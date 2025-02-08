DJI, OsmoAudio ekosistemini genişleterek içerik üreticilerine yepyeni DJI Mic Mini’yi sundu. Sadece 10 gram ağırlığında olan bu kablosuz mikrofon, hafif ve taşınabilir yapısıyla güçlü bir performans vadediyor. DJI Mic Mini, içerik üreticilerinin yaratıcı süreçlerini daha pratik hale getiren gelişmiş ses teknolojileriyle donatıldı.

Hafif, Taşınabilir ve Kullanımı Kolay

DJI Mic Mini, DJI Mic 2’nin yarısından daha hafif olup, konforlu tasarımı sayesinde gömleğe takılabiliyor veya manyetik destekle giysilere sabitlenebiliyor. İçerik üreticileri için tasarlanan bu mikrofon, iki seviyeli gürültü engelleme özelliği sayesinde kalabalık ortamlarda bile net ve temiz ses kaydı sunuyor. Temel gürültü engelleme seviyesi, iç mekanlarda fan, klima veya yankı gibi düşük frekanslı sesleri azaltarak vokal netliğini koruyor. Güçlü gürültü engelleme seviyesi ise, kalabalık etkinlikler veya dış mekan çekimlerinde çevresel sesleri bastırarak odaklanmış bir ses kaydı sağlıyor. Rüzgarlık aksesuarları, açık hava çekimlerinde rüzgar sesini minimize ediyor. Ayrıca, otomatik sınırlama özelliği, yüksek ses girişlerini optimize ederek distorsiyonu önlüyor. Beş seviyeli gain ayarı, ses giriş seviyesini hızlı ve kolay bir şekilde ayarlama imkanı sunuyor.

Güçlü Performans, Üstün Ses Kalitesi

Mini boyutlarına rağmen DJI Mic Mini, omnidireksiyonel ses kaydı ve çift kanallı kayıt (Mono ve Stereo) seçenekleriyle profesyonel kalitede ses yakalıyor. Alıcı, iki vericiyle eşleşerek çok kaynaklı kayıt imkanı sağlıyor ve kayıt edilen sesin netliğini en üst düzeye çıkarıyor. DJI Mimo uygulaması ile sunulan güvenlik kaydı, ses seviyesinin aşırı yükselmesi durumunda -6 dB düşük bir yedek kayıt oluşturarak sesin bozulmasını önlüyor. Ayrıca, 400 metreye kadar kablosuz iletim sayesinde, dış mekanlarda dahi kesintisiz ve kararlı bir kayıt süreci sunuyor.

Uzun Süreli Kullanım ve Akıllı Güç Yönetimi

Tam şarjlı bir DJI Mic Mini, 48 saatlik kullanım süresi sunarak içerik üreticilerinin uzun kayıt süreçlerinde güvenilir bir çözüm haline geliyor. Beş dakikalık hızlı şarj ile bir saatlik kullanım sağlanırken, alıcı ve verici sırasıyla 100 ve 90 dakikada tam şarj oluyor. Ayrıca, otomatik uyku modu ve DJI Mimo uygulaması üzerinden programlanabilir otomatik kapanma ayarı, enerji tasarrufu yaparak uzun süreli kullanım sağlıyor.

Akıllı Telefon ve DJI Ürünleriyle Entegrasyon

DJI Mic Mini, alıcıya gerek duymadan Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 ve Osmo Pocket 3 ile doğrudan eşleşerek içerik üretim sürecini hızlandırıyor. Bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı telefonlara doğrudan bağlanıyor ve üçüncü taraf film çekim uygulamaları ile uyumlu çalışıyor. DJI Mic Mini, DJI Fly uygulaması üzerinden DJI Neo drone ile bağlantı kurarak, havadan çekilen görüntülere yüksek kaliteli ses ekleme imkanı sunuyor. Pervane gürültüsünü azaltma ve ses-video senkronizasyonu gibi özelliklerle içerik üreticilerine tam kontrol sağlıyor.

Kapsamlı Bağlantı Seçenekleri ve Esnek Kullanım