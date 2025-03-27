İnceleme: vivo V50 serisi

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Vivo, kısa bir süre yeni V50 Serisinde yer alan V50 ve V50 Lite modellerini kullanıcılarla buluşturdu. Biz de bu yeni serideki iki telefonu sizler için inceleme fırsatı bulduk. Orta segmentte yer alan bu modeller kullanıcıların farklı beklentilerini karşılayacak gelişmiş özelliklere sahip.

Öncelikle fiyat olarak daha uygun V50 Lite modelinden kısaca bahsedip, Zeiss işbirliği ile tasarlanan kameraları ile portre fotoğrafçılıkta yeni dinamikler yakalayan V50’ye yakından bakalım istiyorum.

vivo V50 Lite

V50 Lite bu serinin uygun fiyatlı ve güçlü özellikleri olan bir modeli. Bu telefonu özellikle gençlerin çok seveceğine eminim. Gün boyu ellerinden düşürmedikleri için bu telefonun uzun pil ömrü tam onların ihtiyacını karşılayacaktır. Ancak telefonlar artık hangi yaşta olursak olalım hayatımızın odağında bir kontrol merkezi olarak çalışıyor. Bankacılıktan ödemelere, alışverişten iş yapış şekillerimize kadar her şeyi telefonumuz üzerinden kontrol ediyoruz. Bu yüzden az önce söylediğim gibi uzun pil ömrünün yanında hızlı şarj imkanı da önemli… V50 Lite 6500mAh’lik pil gücüne sahip. 90W’lık hızlı şarj ile dakikalar içerisinde pili %50 şarj edebilirsiniz. Telefonun sıfırdan tam şarj süresi ise 1 saatin altında…

Kullanıcılar bir telefon aldıklarında bunu uzun yıllar kullanmak istiyor. Pil konusu bu yüzden de önem kazanıyor. vivo bu yeni telefonunda 4 yıl pil garantisi veriyor. 4 yıl içerisinde pil sağlığı yüzde 80’nin altına düşerse piliniz ücretsiz olarak değiştiriliyor. Ayrıca vivo, 5 adet büyük Android ve 5 adet güvenlik güncellemesini de garanti ediyor.

V50 Lite, Snapdragon 685 işlemci ile geliyor. 8GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunuyor. Telefon, Android 15 tabanlı vivo’nun FuntouchOS 15 arayüz sistemiyle çalışıyor. V50 Lite’nın 6,77 inçlik AMOLED ekranı 2392 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip. Böylece izleme ve akıcılık anlamında gayet kullanışlı bir çözüm sunuyor. İşe yarayacak ilginç bir özelliği daha var bu modelin… Yüzde 400 ses seviyesi sayesinde standart bir telefonun 4 katı kadar ses seviyesini arttırabiliyorsunuz. Bu özellik hem eğlence hem de farklı etkinliklerde oldukça işe yarayacaktır.

V50 Lite, toza ve suya dayanıklılık için IP65 sertifikasına sahip. Ayrıca düşme ve çarpmalara karşı da pek çok testten geçirilmiş. Bu modelde son olarak kameralarından da biraz bahsedelim. Telefonun ana kamerası 50MP’lik çözünürlüğe ve Sony görüntü sensörüne sahip. Ana kameranın altında bir de 8MP’lik ultra geniş açı bulunuyor. Onun da altında star ışığı konumlandırılmış. Güzel selfie’ler çekebileceğiniz ön kamera ise 32MP’lik çözünürlük ile geliyor.

vivo V50

Şimdi gelin Zeiss kameraları ile dikkkat çeken vivo V50’yi biraz konuşalım. Bu modelde Zeiss işbirliği ile geliştirilen kameralar ve portre özelinde eklenen geliştirmeler bambaşka bir boyuta ulaşmış. Hatta vivo bu telefonu “portre odaklı akıllı telefon” olarak lanse ediyor. vivo ve Zeiss tarafından ortak geliştirilen Görüntüleme Sistemi ile güçlendirilen V50’nin önce kameralarına bakalım.

3 adet Zeiss Kamera

Bu modelde 3 tane 50MP’lik Zeiss kamera yer alıyor. İkisi arkada biri de ön kamera olarak konumlandırılmış. Arka kısımda yer alan dairesel kamera bölümünde altta 50MP’lik Zeiss ana kamera bulunuyor. Optik görüntü sabitleyici bulunan bu kameranın sensörü 1/1.55 inç büyüklüğünde. 23mm odak uzaklığı sunan 6 elemanlı lens f/1.88 diyafram değerine sahip. Daha doğal ve gerçekçi renkler sunabilen bu yeni kamera, iyi bir optik görüntü sabitleyici performansı ile elde yapılan çekimlerde titreşimleri ortadan kaldırıyor. Hatta uzun pozlama gece çekimlerinde de profesyonel bir sonuç veriyor.

Ana kameranın üzerinde 50MP’lik Zeiss ultra geniş açılı kamera yer alıyor. 15mm odak uzaklığına ve f/2 diyafram değerine sahip olan kameranın sensör boyutu 1/2.76 inç.

Ön tarafta da yine 50MP’lik Zeiss selfie kamerasına yer verilmiş. V50’de güncellenen ön kamera 3 temel standardı karşılıyor: Net grup fotoğrafları, düşük geometrik bozulma ve arkadan gelen ışıklı ortamlarda yani ters ışıkta daha belirgin ve parlak yüzler… Bildiğiniz gibi pek çok kişi artık selfie çekimlerini çok önemsiyor. O yüzden V50 ile çekilen bu tarz işler hatıra fotoğraflarının ötesine geçiyor. Ön kamerada selfie çekerken alan derinliği, güzellik ve makyaj ayarları ile yine bazı efektler seçilebiliyor.

AI Star Işığı da yenilendi!

V50’nin arka kameraların hemen altında AI Star Işığı yer alıyor. Yapılan geliştirmelerle bu ışıkla çekilen fotoğraflarda yumuşak ve parlak tonlar elde ediliyor. Ayrıca vivo’nun yeni nesil sanal aydınlatma teknolojisi AI Star Işığı Portre 2.0 da kullanılıyor. Yapay zekâ destekli algoritmalar ve ultra-yumuşak dolgu ışığı ile stüdyo kalitesinde, doğal ve atmosferik bir aydınlatma sağlanıyor.

İki yeni sinematik portre ışık stili, Rembrandt Aydınlatma ve Kelebek Aydınlatma, portrelerinizi daha da geliştiriyor. Rembrandt Aydınlatma, hafif yan dolgu ışığıyla dramatik ve üç boyutlu bir etki yaratırken Kelebek Aydınlatma yüz hatlarını vurgulayarak daha çekici bir görünüm sağlıyor. Kameraların altında yer alan bu ışığın renk sıcaklığı parlaklık değeri de ayarlanabiliyor.

Zengin Çekim Modları

V50 ana kamera modları arasında Fotoğraf, Portre, Gece, Video, Mikro Film, Yüksek çözünürlük, Panoramik, Ultra HD Belge, Yavaş Çekim, Zaman Atlama, Süper Ay, Astro, Pro, Anlık Görüntü, Yiyecek, Çift Görünüm ve Canlı Fotoğraf yer alıyor. Portre modu tabi ki V50’nin en iddialı olduğu alan…

Çok Odaklı Portre Modu

Zeiss Çok Odaklı Portre özelliğine sahip olan bu model, 23 mm, 35 mm ve 50 mm odak uzaklıkları sunuyor. Her odak uzaklığı, yedi ikonik Zeiss tarzı bokeh efektiyle eşleştirilmiş. Bu bokeh tarzları Zeiss’ın ünlü objektif serilerinden ve optik tarzından esinlenerek oluşturulmuş. Profesyonel seviyede renk düzenlemesiyle özgün bir görünüm sunan bu etkileri görebilmek için uygun arka planlar seçmek ve derinlik vermek yerinde olacaktır.

Film Kamera Modu

Film Kamera Modu, analog film dokularını ve estetiğini taklit ederek görüntülere nostaljik bir hava katıyor. Film kamera fotoğraf modunda en alttaki ok tuşuna basarak açılabiliyor. Burada kullanılan fotoğraf çerçeveleri ve farklı filigran seçeneklerini çok beğendim. Bu özel modu fotoğraf severlerin de seveceğini düşünüyorum. Sonuç olarak baktığımız zaman V50 modelindeki optik ve yazılımsal Zeiss dokunuşları görüntü kalitesini orta segment bir telefon modeli için oldukça yukarıya çıkarıyor.

Daha iyi portreler için birkaç ipucu…

Ancak mobil fotoğrafçılıkta donanım ve yazılım tabanlı geliştirmeler çok önemli olsa da daha iyi portreler için birkaç basit kuralı hatırlamakta fayda var.

* Doğal ışık kullanımı portre fotoğraflarınızın daha yumuşak ve cilt tonlarının daha doğal görünmesini sağlayacaktır.

* Bir portre çekerken arka planda dikkat dağıtan unsurlardan kaçınmanız gerekir. Basit ve temiz bir arka plan, öznenin öne çıkmasına yardımcı olur.

* Daha iyi portreler için telefonunuzun portre modunu kullanarak, yüz ve gözler gibi ana odak noktalarına netlik yapabilirsiniz.

* Üçte bir kuralı gibi temel kompozisyon kuralları, fotoğrafınıza profesyonel bir görünüm kazandırır bunu unutmayın.

* Farklı açılardan çekim yaparak portresini çektiğiniz kişinin en iyi ifadesini ve görünümü yakalayabilirsiniz.

* V50’nin Zeiss bokeh etkisi, optik görüntü sabitleme özelliği ve arka plan bulanıklığının ayarlanabilmesi portre fotoğraflarının gücünü artıracak etkenlerdir.

Yapay Zeka Dokunuşları…

Ayrıca, yaratıcılığı artıran birçok yenilikçi özellikte sunuluyor bu modelde. Örneğin AI Görüntü Stüdyo; AI Fotoğraf İyileştirme ve tek dokunuşla yapay zekâ destekli istenmeyen nesne kaldırma imkânı sağlayan AI Silme 2.0 gibi düzenleme özellikleri de kullanılabiliyor. Kamera konusunu kapatırken son olarak V50’nin video kabiliyetlerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. V50, 1080p’de 30 ve 60fps, 4K’da ise sadece 30fps video kaydı yapabiliyor. Elde video kaydı yaparken akıcılık ve görüntü sabitleyici kabiliyetleri de oldukça iyi…

Zarif ve Estetik Tasarım

Görüntüleme yeteneklerinin ötesinde, V50 şık ve estetik bir tasarıma sahip. Telefon, Titanyum Grisi ve Uzay Mavisi renk seçenekleri ile satışa sunuldu. V50’yi elinize aldığınızda hafif yapısı ve zarif hatları hemen dikkatinizi çekecektir. Gri olan 189 gram, mavi olan ise 199 gram ağırlığa sahip. Bize teste gelen mavi renkliydi. Arka kaplamada üç boyutlu bir derinlik etkisi veren çok özel bir tasarıma yer verilmiş. Bence bu rengi satın alacaksanız sadece şeffaf kılıf ile kullanmalısınız. Yok, ben şeffaf olmayan kılıfla kullanırım diyorsanız o zaman gri rengi tercih edebilirsiniz. Telefonu elinize alır almaz kavisli yapısı, rahat ve elinize tam oturan bir kavrama sunuyor. Büyüklük ve tutuş açısından tek elle de kolayca kullanılabilir.

Dört Kavisli AMOLED Ekran

Dört kavisli AMOLED ekran boyutu 6.77 inç. 2392×1080 piksel çözünürlük, 120Hz dinamik ekran yenileme hızı, HDR10+ desteği, SGS düşük mavi ışık sertifikası ve en yüksek 1300 nit parlaklık değeri sunan V50, ince yapısına rağmen büyük bir pil gücüne sahip.

6000mAh’lik BlueVolt pil ile desteklenen V50, uzun oyun seansları, izlemeler, fotoğraf çekimleri ve gün boyu yapacağınız diğer aktiviteler için size aradığınız kullanım süresini sunuyor. 90W FlashCharge teknolojisi sayesinde V50, yalnızca yüzde 1 şarj seviyesinden 10 dakikalık şarjla 6 saate kadar kesintisiz konuşma süresi sunabiliyor. Performansı daha da optimize etmek için AI Uyku Modu gece boyunca güç tüketimini en aza indirirken Akıllı Şarj Motoru kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayarak pilin uzun ömürlü olmasını sağlıyor ve dört yıl sonra bile güvenilir performans sunuyor.

IP68 ve IP69 Sertifikaları var

V50, IP68 ve IP69 Suya ve Toza Dayanıklılık sertifikalarına sahip. Böylece en zorlu ortamlarda bile sorunsuz kullanabilirsiniz. V50’nin dayanıklılık testlerinde de pek çok zorlu deneme yapılmış. Sonuç olarak ortaya dayanıklılığı ve düşme direnci artırılmış bir telefon çıkmış. Telefonun kamerası, tasarımı, pilinden falan bahsettik ancak bir de V50’ye güç veren işlemci yapısı var.

Amiral Gemisi Düzeyinde Performans

Bu modelde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Mobil Platformu yer alıyor. CPU ve GPU gücünde iyileştirmeler sağlanarak amiral gemisi düzeyinde performans sunuluyor. V50’de 12GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunuyor. İstenirse RAM miktarı 12GB genişletilebiliyor. Sonucunda daha hızlı performans ve daha akıcı çoklu görev deneyimi sunularak yoğun kullanımda bile kesintisiz deneyim mümkün hale geliyor.

Sonuç olarak Zeiss kameraları ile dikkat çeken vivo V50, zarif tasarımı, sağlam yapısı, güçlü donanım özellikleri ve uzun pil ömrü ile yıllarca kullanabileceğiniz bir akıllı telefon modeli olmuş.