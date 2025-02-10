İnceleme: GMKtec G5 Mini PC

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Bu yazımızda mini PC pazarında adından sıkça söz ettiren GMKtec firmasının G5 modeline yakından bakacağız.

GMKtec G5 Mini PC, Intel N97 işlemciye sahip acayip küçük bir bilgisayar. Bugüne kadar pek çok Mini PC modeli gördüm ve kullandım. Ancak bu cihaz, hem özellikleri hem fiyatı hem de sevimli küçük yapısı ile oldukça ilgimi çekti.

Kimler için uygun?

Bu incelememizde G5 modelinin öne çıkan özelliklerine, kimler için uygun olabileceğine ve farklı kullanım senaryolarına kısaca göz atacağız. Bu Mini PC, 4 çekirdekli yeni nesil Intel N97 işlemci ile geliyor. Bu sayede çoklu görev performansı ve enerji verimliliği sağlanabiliyor. Uygun fiyatlı bu bilgisayar, öğrencilerin, ev kullanıcılarının, kişisel ve küçük ofislerin, eczanelerin, bakkalların, online sipariş uygulamaları kullanan işletmeler gibi pek çok esnafın ihtiyacını karşılayabilir. Bu noktada ihtiyacınızı iyi belirmeyebilmeniz çok önemli. Kullandığınız programlar, kullanım süreniz ve beklentilerinizi doğru ölçmelisiniz. Sadece ucuz bir ürün diye bu tarz Mini PC’ler almaya kalkmayın tabi… Ancak bu ürünün tam bir fiyat/performans çözümü olduğunu en başta söylemeliyim.

Bu bilgisayarda kullanılan işlemci ciddi bir enerji verimliliği sağlıyor. Hatta sadece bu yönüyle bile pek çok işletmede basit çözümler için kullanılıp, otomasyon cihazlarının içerisinde bile yer alabilir. Intel işlemcilerde bulunan entegre grafik kartı çözümü bulunuyor bu üründe… Unutmayın bu tarz entegre grafik kartları, yoğun oyun ve yüksek performanslı uygulamalar için doğru tercih olamayacaktır. Ancak web tabanlı çözümler, video oynatma, ofis uygulamaları, basit oyunlar ve uygun yazılımlarda sorunsuz çalışacaktır.

İncelediğim G5 modeli 12GB DDR5 RAM ile geliyor. Bu RAM miktarı artırılamıyor. Depolama kapasitesi ise 256GB. Aynı modelin bir de 512GB’lık bir versiyonu da var. Depolama alanını 2TB’a kadar genişletmek mümkün. Bununla uğraşmak istemezseniz zaten harici bir hard disk ya da SSD takabilirsiniz.

Geniş bağlantı seçenekleri

Bağlantı seçenekleri ve kablosuz iletişim açısından da boyundan büyük işler yapıyor bu minik şey… Özellikleri arasında Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi 5 bulunuyor. Video çıkışı için 2 HDMI portu aracılığıyla çift 4K 60Hz ekranı destekleyebiliyor.

Ayrıca, üç adet USB 3.2 Gen1 portu, 3,5 mm kulaklık girişi, micro SD kart yuvası, Gigabit Ethernet portu ve güç için bir USB-C portu yer alıyor gövdesinde… Buradaki tek eksikliğin USB-C portunun sadece adaptör girişi için kullanılıyor olması diyebilirim. Elinizde USB-C kablosu olan bir ürün varsa mutlaka basit bir çevirici adaptör almanız gerekecektir. Cihaz ayrıca Gigabit Ethernet ve hızlı USB bağlantı noktaları sayesinde verimli dosya transferleri ve veri yönetimi yapabilmenizi de sağlıyor.

Bilgisayar hem kablolu hem de kablosuz ağ performansı ve sorunsuz internet bağlantısı sunuyor. Ürünle birlikte kullandığım klavye ve mouse’u bluetooth ile bağladım. Onların bağlantısı da gayet kolay ve hızlı oldu.

Sadece 168 gram!

Cihaz 72x72x44,5 mm ölçülerinde ve yalnızca 168 gram ağırlığında… Bu bilgisayarı çantanızda değil, cebinizde bile kolayca taşıyabilirsiniz. Bunun bir notebook olmadığını biliyorum, ancak kolay taşınabilir gövdesi sayesinde onu her yere götürmeniz mümkün olacaktır.

Küçük olmasının ona sağladığı başka avantajlar da var tabi… Bu kadar küçük bir bilgisayarı monitör ya da TV’nizin arkasına da takabilirsiniz. Böylece kablolar bile ortadan kalkabilir.Hatta multimedya reklam panoları ve bazı otomasyon cihazlarında da kullanılabileceğini düşünüyorum.

Çift monitör çıkışı

G5’i daha çok 24 inçlik Full HD bir monitöre takarak kullandım. Az önce söylediğim gibi bu modelde çift HDMI portu bulunuyor. Aynı anda taşınabilir bir monitöre daha bağlayıp farklı bir kullanım senaryosunu da denedim. İki ekranda da farklı görüntüleme işlemleri yaptım, videolar izledim ve bir sorunla karşılaşmadım. SSD üzerinden yüksek çözünürlüklü videoların izlenmesinde de bir sorun ya da takılma falan görmedim.

Yine HDMI portundan Full HD bir projeksiyon cihazına da bağladım bu bilgisayarı… Bağlantıda ve görüntü kalitesinde bir kayıp olmadan başarılı bir çözüm sundu. Esasında bu tarz Mini PC’lerin kullanım alanlarından birisi de televizyonları akıllandırmak… Uygun bir TV’ye yine HDMI’dan bağlandığında hem TV’nizi akıllandırabilir hem de bilgisayarınız için dev bir ekrana sahip olabilirsiniz.

Windows 11 Pro ile geliyor

Unutmadan, bu ürün içerisinde orijinal Windows 11 Pro işletim sistemi yer alıyor. Böylece güncel ve güvenli bir kullanım imkanı sunuluyor. Gündelik hayatta kullandığınız programlar ve web tabanlı çözümlerde de yine alıştığınız Windows arayüzü var tabi ki…

Eminim pek çok kişinin aklına “peki bu minik şeyle oyun oynayabilir miyiz” diye bir soru gelmiş olabilir. Oyun konusu epey karmaşık bir alan… Günümüzde üretilen ve zaman zaman benim de incelediğim oyuncu bilgisayarlarını görüyorsunuzdur. Acayip bir performans, yüksek grafik kartları ve soğutucu sistemleri falan derken çok başka bir noktaya gidiyorlar. Bu Mini PC’nin tahmin edeceğiniz gibi öyle bir oyun performansı sunması mümkün değil. Bunun bir oyuncu bilgisayarı olmadığını bilerek basit grafikli, eski ve hafif performans gereksinimli oyunlar oynanabilir. Kısaca, vakit geçirmek için veya eğlence amaçlı oyunlarda sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Hatta pek çok emülatörle Retro oyunlar için çok yönlü bir seçenek olarak da öne çıkabilir.

Evet, sonuçta bu minik şey bir bilgisayar… Ancak cihaz performansını ve size sunduğu çözümleri iyi anlamak gerekiyor. Enerji konusu da bu Mini PC’nin dikkat çeken yönlerinden biri… Düşük güç tüketimi bu ürünü uzun süreli kullanımlarda enerji açısından verimli bir seçenek haline getirebilir. Neticede geleneksel bir masaüstü bilgisayara göre daha az güç tüketerek daha düşük elektrik faturaları ve azaltılmış çevresel ayak izine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuç olarak, işlemcisi, RAM’i, geniş bağlantı seçenekleri, kompakt tasarımı, enerji verimliliği, Windows 11 Pro işletim sistemiyle gelmesi, uygun fiyatı, farklı kullanım imkanlarıyla, sessiz ve konforlu bir çalışma ortamı sunması onu modern bir Mini PC çözümü olarak karşımıza çıkarıyor.

Başta söylediğim birkaç şeyin altını çizerek videomuzu bitirelim. Bu tarz bir ürünü nerede ve nasıl kullanacağınızı iyi belirleyin. Mini PC’lerin çözüm odaklı, fiyat/performans ürünleri olduğunu unutmayın.

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