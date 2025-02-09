Epson’dan profesyonel 4K lazer projektör serisi

Epson, üst düzey profesyonel ev lazer projektörlerini tanıttı. EH-Q serisi, üstün bir ev eğlence deneyimi için 1.000 inç’e kadar kusursuz parlak görüntüler sunuyor.

EH-Q serisi, her alanı bir sinemaya dönüştüren sürükleyici, profesyonel kalitede, canlı bir deneyim yaşatıyor. EH-QB1000W/B, EH-QL3000W/B ve EH-QL7000W/B modellerini içeren seri, 1.000 inç’e kadar parlak görüntüler sunuyor. Kompakt ve kurulumu kolay EH-Q serisi, hem film hem spor karşılaşmalarını izlemek isteyenlere hem de oyun severlere son teknolojide parlak görüntüler yansıtıyor.

EH-QB1000, (3.300 lümen) 300 inç’e kadar 4K çözünürlüklü görüntüler sunuyor. EH-QL3000 (6.000 lümen) ve EH-QL7000 (10.000 lümen) ise 3LCD lazer teknolojisiyle 1.000 inç’e kadar kusursuz bir izleme deneyimi yaşatıyor.

Her sahnede yüksek çözünürlüklü deneyim

Kusursuz gölgeler ve derin siyahlar için 5.000.000:1 dinamik kontrast oranına sahip olan seri, pürüzsüz görüntüler yansıtan 4K kare enterpolasyonlu görüntü geliştirme teknolojisiyle her sahnede yüksek çözünürlüklü bir görüntü sunuyor.

Daha canlı ve gerçekçi renklerin görüntülenmesini sağlayan projektörler hem filmler hem de spor karşılaşmalarında olağanüstü bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor. HDMI 2.1 bağlantısı, 4K/120hz yenileme ve otomatik düşük gecikme moduyla akıcı bir oyun deneyimi sunan EH-Q serisi, kusursuz görüntü kalitesiyle dikkat çekiyor.

20.000 saat lazer ömrü

EH-QL3000 ve EH-QL7000, değiştirilebilir lenslerle uyumlu bir şekilde çalışırken görüntü boyutunu optimum kaliteye getirmek için yapılandırılabiliyor. Değiştirilebilir lensler ayrıca, projektörleri hareket ettirmeden farklı mesafelerden görüntü yansıtmak için de ayarlanabiliyor. Çeşitli IP kontrol sistemleriyle uyumlu olan projektörler, mevcut kurulumlarla entegre edilerek özelleştirilebiliyor.

Motorlu lens kaydırma, motorlu zoom ve odaklama özelliklerine sahip olan projektörlerin kurulumu hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Hızlı ısınma ve soğuma süreleriyle enerji verimliliği sağlayan ürünler, 20.000 saat lazer ömrüyle öne çıkıyor. Entegre; Crestron, Control4 ve RS232C/kablolu LAN desteği, serinin daha da rahat bir görüntüleme deneyimi sunmasına destek olurken projektörlerin akıllı ev ağına kolayca entegre olmasını da sağlıyor.