları rahatça okumak ve düzenlemek için e-kitap görüntüsünü simüle eder.

Tabi ekrana bu kadar baktıktan sonra monitörün göz sağlımız için ne yapacağını da merak ediyor insan… PD2706U, BenQ’nun Göz Bakımı teknolojisini içeriyor. Titremeyen arka aydınlatma ve düşük mavi ışık modu gibi özellikler, göz yorgunluğunu azaltır ve daha rahat bir görüntüleme deneyimi sunar.

MAC kullanıcıları…

Monitörünüzde görüntülenen renk gamı, dizüstü bilgisayarınızınkinden farklı olabilir. Senkronize etmek karmaşık bir süreç gerektirebilir. ICCsync, monitörler ve dizüstü bilgisayarlar arasındaki renk gamını doğru renklerle anında eşleştirir. Bu monitör özellikle MAC kullanıcıları için de pek çok kolaylık sunuyor. BenQ ICCsync, önceden kalibre edilmiş ICC profillerini Mac’inize otomatik ve hızlıca eşleştirebilir.

BenQ Display Pilot yazılımı tasarım işini daha rahat ve esnek hale getirmek için destek araçları sunarak iş akışlarını basitleştirir. Bu yazılım, renk modları atamadan ICC senkronizasyona, masaüstünü bölmekten klavye kısayol oluşturmaya kadar pek çok kullanışlı ayar yapabilir.

Datacolor Spyder X2 Elite Ekran Kalibrasyon Cihazı

Bu monitörle birlikte bir süredir merak ettiğim Datacolor ekran kalibrasyon cihazını da deneme fırsatı buldum. Bildiğiniz gibi bu tür profesyonel ekranlara farklı ışık şartlarında çalışırken ya da belirli bir süre sonra tekrar kalibrasyon yapılması gerekiyor. İşte Datacolor’un bu Spyder X2 Elite modeli hassas ekran kalibrasyonunu kısa bir sürede yapabiliyor.

BenQ monitörleri ve Datacolor ürünlerini Türkiye yetkili satıcısı OktoStore’un web sitesinde bulabilirsiniz. Hatta Karaköy’deki mağazalarına giderek daha detaylı bilgi alabilir ve deneyimleyebilirsiniz.

Sonuç olarak BenQ PD2706U, tasarımcılar, grafikerler, fotoğrafçılar ve video editörleri için renk doğruluğu, kullanışlı arayüz, ergonomik esneklik ve geniş bağlantı seçenekleri sunan yüksek çözünürlüklü bir monitör olarak öne çıkıyor.

BenQ PD2706U Monitör:

https://www.oktostore.com/benq-pd2706u-27-4k-uhd-p3-displayhdr-400-usb-type-c-tasarim-monitoru

DataColor ürünleri:

https://www.oktostore.com/datacolor

BenQ PD2706U incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.